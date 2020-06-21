Sputnik недели: дела на миллионы, гуманитарный коридор и назначения

Уходящая неделя была богата событиями: СГБ задержала и.о. гендиректора "Абхазавтодор" по подозрению в крупном хищении, Контрольная палата выявила нарушения в выполнении бюджета за 2018 год в фонде репатриации, а на границе с Грузией организовали гуманитарный коридор.

Самые важные события, которые произошли в республике с 15 по 21 июня, в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Sputnik, Сария Кварацхелия

Хищение на миллионы

Сотрудники Службы госбезопасности задержали и.о. главы "Абхазавтодора" Бориса Ачба по подозрению в мошенничестве, а именно хищении бюджетного имущества путем обмана.

По версии следствия, 27 февраля 2017 года Борис Ачба обратился к экс-президенту республики Раулю Хаджимба с письмом, в котором изложил несоответствующие действительности сведения о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия.

Руководитель "Абхазавтодора", как полагает следствие, составил подложный контракт и проектно-сметную документацию на выполнение необходимых ремонтных работ на сумму 20 миллионов рублей. Ачба заключил договор с Обществом, учредитель которого является вымышленным лицом, перечислив указанную сумму на счет ООО, после чего путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом, снял указанную сумму со счета.

Сухумский городской суд определил срок содержания под стражей и.о. гендиректора "Абхазавтодор" Бориса Ачба до 18 августа 2020 года включительно.

Ему грозит от шести до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 16 УК Абхазии "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Спорный бюджет

Контрольная палата Абхазии выявила нецелевое и неэффективное расходование средств в фонде репатриации. Такой вывод в ревизионном органе сделали после ознакомления с отчетом о выполнении бюджета фондом за 2018 год.

Нецелевым в Контрольной палате посчитали:

Покупку квартиры "не репатрианту" Мухамеду Килба;

Покупку дома семье репатриантов из Сирии;

Ремонт фасада здания Госкомитета по репатриации и посадка пальм более, чем на два миллиона;

Выплату премий сотрудникам Министерства репатриации и демографии (ныне Госкомитет репатриации - прим.). © Sputnik Томас Тхайцук Нецелевой расход: что не так с бюджетом фонда репатриации Абхазии

Все эти нарушения в ревизионном органе оценили более, чем в семь миллионов рублей, и виновными считают, как руководство бывшего Госкомитета репатриации, так и руководство фонда, так как фонд должен быть нацелен исключительно на репатриантов.

Однако в самом фонде репатриации утверждают, что фраза "нецелевое использование" - спорная - фонд финансирует нужды Госкомитета по репатриации, и такая практика существует уже давно.

Пенсии с опозданием

В правительстве Абхазии не исключают вероятность сдвига даты выплаты абхазской пенсий на неделю. Если график будет изменен, то абхазские пенсионеры будут получать выплаты не 18 числа каждого месяца, а 25.

К такой мере власти страны могут прийти из-за снижения темпов пополнения бюджета Фонда. Поступления страховых взносов как от хозрасчетных организаций, так и от государственных учреждений существенно снизились.

В долгах перед фондами

Директор РУП "Абхазская железная дорога" Мирон Агрба доложил премьер-министру Абхазии Александру Анкваб о крупной задолженности организации во внебюджетные госфонды.

На данный момент унитарное предприятие задолжало фондам порядка 33 миллионов рублей. Эта сумма накопилась в течение нескольких лет.

К тому же в период карантинных мероприятий доходные показатели от грузовых и пассажирских перевозок значительно снизились.

В 2020 году АЖД осуществила перевозку 13 тысяч 700 граждан, около 1600 вагонов с различными грузами, в том числе 580 вагонов угля.

Объем грузоперевозок в 2019 году же составил 7379 вагонов, а услугами АЖД воспользовались 323 тысяч 300 пассажиров.

Общая сумма доходов от пассажирских перевозок в 2019 году составила 44 миллиона 826 тысяч рублей, от грузовых – 38 миллионов 351 тысяча рублей.

Гуманитарный коридор

С 22 по 24 июня 2020 года временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии могут вернуться в республику. Власти страны организовали временный гуманитарный коридор.

Пропуск через КПП "Ингур" будет осуществляться ежедневно с 9:00 по 19:00 часов. Все прибывающие из Грузии граждане будут обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

Столичные будни

В Сухуме решили запретить строительство гаражей на земельных участках, предназначенных для обслуживания многоквартирных жилых домов. Такое решение принял новый глава города Беслан Эшба. Мотивируется оно "благоустройством территории многоквартирных домов в Сухуме и защитой прав интересов собственников общего имущества в жилом доме".

При этом гражданам разрешается устройство некапитальных гаражей во дворах домов в ряду существующих гаражей. Для этого необходимо получить разрешительные документы в администрации города.

На уходящей неделе столичная Администрация решила ликвидировать "Спецавтохозяйство", "Зеленое хозяйство" и "Горсвет". Все эти муниципальные предприятия преобразуют в единую структуру под общим названием "Благоустройство".

Старая форма существования предприятий, как пояснили в столичной Администрации, в некоторых случаях противоречила законодательству. Причиной ликвидации стали и контроль за деятельностью департаментов, и оперативность в принятии решений и их исполнений.

Три назначения

На уходящей неделе президент Абхазии подписал сразу три указа о назначениях.

Министром просвещения и языковой политики стал Инал Габлия.

Министром сельского хозяйства назначен первый вице-премьер Беслан Джопуа.

Начальником Госуправления строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал Дмитрий Цимцба.

Ближе к цели

Боксер из Абхазии Харитон Агрба завоевал пояс WBA Continental в первом полусреднем весе, одержав победу по итогам десяти раундов в бою с Мануком Диланяном. Как рассказал Sputnik сам спортсмен, победа приблизила его к главной цели – к поясу Чемпиона мира.

Харитон Агрба - серебряный призер Европейских игр—2019. Для него это третья победа на профессиональном ринге.

Шоу "Лига Ставок: Вечер бокса", организованное промоутерской компанией "Патриот" при поддержке Федерации бокса России, прошло без зрителей и при соблюдении всех санитарных норм.

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