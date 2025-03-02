https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/sputnik-nedeli-novyy-prezident-poezd-pobedy-i-spetsbort-iz-sukhuma-v-moskvu-1053997041.html

Sputnik недели: новый президент, "Поезд Победы" и спецборт из Сухума в Москву

Sputnik недели: новый президент, "Поезд Победы" и спецборт из Сухума в Москву

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 24 февраля по 2 марта. 02.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-02T21:48+0300

2025-03-02T21:48+0300

2025-03-02T21:48+0300

в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053974319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_42ff3f18a80b2545515caa15b2b1c787.jpg

О том, сколько голосов набрали кандидаты на высший пост в государстве, как проходит диспансеризация детей в республике, о чем говорил с журналистами на брифинге Сергей Кириенко и кто победил в конкурсе Союза журналистов Абхазии, читайте в материале Sputnik.Новый президентВ минувшую субботу, 1 марта, в Абхазии прошли выборы президента. Этому предшествовали дебаты кандидатов Бадры Гунба и Адгура Ардзинба на Абхазском телевидении, которые состоялись 27 февраля.Кандидаты ответили на вопросы журналистов и имели возможность задать вопросы друг другу. Гунба и Ардзинба затронули множество тем, которые волнуют абхазское общество и выразили по ним свое мнение.Сами выборы начались ровно в 08:00 субботы. На территории Абхазии открылись более 150 участков на 35 избирательных округах. За ходом голосования следили десятки наблюдателей из десятков стран.До вечера обстановку была спокойной, но в 19:30 на территории избирательного участка в Цандрипшской школы №2 произошло вооруженное нападение, в результате чего была повреждена избирательная урна и бюллетени.Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу. После завязавшейся перестрелки водитель одного из автомобилей не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. Был объявлен план-перехват. Во время задержания подозреваемых двое из них получили огнестрельные ранения в ходе ответных выстрелов со стороны сотрудников правоохранительных органов. Раненые были доставлены в больницу. Заведено уголовное дело.Также стало известно о том, что Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье "Терроризм".Предварительные итоги голосования Центризбирком Абхазии озвучил днем в воскресенье. Согласно им, Бадра Гунба победил во втором туре и стал избранным президентом Абхазии."Гунба Бадра набрал 54,73%, что составляет 54 954 человека. По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", - сказал глава ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге.Второй кандидат, Адгур Ардзинба набрал 41,5% голосов.Явка составила 70%. Проголосовали 100412 граждан Абхазии. Из них 2065 проголосовали против всех.Брифинг Сергея КириенкоНа минувшей неделе первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко провел брифинг и ответил на вопросы журналистов, в том числе касающиеся отношений с Абхазий.В частности, Кириенко отметил, что Россия рассчитывает, что отношения с Абхазией будут строиться на принципах взаимного уважения и доверия и Россия продолжит реализовывать в республике долгосрочные планы социально-экономического развития.Он подчеркнул, что все договоренности, которые были ранее достигнуты между РФ и Абхазией, сегодня выполняются.Кириенко также добавил, регулярное авиасообщение с Абхазией может быть запущено 1 мая. Кроме того, он сообщил, что на конкурс "Команда Абхазии", запущенный по модели конкурса управленцев "Лидеры России", подано уже более двух тысяч заявок.Меморандум и план действийИ.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а также утвердили совместный план мероприятий на 2025 год в понедельник, 24 февраля.Сотрудничество между двумя странами будет охватывать ключевые направления образования – подготовку педагогов, оснащение школ современным оборудованием, обмен опытом между учителями и развитие образовательной среды.Габлия выразил благодарность российским коллегам за поддержку и подчеркнул, что меморандум придаст дополнительный импульс развитию образовательных связей между странами.ДиспансеризацияВторой этап диспансеризации начался в Абхазии на уходящей неделе. Теперь дети, у которых при первичном обследовании были выявлены нарушения, проходят дополнительную диагностику.