Sputnik января: протесты, отставка президента и "вееры"

Самые яркие и значимые события января в политической, экономической и культурной жизни республики – в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Начало 2020 года выдалось насыщенным, за протестами граждан Абхазии последовала отставка президента Рауля Хаджимба. В итоге новые выборы главы государства назначены на 22 марта. На сегодня, ЦИК зарегистрировал политическую партию "Акзаара", которую возглавляет Леонид Дзапша, инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания и инициативную группу по выдвижению Кана Кварчия.

Конец месяц тоже выдался неспокойным, 27 января в стране ввели веерное отключение электричества из-за снижения уровня воды в Джварском водохранилище, однако благодаря перетоку из России, 1 февраля график отключений отменен. Об этих и других событиях читайте в нашем материале.

Sputnik

Протесты и отставка

Безусловно, главное событие первого месяца текущего года, это протесты в Сухуме и последовавшая отставка президента Рауля Хаджимба.

9 января недовольные общей ситуацией в стране граждане вышли на митинг в Сухуме. Через несколько часов после начала акции митингующие двинулись к Администрации президента и взяли здание штурмом. Протестующие начали высказывать требования об отставке президента Рауля Хаджимба и проведении новых выборов.

К вечеру Парламент страны собрался на экстренное заседание. На нем был принят проект постановления с предложением президенту добровольно сложить полномочия. Хаджимба заявил о том, что принятое депутатами решение только осложнит общественно-политическую ситуацию в стране.

Акция протеста продолжилась и 10 января, требования митингующих оставались теми же.

Параллельно с этими событиями кассационная инстанция Верховного суда рассматривала жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение ЦИК о признании законными итогов прошлогодних выборов главы государства. Заседание длилось до позднего вечера. В итоге суд решил удовлетворить жалобу экс-кандидата в президенты и признать итоги прошедших в сентябре выборов главы государства недействительными. В пресс-службе Хаджимба пообещали обжаловать это решение.

10 января в Сухум приехал заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Поздно вечером он встретился с Хаджимба и обсудил общую обстановку в стране и дальнейшие действия для стабилизации ситуации.

11 января премьер-министр Валерий Бганба на брифинге заявил о том, что Рауль Хаджимба будет исполнять обязанности главы государства до инаугурации нового президента. ЦИК пообещал определиться с датой новых выборов 13 января.

Тем же вечером прошла вторая встреча Рауля Хаджимба и Рашида Нургалиева, на которой они обсудили пути нормализации ситуации, а также встреча Нургалиева с представителями оппозиции "на которых была отмечена необходимость действовать строго в правовом русле, а также разблокировать комплекс правительственных зданий".

К утру 12 января здание Администрации президента все еще было под контролем сторонников оппозиции. В интервью журналистам, лидер оппозиции Аслан Бжания заявил о том, что его сторонники не покинут здания до отставки президента.

К полудню ЦИК Абхазии принял решение о назначении новых президентских выборов на 22 марта. После оглашенного решения, вечером на госдаче состоялась встреча Алхаса Бжания и Рауля Хаджимба, в которой принял участие и Рашид Нургалиев.

Вечером сторонники оппозиции переместились от здания Администрации к госдаче президента. У ворот здания собрались несколько сотен человек с требованием сложения полномочий Рауля Хаджимба. Вскоре к участникам акции вышел лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба и объявил о решении Хаджимба сложить президентские полномочия.

Депутаты 13 января приняли отставку Рауля Хаджимба с должности главы государства. Кроме того, парламентарии приняли проект постановления об и.о. президента Абхазии. Им стал премьер-министр страны Валерий Бганба.

Календарный план выборов

Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план по подготовке к проведению повторных президентских выборов 15 января.

Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии начнется с 22 января и закончится 11 февраля. Регистрация кандидатов в президенты будет проведена в течение десяти дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов.

Списки избирателей для всеобщего ознакомления будут представлены за десять дней до выборов так же, как и оповещение избирателей о времени и месте голосования.

Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 20-21 марта 2020 года. Процесс голосования на всех избирательных участках пройдет 22 марта с 08:00 до 20:00.

Участковые избирательные комиссии будут обязаны предоставить протоколы о результатах голосования в окружные комиссии 22-23 марта, после чего окружные комиссии обязаны предоставить протоколы в ЦИК.

