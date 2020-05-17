Sputnik недели: новая "волна" коронавируса и послабление карантина

За последнюю неделю в Абхазии ухудшилась эпидемиологическая ситуация, с 15 мая были отменены некоторые ограничительные меры, однако большую часть мер указом президента продлили до 1 июня.

Среди важных событий уходящей недели - обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов в Сухуме, абхазские рыбаки выловили краснокнижную рыбу, в Парламенте Абхазии выбрали судью Верховного суда, а президент назначил новых глав районов и ведомств.

Новые случаи коронавируса

В Абхазии продолжают бороться со смертельной пандемией коронавируса. Еще в понедельник 11 мая в республики было зафиксировано семь случаев коронавируса.

На воскресенье 17 мая, по данным оперштаба по защите населения, за весь период пандемии выявлено 20 случаев заболевания COVID-19.

16 мая из Гудаутской больницы, по сообщению Минздрава, после получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирус был выписан один из курсантов, прибывших из России.

"На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится 16 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 20 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент умер", - говорится в сообщении оперштаба от 17 мая.

На обязательном карантине в пансионате "Айтар" продолжают оставаться 232 студента, обучающиеся в военных институтах России.

К воскресенью после 14-дневной изоляции и сдачи анализов домой было отпущено 24 курсанта.

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Продление части мер и послабление карантина

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, президент Абхазии Аслан Бжания принял решение продлить большую часть ограничительных мер до 1 июня. Все так же остается закрытой абхазо-российская граница, запрещена экскурсионная и туристическая деятельность, бронирование мест в гостиницах, завершен учебный год и отменены переводные экзамены. Выпускные экзамены будут сдавать лишь ученики 11 классов, такие же правила для выпускников вузов.

До 1 июня запрещены массовые мероприятия, посещение культовых объектов, работа театров, музеев, свадебных и банкетных залов.

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Однако ограничительные меры не распространились на работу кафе и ресторанов, но с учетом соблюдения дистанции при расстановке столов. Запущен междугородний транспорт, а вещевые и сельхоз рынки будут работать по графику, установленному администрациями районов.

"Клад" с боеприпасами и краснокнижный улов

Крупный схрон оружия и боеприпасов был обнаружен сотрудниками Управления уголовного розыска и СОБР МВД Абхазии совместно с СГБ республики на Новом районе в Сухуме 12 мая.

Силовиками были изъяты несколько тысяч патронов различного калибра и образца, взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженные патронами, а также жилеты с боеприпасами и десятки стволов огнестрельного оружия.

15 мая президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что к найденному оружию имеют отношения "люди в погонах".

Бжания также подчеркнул, что перед новым министром внутренних дел Дмитрием Дбар была поставлена первостепенная и принципиальная задача, чтобы совершавшие преступления сотрудники милиции были наказаны по закону.

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12 мая стало известно еще об одном нарушении закона.

У берегов Абхазии местными рыбаками была выловлена краснокнижная белуга. Запись, на которой рыбаки хвастались своим уловом, быстро разлетелась по соцсетям.

Наказание не заставило себя долго ждать. Штраф за незаконную поимку редкой рыбы составил 27 тысяч рублей.

Как оказалось, краснокнижная белуга пробыла в сетях у рыбаков около трех дней и уже была непригодна к употреблению.

Рыба была около двух с половиной метров в длину и весила немного больше 200 килограммов. Икры в ней не было.

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"Горячее" заседание Парламента

13 мая в Сухуме состоялось очередное заседание Парламента Абхазии. Одним из вопросов повестки дня было рассмотрение кандидатур на должность судей Верховного суда Абхазии. Именно этот вопрос вызвал бурные споры и обсуждения среди парламентариев.

Депутаты Батал Табагуа и Валерий Агрба не сошлись во мнении о том, как и когда необходимо рассматривать кандидатуры судей. По мнению Табагуа, кандидатуры не могли рассматриваться без присутствия на заседании представителя президента в Парламенте. Депутат заявил, что это в очередной раз доказывает, что многие вопросы, связанные с назначением судей, обсуждаются кулуарно.

Агрба же попросил Табагуа открыто озвучить его "кулуарные" наблюдения и отметил, что согласно Конституции Абхазии, сроки рассмотрения кандидатур не должны превышать 30 дней со дня представления их президентом.

Спор перерос в личные обвинения и предложение продолжить дискуссию с глазу на глаз.

На этом споры в парламенте не закончились. Предметом бурных обсуждений стала кандидатура Джамала Гогия на должность верховного судьи.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что в день рассмотрения жалобы адвоката гендиректора компании "Абхазтоп" Беслана Авидзба в Кассационной коллегии Верховного суда Гогия имел личную беседу с заместителем генпрокурора и был полностью ознакомлен с материалами, которые были направлены прокуратурой в Верховный суд, хотя не имел на это полномочий. Кроме того, Гогия, по словам Агрба, указывал на ошибки, которые совершил следователь в протоколе задержания. Через три часа после завершения беседы Авидзба был освобожден из-под стражи. Генпрокурор счел это совпадение неслучайным.

Но обвинения на этом не закончились. Агрба также предоставил парламентариям справки из архива Минобороны о том, что на момент начала войны в Абхазии Джамалу Гогия было 19 лет и, несмотря на приказ первого президента государства Владислава Ардзинба о всеобщей мобилизации населения в возрасте от 18 до 40 лет, он не был участником войны. Также генпрокурор предоставил данные из СГБ, согласно которым мать и брат Гогия являются гражданами Грузии. В связи с изложенными фактами генпрокурор Агрба счел нецелесообразным избрание Гогия на должность судьи Верховного суда.

После тайного голосования депутатов, на пост верховного судьи была избрана Оксана Пилия. За назначение на должность судьи Джамала Гогия проголосовали 11 депутатов, 19 были против.

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Новые лица правительства и парламентские выборы

В Абхазии продолжаются назначения руководителей министерств, ведомств и глав районов.

12 мая по указу президента Абхазии Аслана Бжания экс-министр финансов Джансух Нанба был назначен заместителем руководителя Администрации президента. Министром туризма стал Теймураз Хишба.

От своей должности был освобожден председатель Государственной службы безопасности Зураб Маргания.

Пост главы администрации Гулрыпшского района за собой оставил Аслан Барателия, который был назначен на должность в 2014 году. Главой администрации Ткуарчалского района стал Исидор Дочия, который сменил на посту Аиду Чачхалия.

Центризбирком Абхазии определился с датой проведение парламентских выборов на освободившиеся мандаты. Выборы состоятся 12 июля в четырех округах:

Кындыгском избирательном округе №31,

Гудаутском избирательном округе №18,

Бзыбском избирательном округе №10,

Отхарском избирательном округе №14.

Юбилей первого президента

14 мая 75 лет исполнилось первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение о переносе торжественных мероприятий на осень.

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В день рождения первого президента представители власти и общественных организаций возложили цветы к мемориалу Ардзинба в селе Эшера. Также в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии открылась фотовыставка "Владислав. Вчера. Сегодня. Завтра". На выставке было представлено более 150 снимков - начиная от детских фотографий, до снимков последних лет жизни президента.

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