Масштабный медосмотр абхазских детей при российской поддержке начался 12 февраля и продлится до мая. К 26 февраля было обследовано около 2000 детей.Медосмотр доступен каждой семье даже в самых отдаленных районах и проходит с согласия родителей. Всего диспансеризацию пройдут более 25 тысяч детей, а результаты будет оцифрованы и переданы в поликлиники по месту жительства.Из Сухума в Москву спецбортомБорт МЧС России доставил на лечение в Москву шесть пациентов из Сухума в пятницу, 28 февраля.Они вылетели из восстановленного аэропорта имени В. Г. Ардзинба.В самой Абхазии нет оборудования, необходимого для оказания помощи этим людям. Двое из пациентов — дети, у которых во время диспансеризации выявили заболевания. Также есть ветеран, Герой Абхазии, его направят в центр Вишневского. Как рассказал и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, решение о направлении в Москву принято после сеанса телемедицины с российскими ведущими центрами. Их проведение налажено в Республиканской больнице.Обеспечение детей лекарствамиФонд "Круг добра" заключил соглашение с культурно-благотворительным фондом "Ашана" об обеспечении на территории Абхазии детей с российским гражданством препаратами для лечения тяжелых и редких заболеваний.Соглашение в среду подписали председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко и уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия."Я очень рад, что дети, граждане Российской Федерации, которые находятся сейчас на территории Абхазии, которые выезжают туда на каникулы, посещают там своих родных, имеют возможность профессионального сопровождения со стороны врачей, со стороны специалистов. И усилие фонда "Ашана" очень значимо для того, чтобы эти дети имели поддержку", — сказал Ткаченко на церемонии подписания соглашения.К юбилею ПобедыСотрудники Посольства России в Абхазии вручили проживающим в республике ветеранам медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщили в диппредставительстве.Награды Елене Водзинской, Илье Христианову, Ноне Дорофеевой и Ноне Мол-оглы вручили от имени президента России Владимира Путина.Также на уходящей неделе стало известно о том, что Российский фонд президентских грантов выделил 20 млн рублей на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии в 24 селах республики.Еще 24 заявки сейчас на рассмотрении — они будут оперативно доработаны с главами сел, чтобы также получить средства и начать восстановительные работы — ведь до 80-й годовщины Великой Победы остается менее двух месяцев.Программа реализуется по решению Владимира Путина. Любое абхазское село может получить средства на благоустройство памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной и Отечественной войной народа Абхазии. Для этого надо до 5 марта правильно оформить и подать заявку.Награждение журналистов АбхазииЖурналисты Абхазии отметили свой профессиональный праздник 27 февраля. В доме-музее имени Народного поэта Дмитрия Гулиа прошла торжественна церемония вручения наград победителям конкурса Союза журналистов Абхазии, который был посвященн 150-летию со дня рождения Гулиа.У Sputnik Абхазия две награды:Поддержка молодежиВ Абхазии будет создана система высокоэффективных социальных лифтов и равных возможностей для самореализации молодежи.25 февраля в Сухуме состоялся круглый стол "Социальные лифты в действии: как кадровые конкурсы открывают новые возможности". Мероприятие было посвящено кадровому конкурсу "Команда Абхазии".Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 10 марта. Победители войдут в управленческий резерв Абхазии и смогут определять будущее страны.Кроме того, по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, на третью смену "Крым. Артек. Россия" в международный детский центр поедут дети из Абхазии.Мероприятия пройдут марафоном через всю смену. Школьники смогут встретиться с очевидцами исторических событий Крымской весны, принять участие в детском референдуме, провести исследовательские работы и интеллектуальные игры.В период с 2014 по 2024 год в международном детском центре побывали почти 200 детей из Абхазии.Также на минувшей неделе в республику доставили 22 мобильных компьютерных класса, которые были розданы школам.Дети смогут там учиться по различным предметам, а педагоги — участвовать в онлайн мастер-классах.Одним из первых оборудованных учебных заведений стал Сухумский лицей-интернат имени Дзидзария. Там для учеников прошло первое занятие на предоставленных компьютерах.