В течение трех дней после дня выборов пройдет подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов. Итоги выборов будут опубликованы в течение трех дней с момента подписания протокола.

Согласно законодательству, президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

В президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии не менее пяти последних лет.

Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.

Леон Гуния План предвыборных мероприятий ЦИК

Переговоры с Грузией

Не успели страсти вокруг протестов и отставки президента утихнуть, как в абхазском сегменте интернета активно начали обсуждать заявления некоторых общественно-политических деятелей Абхазии о возможности начать переговоры между Абхазией и Грузией. На эти заявления отреагировали грузинские должностные лица, ответ МИД Абхазии также не заставил себя ждать.

17 января МИД опубликовал заявление, выразив "удивление" информацией "о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной".

В заявлении МИД отметил, что выступает за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции республики, региональной безопасности. Однако во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что тема политического статуса Абхазии не является предметом каких-либо переговоров.

Лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба, один из общественно-политических деятелей, чьи высказывания послужили поводом для активного обсуждения возможности переговоров Абхазии и Грузии, прокомментировал ситуацию Sputnik.

"Правильно сказано в заявлении МИДа о том, что для того, чтобы наладить политические контакты и получить весомые результаты, необходимо подписать мирный договор и отказаться от политики, когда Абхазию называют оккупированной территорией и хотят представить все так, как будто наши действия продиктованы Россией. У нас с Россией согласованный договор, и мы будем согласно нему действовать. Когда наступит такое время, будет реальный результат. А сейчас говорить о том, что не нужен диалог, глупо. Я не представляю, как это могут говорить умные люди", - сказал Шамба.

По его словам, страны ведут переговоры на различных уровнях со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. В пример политик привел меморандум о неприменении силы и угроз применения силы, подписанный Владиславом Ардзинба и Эдуардом Шеварднадзе в 1997 году, и различные встречи сторон на уровне народной дипломатии.

"Мы соседние страны и, конечно, нужно находить как-то общий язык", - отметил Шамба.

Потери января

Абхазский общественный и политический деятель Анри Джергения умер в Москве 5 января. Анри Джергения родился 8 августа 1941 года в блокадном Ленинграде. В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию. Окончив юридический факультет, работал следователем в МВД Абхазии.

За свою долгую политическую карьеру Джергения занимал должности председателя Народного суда, был членом Верховного суда, советником и представителем президента Абхазии Владислава Ардзинба. С 1992 по 2001 годы работал генеральным прокурором страны. С 2001 по 2002 годы – премьер-министр Абхазии.

14 января на сотом году жизни умерла писательница Адиле Аббас-оглы. 23 апреля 2020 года Адиле Аббас-оглы исполнилось бы 100 лет.

В 1938 году Адиле Аббас-оглы была объявлена "врагом народа" из-за того, что состояла в родстве с Нестором Лакоба и была репрессирована. В 1953 году после 16-летней ссылки Аббас-оглы возвращается в Сухум.

В 1956 году Верховный суд Абхазской АССР признал Адиле невиновной. В 1957 году она окончила исторический факультет Сухумского госпединститута имени Горького.

В 2005 году Адиле Аббас-оглы издала книгу памяти "Не могу забыть". В ней писательница изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях.

Сотрудник НИИЭПиТа Владимир Баркая скончался на 92-м году жизни 24 января. Владимир Баркая был одним из старейших сотрудников Научно-исследовательского института экспериментальной приматологии и терапии Академии наук Абхазии. Баркая занимал должность заместителя директора по научной работе, руководил отделом патофизиологии крови, имел степень кандидата медицинских наук, был профессором Абхазского государственного университета, член-корреспондентом Российской академии естественных наук, заслуженным деятелем науки Республики Абхазия.

В институте он работал с 1961 года, участвовал в подготовке обезьян к полетам в космос.

Все 413 дней Отечественной войны народа Абхазии Баркая и его коллеги приходили в питомник и кормили обезьян. Так они спасали приматов от голодной смерти.

Борьба с вредителями

21 января стало известно о том, что в 2020 году Госкомитет по сельскому хозяйству Абхазии планирует потратить 15 миллионов рублей на механический сбор мраморного клопа и приобретение ядохимикатов для борьбы с сельхозвредителями, включая американскую бабочку и пальмового долгоносика.

Семь миллионов рублей будет выделено на сбор мраморного клопа и восемь миллионов рублей на покупку препаратов для борьбы с вредителями.

"Кроме того, в декабре в виде гуманитарной помощи мы получили 11 400 литров ядохимикатов и будем раздавать населению через администрации районов. Наши МТС готовы, в прошлом году мы получили 150 ранцевых опрыскивателей. По поручению президента и правительства в 2019 году была поставлена задача помочь крестьянам в борьбе с мраморным клопом и сохранением урожая фундука. Нам было выделено около 15 миллионов рублей, на которые мы завезли препараты. По нашим данным, около 13 тысяч тонн фундука было получено, 400-500 тонн было экспортировано", - сказал глава Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран какалия.

По словам главы Госкомитета, для продуктивного развития сельского хозяйства годовой бюджет ведомства должен быть не менее 200 миллионов рублей.

Предложения ЦИК к Парламенту

Центральная избирательная комиссия Абхазии направила свои предложения к закону "О выборах президента Абхазии", сказал в интервью радио Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Тамаз Гогия напомнил, что повторные выборы президента состоятся 22 марта. При этом, в соответствии со статьей 20 закона о выборах, повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основных выборов.

В этом, по его мнению, одно из многих несовершенств закона. Председатель ЦИК заметил, что это говорит о противоречии закона о выборах с административным кодексом.

"Несмотря на то, что ЦИК не имеет законодательной инициативы, мы обратились в Парламент с просьбой обратить на эти пункты внимание. У нас около 20 пунктов, на которые нужно обратить внимание, из-за которых в процессе выборов могут возникнуть и возникали ранее спорные вопросы", - рассказал Гогия.

Речь, в частности, идет о статье 16, в которой не предусмотрен пункт "против всех", статья 19 до конца не отработана, отметил Гогия.

Председатель ЦИК подчеркнул, что накопилось много пунктов, которые необходимо закрепить законодательно, чтобы в обществе не было неоднозначных мнений и подходов в решении тех или иных вопросов.

Тамаз Гогия также отметил, что согласно закону, повторные выборы должны проходить по основным спискам избирателей, которые использовались на предыдущих выборах. При этом Гогия отметил, что есть люди, достигшие совершеннолетия в течение последних месяцев, и они должны иметь право голосовать.

Начало регистрации

Регистрация партий и инициативных групп для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и закончится 11 февраля.

Выдвижение кандидатур в президенты может быть осуществлено политической партией или инициативной группой.

В обоих случаях, помимо прочего, необходимы заявления самих кандидатов в президенты и вице-президенты о согласии баллотироваться, результаты тестирования кандидатов в президенты на предмет определения свободного владения госязыком, сведения о размере и источнике доходов кандидата, биографические данные и автобиографии в письменном виде.

В случае если кандидата выдвигает инициативная группа, необходимо предоставление подписных листов (прошнурованных и пронумерованных с подписями инициативной группы). При этом количество подписей не менее 2000, но не более 2500.

На данный момент ЦИК зарегистрировал политическую партию "Акзаара", которую возглавляет Леонид Дзапша и инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания и инициативную группу по выдвижению Кана Кварчия в качестве кандидата в президенты.

Как будут работать правоохранительные органы Абхазии во время выборной кампании>>

Паспортизация

Выдача новых образцов внутренних абхазских паспортов населению Абхазии подходит к концу, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

"В целом по республике на сегодняшний день принято в производство 148 тысяч 106 заявлений на обмен общегражданского паспорта, выдано уже прядка 141 тысяч паспортов. 1927 документов готовы к выдаче – паспортные службы ждут граждан", - говорится в сообщении. Таким образом, новые документы получили 95% граждан, подавших заявки.

Самую большую активность показали жители Сухума, Гудауты и Гагрского района. Жители столицы получили более 44 с половиной тысячи паспортов, около – 24 с половиной тысяч граждан получили паспорта в Гудаутском районе и более 27 тысяч - в Гагрскомм районе.

