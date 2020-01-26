Sputnik недели: "конец" света, подготовка к выборам и борьба с вредителями

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 20 по 26 января, читайте в обзоре Sputnik.

Уходящая неделя была насыщена событиями: уровень воды на "ИнгурГЭС" дошел до критической отметки и потому РУП "Черноморэнерго" вводит веерные отключения света в Абхазии, ЦИК зарегистрировал первую политическую партию для участия в новых президентских выборах, общественники и политики активно обсуждали, что нужно успеть до избрания нового президента, вице-премьер подал в отставку.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Нехватка света

С 27 января РУП "Черноморэнерго" начнет веерные отключения света два раза в день по два часа. Они связаны с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. При уровне 420 метров ИнгурГЭС полностью прекращает работу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Машинный зал Ингур ГЭС

В дирекции ИнгурГЭС рассказали, что только сокращение потребления электроэнергии Абхазией в два раза или переток из России смогут помочь республике выйти из энергетического кризиса.

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22 января в Министерстве экономики Абхазии состоялось рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Россией. На нем в частности обсудили вопрос перетока электроэнергии из РФ в республику. Как отметил министр экономики страны, переговорный процесс замедлился из-за внутриполитической ситуации в Абхазии и из-за обновления состава Правительства России.

Первый кандидат и поправки в закон о выборах

В пятницу 24 января в Центризбиркоме зарегистрировалась политическая партия "Акзаара" ("Единство") для выдвижения кандидата на президентских выборах.

После регистрации в ЦИК партия должна провести съезд, на котором будет выбран потенциальный кандидат в президенты страны.

Ранее председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба заявлял Sputnik о своем намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства.

Тем временем чиновники, политики и общественные деятели активно обсуждают, что нужно успеть до часа Х.

- Лингвистическая комиссия ужесточила требования к кандидатам на пост президента республики о владении абхазским языком

- Центральная избирательная комиссия Абхазии направила в Парламент предложения к закону "О выборах президента Абхазии". Это сделано для того, чтобы внести ясность в противоречивые статьи закона.

- Инициативная группа по принятию 20-й статьи Конвенций ООН, направленной против коррупции, провела встречу с общественностью Абхазии. Активисты заявили о необходимости принятия законопроекта до избрания нового главы государства.

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Отставка и назначения

Вице-премьер правительства Абхазии Даур Аршба ушел в отставку. Указ об этом в понедельник 20 января подписал исполняющий обязанности президента Валерия Бганба.

Ушел в отставку и Отар Берзения, начальник Государственной службы охраны. Исполняющим обязанности начальника ГСО стал Зураб Зантария.

А исполняющим обязанности секретаря Совета безопасности Абхазии стал Беслан Квициния.

Все на борьбу с вредителями

Пока часть страны занята главной темой – выборами, вредители не дремлют. На пороге весна, а значит, пора бороться с клопами, долгоносиками и прочими насекомыми.

© Sputnik / Томас Тхайцук Личинка пальмового долгоносика

В 2020 году Госкомитет по сельскому хозяйству Абхазии планирует потратить 15 миллионов рублей на механический сбор мраморного клопа и приобретение ядохимикатов для борьбы с сельхозвредителями. Семь миллионов рублей уйдет на сбор мраморного клопа и восемь миллионов рублей – на покупку ядохимикатов.

Жизнь в науке

В пятницу 24 января умер один из старейших сотрудников Научно-исследовательского института приматологии и экспериментальной терапии Владимир Баркая. Он занимал должность заместителя директора по научной работе, руководил отделом патофизиологии крови, имел степень кандидата медицинских наук, был профессором Абхазского государственного университета, член-корреспондентом Российской академии естественных наук, заслуженным деятелем науки Республики Абхазия.

© Foto / НИИЭПиТ Владимир Баркая

В институте Баркая работал с 1961 года, участвовал в подготовке обезьян к полетам в космос.

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