Медиашкола "Евразия"Выездной тур в Абхазии для журналистов и блогеров организовала Российская медиашкола "Евразия".В Сухум приехали Евгений Поддубный, Андрей Жариков и Антон Войцеховский. Они поделились своим опытом и знаниями с абхазскими журналистами, продюсерами и студентами профильных вузов.Проект медиашколы "Евразия" создан для обмена опытом журналистов и блогеров. Он помогает не только получить знания и сделать первые шаги, но и дает возможность приобрести профессиональные связи, открывая перспективы для будущей работы в медиа.Участники могут посетить телецентр "Останкино" и увидеть, как создается эфир крупнейших телеканалов России, а также ознакомиться с работой редакций ведущих СМИ.Кинофорум в СухумеМеждународный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" открылся в Сухуме. Абхазия стала второй страной для проекта АНО "Евразия". Первый форум евразийского кино состоялся в Бишкеке.По словам организаторов, они стремятся показать зрителям лучшие картины, принимавшие участие в "Евразия-Кинофест", и сквозь призму кино сохранить традиционные ценности, воспитать патриотизм.Как рассказал Sputnik Матвейчук, молодые люди из Абхазии смогут поучаствовать в "Евразийской кинолаборатории" и представить собственные фильмы на кинофестивале. Этот вопрос обсудили на встрече руководителей и членов Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии (МАКЕ) с начинающими абхазскими кинематографистами в музее Боевой славы."Поезд победы", "Ласточка" и автобусы"Поезд Победы" прибыл в Абхазию 23 февраля и пробыл в республике четыре дня. Три дня он стоял на Сухумского вокзале, а также по одному дню в Гудауте и Гагре. За это время интерактивный музей посетило более 7400 человек.Музей повествует о событиях военных лет – с 1941 по 1945 годы. Современные мультимедийные технологии – проекторы, экраны, видеостены, элементы дополненной реальности и объемный звук – создают эффект присутствия, позволяя погрузиться в историческую атмосферу.27 февраля в Сухум прибыла первая "Ласточка" из Сочи с пассажирами. Спецрейс из "Сириуса", стартовавший со станции "Имеретинский курорт" (она же — "Олимпийский парк"), приехал в Сухум.Транспортные потоки между Абхазией и Россией по этому направлению ежегодно растут, поэтому был назначен этот поезд, пояснил замгендиректора РЖД Иван Колесников.По его словам, регулярное сообщение по данному маршруту и в обратном направлении планируется запустить 1 мая.Также на уходящей неделе Россия передала школам Абхазии еще 10 автобусов "Газель Next".Таким образом, закрыта практически вся потребность Абхазии в школьных автобусах, отметил и.о. министра просвещения Инал Габлия.Бадра Гунба заявил, что намерен обратиться к российским коллегам с просьбой об обеспечении специальным транспортом и учреждений для детей-инвалидов.Фестиваль "Апхьарца"В Сухуме прошел Международный фестиваль оркестров народных инструментов "Апхьарца". Он состоялся в стенах Абхазской Государственной филармонии и в нем приняли участие оркестры районных и республиканских учреждений культуры и образования, а также инструментальный ансамбль из Лазаревского.По словам организатора фестиваля, директора Республиканского центра народного творчества Нури Кварчия, этот фестиваль проводится уже в 14-й раз, и с каждым годом участников становится все больше.Он уточнил, что главной идеей фестиваля было возрождение интереса к абхазским музыкальным инструментам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/napadeniye-1053984335.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/inauguratsiya-prezidenta-abkhazii-1053996204.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/regulyarnoe-soobschenie-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-mozhet-byt-zapuscheno-1-maya-1053932661.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/onlayn-vstrecha-lektsiya-vrachey-iz-rossii-i-abkhazii-s-roditelyami-shkolnikov-1053962816.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/priem-zayavok-na-restavratsiyu-pamyatnikov-velikoy-otechestvennoy-voyny-prodlili-1053958109.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/vrucheny-nagrady-pobeditelyam-konkursa-soyuza-zhurnalistov-abkhazii-1053936906.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/rossiyskaya-mediashkola-evraziya-organizovala-vyezdnoy-tur-v-abkhazii-1053908245.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/pervaya-lastochka-iz-sochi-pribyla-v-sukhum-1053937134.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия