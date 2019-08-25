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Города мира. Сухум

Sputnik недели: выборы, стрельба и "неопознанный" объект

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В Абхазии
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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике с 19 по 25 августа.

Напряженной и насыщенной событиями выдалась в Абхазии минувшая неделя. 

Выборы президента

В воскресенье 25 августа в Абхазии проходят выборы главы государства. За высший пост в стране борются девять кандидатов. Центризбирком республики с утра в день голосования объявил о том, что все 152 избирательных участка на территории Абхазии, а также участки в Москве и Черкесске открылись вовремя – в 8:00. Избирательный участок в Стамбуле не открылся.

Общее количество избирателей, по уточненным данным ЦИКа, - 121 тысяча 627 человек, в том числе в дополнительных списках значатся 2702 избирателя.

За ходом голосования следят более 60 международных наблюдателей, около 80 журналистов освещают выборы главы абхазского государства.

Выборы президента Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы президента Абхазии

"Отставка" кандидата

20 августа с президентской гонки сняли кандидата на пост главы республики Астамура Отырба.

За две недели до дня голосования Давид Дасаниа, который шел в команде с Отырба, заявил о том, что сходит с предвыборной гонки. Спустя три дня ЦИК аннулировал регистрацию Дасаниа. Однако Отырба не успел вовремя представить новую кандидатуру на место Дасания. В связи с чем ЦИК отменил регистрацию кандидата в президенты.

© Facebook/Астамур Отырба
Астамур Отырба

Громкие дела

В селе Мгудзырхуа Гудаутского района было неспокойно на прошедшей неделе. За четыре дня до президентских выборов, 21 августа, там обстреляли предвыборный штаб кандидата в президенты Олега Аршба. Оперативники на месте обнаружили семь стреляных гильз неустановленного образца и четыре фрагмента пули. Ведется расследование.

23 августа возле своего дома был убит житель села Мгудзырхуа Анзор Лейба. В преступлении подозревается его родственник и сосед Анри Лейба, который был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с СГБ Абхазии 25 августа.

Прокуратура Сухумского района возбудила дело о покушении на убийство Антонины Квадзба в селе Псху, которое произошло 21 августа. В преступлении подозревается ее супруг Александр Казаков, у которого при задержании был изъят автомат Калашникова калибра 5,45 миллиметров.

Вечером 20 августа водитель автомобиля "Ниссан" сбил насмерть пешехода в районе поселка Бзыбь. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении жителя поселка Бзыбь Омара Хагуш за нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель автомобиля был задержан и водворен в следственный изолятор.

Новая колоннада и неопознанный "объект"

У жителей Гагры теперь не одна колоннада на набережной, а целых две. Во вторник 20 августа новый архитектурный объект торжественно открыли. Колоннаду строили три месяца. Она занимает территорию в 540 квадратных метров. В центре сооружения установили декоративную морскую раковину.

Новая колоннада в Гагре
© Foto / Саида Жиба
Новая колоннада в Гагре

А вот жители Сухума не оценили инициативу частных лиц, которые залили бетонный каркас и пытались установить металлический навес на излюбленной горожанами и гостями страны "Брехаловке".

Городские власти отметили, что на строительство объекта возле "Брехаловки" они не давали никаких разрешительных документов.

Группа горожан вышла на набережную Махаджиров с требованиям остановить работы. Незаконную постройку в администрации города обещали полностью демонтировать.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Демонтаж незаконно возведенных конструкций на "Брехаловке"

Повышение зарплат

Кабинет Министров одобрил повышение зарплат до 31 декабря 2020 года основным категориям работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания в четверг 22 августа.

По словам министра финансов Джансуха Нанба, средняя заработная плата врачей вырастит с 18,135 рублей до 23,480 в 2020 году.

Он подчеркнул, что на повышение зарплат в Абхазии Россия выделит более миллиарда рублей.

Протокол вступит в силу с 1 января 2020 года после того, как Абхазия и Россия его подпишут.

Оборонное соглашение

Министры обороны Абхазии и России, Мираб Кишмария и Сергей Шойгу, заключили соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Документ был подписан в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией.

Два года до взлета

Во вторник 20 августа министры Абхазии и представители Федерального агентства воздушного транспорта России "Росавиация" обсудили организацию авиасообщения между Абхазией и Россией.

Сухумский аэропорт
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский аэропорт

Предположительно, на восстановление Сухумского аэропорта может понадобиться до двух лет, такого мнения придерживается руководитель инвестиционного проекта "Международного аэропорта "Сухум" имени В. Г. Ардзинба" Егор Соломатин.

 



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