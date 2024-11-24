https://sputnik-abkhazia.ru/20241124/sputnik-nedeli-otstavka-prezidenta-novoe-rukovodstvo-strany-i-data-zapuska-aeroporta-1052962751.html

Sputnik недели: отставка президента, новое руководство страны и дата запуска аэропорта

Sputnik недели: отставка президента, новое руководство страны и дата запуска аэропорта

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 18 по 24 ноября. 24.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-24T20:42+0300

2024-11-24T20:42+0300

2024-11-24T20:42+0300

в абхазии

абхазия

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О том, как удалось преодолеть политический кризис в стране, чем закончилась протестная акция оппозиции и какому компромиссу пришли стороны, когда пройдут выборы президента Абхазии и когда планируют запустить Сухумский аэропорт, читайте в материале Sputnik.Протесты и компромиссПротесты оппозиции начались в Сухуме 15 ноября, когда депутаты Парламента Абхазии должны были рассмотреть вопрос ратификации Соглашения об инвестиционной деятельности с Россией. Депутаты проголосовали за перенос заседания сессии, но собравшиеся на набережной люди потребовали провести его и отклонитьСобравшиеся у комплекса Правительственных зданий люди были против ратификации этого соглашение и потребовали от депутатов не просто отклонить его, но также наложить мораторий.Спустя несколько часов акция переросла в беспорядки. Собравшиеся сломали ограждение и прорвались сначала на территорию правительственных зданий, а после и внутрь.Три дня стороны не могли прийти к консенсусу. Посредниками в переговорах выступили парламентарии и члены Общественной палаты, но поставить точку в этом вопросе удалось лишь в понедельник, 18 ноября.В стенах Минобороны страны депутаты Парламента организовали прямые переговоры между сторонами. От властей в них приняли участие вице-президент Бадра Гунба, член Общественной палаты Давид Пилия, глава Государственного таможенного комитета Отар Хеция, со стороны оппозиции – члены Координационного совета Адгур Ардзинба, Кан Кварчия и Леван Микаа.Переговоры длились почти девять часов, но сторонам все же удалось прийти к консенсусу, согласно которому президент Аслан Бжания подал в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал Бадра Гунба.В пункте соглашения также было прописано то, что премьер-министр Абхазии Александр Анкваб тоже должен покинуть свой пост и на должность и.о. главы Правительства назначат Валерия Бганба.ОтставкиВ ту же ночь после достигнутых договоренностей оппозиция покинула комплекс правительственных зданий, который взяла под охрану ГСО.Днем во вторник депутаты Народного собрания провели внеочередную сессию, где приняли отставку президента. "За" проголосовали 28 депутатов из 31, присутствовавшего на заседании. Два бюллетеня признали недействительными.В соответствии с Конституцией Абхазии исполняющим обязанности президента Абхазии стал вице-президент Бадра Гунба. Позже, 20 ноября, он принял отставку премьер-министра Александра Анкваб.В среду 20 ноября ЦИК Абхазии сообщил о том, что выборы главы республики пройдут 19 февраля 2025 года.Первые поручения и представлениеБадра Гунба приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Абхазии, сообщил Инфоцентр главы государства."Мною даны поручения всем руководителям и органам госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Абхазия для сохранения и обеспечения жизнедеятельности государства", – заявил он.Гунба поручил главам районов обеспечить бесперебойное функционирование местных органов самоуправления и организаций жизнеобеспечения. Он также призвал руководителей не поддаваться на провокации, сконцентрироваться на решении вопросов, волнующих граждан, и уделить особое внимание усилению работы по собираемости средств за оплату электроэнергии.На этой неделе Бадра Гунба также провел совещание с вице-премьерами. Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр экономики Кристина Озган и министр финансов Владимир Делба отчитались о ходе работы по своим направлениям.В пятницу, 22 ноября Бадра Гунба представил членам Правительства и.о. премье-министра Валерия Бганба."