Сборная Абхазии не попадает на ЧМ ConIFA-2020

Сборная Абхазии не будет принимать участие в Чемпионате мира по футболу под эгидой ConIFA в 2020 году из-за недостаточного количества квалификационных очков в рейтинговой таблице и малого количества проведенных квалификационных игр, рассказал Sputnik Абхазия вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

Пагава объяснил, что все команды, участвующие в чемпионате, обязаны следовать правилу турнира и проводить как можно больше квалификационных игр, чтобы достигать высоких позиций в рейтинге.

"На сегодняшний день CоnIFA выходит на профессиональный уровень подготовки и принятию к участию команд на турниры и чемпионаты, учитывая их статистику, рейтинговую систему, которой все должны следовать", - сказал он.

Он отметил, что, помимо ежегодных чемпионатов, необходимо проводить товарищеские игры, при этом приоритетно засчитываются игры с членами ConIFA.

Как сообщил Пагава, именно по этой причине на чемпионат не попали и другие топовые сборные из состава ConIFA.

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Фонд имени Виталия Дараселия

Не обошлось в прошлом месяце и без хороших новостей с футбольного фронта. В Очамчыре всерьез взялись за вопрос возрождения этого вида спорта. Там создали благотворительный фонд имени футболиста Виталия Дараселия. Как рассказал в интервью Sputnik начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Тимур Пачулия, фонд организовали ветераны футбольной команды "Ерцаху" из Очамчыры и все, кому небезразлична судьба очамчырского футбола.

"Стадион имени Виталия Дараселия находится в плохом состоянии, планируем привести его в порядок с помощью фонда", - сообщил он.

Тимур Пачулия выразил надежду на то, что удастся привлечь людей, которые помогут возрождению футбола в Очамчыре.

"Также планируем открыть музей Виталия Дараселия в его доме, к тому же нужно облагородить мемориал. Мы хотим помочь детскому футболу, создать академию футбола имени Виталия Дараселия. Планы у нас большие, но все зависит от того, как будут продвигаться дела дальше", - заметил Пачулия.

По его словам, многие уже обращаются в фонд, узнают о планах. В том числе люди, находящиеся за пределами Абхазии.

Самый главный гол в своей карьере Виталий Дараселия забил в финальном матче между "Динамо" Тбилиси и немецким клубом "Карл Цейсс" в финале Кубка обладателей Кубков в 1981 году. Всего за три минуты до конца основного времени матча он забил победный мяч.

Школа молодого журналиста

Первый этап Школы молодого журналиста завершился в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 30 января.

Школа молодого журналиста – часть медиапроекта SputnikPro. Занятия в школе проходили четыре дня в пресс-центре Sputnik. Ежедневно слушателей обучали навыкам, которыми должен обладать начинающий журналист - как правильно определить целевую аудиторию СМИ, узнать ее предпочтения, как отличить настоящие новости от фейковых, написать краткую историю простым языком, придумать интересные заголовки, подзаголовки и лиды, грамотно подготовиться к интервью, основных принципах создания фото и видео контента.

Мастер-классы для участников проводил советник МИА "Россия сегодня", колумнист Sputnik Олег Дмитриев. По его словам, одной из главных целей проекта было вызвать интерес участников школы к изучению современных технологий создания медиаконтента.

Участники Школы молодого журналиста – это 12 человек, которые прошли предварительный отбор. В основном это учащиеся последних курсов или выпускники вузов, многие слушатели по профессии не связаны с журналистикой и пришли в Sputnik получить новый опыт.

Веерные отключения

Веерные отключения по всей республике были введены с 27 января. Электроэнергию отключали на четыре часа в сутки в каждом районе Абхазии. Это было связано с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 439,13 метров. Если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

29 января исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию.

Контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением перетока электроэнергии был возложен на вице-премьера, министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба.

Отмечалось, что ликвидация энергодефицита в республике будет осуществлена за счет расходования средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

РУП "Черноморэнерго" сообщило, что ограничения на подачу электроэнергии сняты по всей территории Абхазии с 02:00 1 февраля, так как началось осуществление перетока электроэнергии из России в Абхазию.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба сообщил, что переток будет осуществляться до тех пор, пока Ингур ГЭС не перейдет на нормальный режим работы.

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