Надеюсь, вы понимаете, какая ответственность легла на нас. Мы должны довести страну до выборов, чтобы народ смог выразить свою волю. Поэтому нам необходимо, каждому на своем месте, приложить все усилия. Мы должны выполнить все обязательства, которые несем перед государством", — обратился к коллективу Бганба.Реакция МосквыВ Москве приняли к сведению договоренности между абхазскими властями и оппозицией, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что Москва продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Абхазии, которая является одним из ближайших союзников и партнеров России.По словам Захаровой, важно создать условия для проведения досрочных президентских выборов в республике.По словам Захаровой, в Москве исходят из того, что в основе дальнейшего развития республики лежат "прочные союзнические отношения с Россией, которая остается гарантом суверенитета и независимости Абхазии".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Абхазии находятся в приоритете внешней политики страны."Двусторонние отношения Россия – Абхазия – это очень важный приоритет нашей внешней политики", – сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле воспринимают напряженную ситуацию в Абхазии.Он отметил, что Россия выступает за нормализацию обстановки, чтобы она оставалась в конституционном русле.День рождения МадуроИсполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поздравил венесуэльского лидера с 62-летием.Гунба отметил политический опыт Мадуро, его самоотверженность в деле укрепления национальных интересов Венесуэлы на международной арене.Бадра Гунба пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.Запуск сухумского аэропортаПервые регулярные рейсы в сухумском аэропорту запустят в начале следующего года, заявил министр энергетики и транспорта Джансух Нанба в интервью "Абхазскому телевидению".По его словам, аэродром технически готов к приему гражданских судов. На первом этапе обслуживать рейсы будет временный терминал, а к июню 2025 года завершатся все основные работы по реконструкции.Нанба добавил, что к моменту запуска работать в аэропорту будет около 500 человек, большая часть из них — жители республики, которые сейчас проходят повышение квалификации.На начальном этапе работы сухумский аэропорт сможет принимать до миллиона пассажиров в год, в перспективе это число может удвоиться.Диалог с КитаемИ.о. замглавы МИД Одиссей Бигвава на минувшей неделе встретился с почетным консулом Абхазии в КНР Гэ Чжили.Бигвава отметил, что республика открыта для диалога с Китаем и рада инициативам, которые приведут к развитию культурных, гуманитарных связей и привлекут инвестиции в экономику.Гэ Чжили, со своей стороны, заявил о поддержке перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами и выразил надежду на дальнейшие консультации.Передача святыниЧастицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви в четверг, 21 ноября.Церемония прошла в Кафедральном соборе в Сухуме после Божественной литургии."Иоанн Златоуст принял кончину здесь на абхазской земле и был погребен здесь. Но позже мощи были вывезены. И сегодня частицу мощей привезли к нам. Они будут находиться у нас, и каждый из вас может приложиться к этой величавшей святыне", – сказал священник Давид Гвазава.Частицу мощей в Абхазию доставил наш соотечественник Владимир Какоба.Спортивные событияСпортсмен из Абхазии Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске, рассказал Sputnik президент Федерации ММА республики Теймураз Гергедава."Сегодня он живет и занимается в сочинском в клубе "Левша" у тренера Ашота Пащяна, но на самих соревнованиях он представлял Абхазию в качестве суверенного государства", - подчеркнул он.На чемпионате в Ханты-Мансийске Даут Гублиа провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России. В первых двух он одержал победу, в третьем уступил.Также на уходящей неделе завершился Кубок Абхазии по футболу. Главный трофей завоевал очамчырский "Ерцаху", который обыграл сухумский "Динамо" в серии послематчевых пенальти."Ерцаху" в третий раз выиграл кубок Абхазии по футболу. Ранее команда становилась обладателем престижного трофея в 1994 и в 1997 годах. "Динамо" - трехкратный обладатель кубка. Команда становилась лучшей в этом турнире в 1996, 2010 и в 2023 годах.

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