Sputnik недели: коронавирус, возвращение иконы и начало учебного года

На уходящей неделе в Абхазии существенно увеличилось количество больных коронавирусом, начался новый учебный год, а икону, переданную грузинскими политиками Абхазской церкви, вернули в Грузию.

На уходящей неделе в Абхазии значительно возросло число инфицированных коронавирусной инфекцией, в Гудаутский госпиталь доставили аппарат компьютерной томографии, а Минздрав закупил очередную партию медикаментов и медоборудования. В школах Абхазии прозвенел первый звонок, но на торжественную линейку попали не все.

Sputnik

Рост числа инфицированных

В Абхазии продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. На этой неделе Минздрав объявил в общей сложности о 187 положительных результатах из 1076 протестированных.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия отметил, что в стране наблюдается стабильный рост числа заболевших. По его словам, большая часть зараженных - люди, которые были в непосредственном контакте с уже инфицированными.

Министр отметил, что все еще актуальна проблема с врачебным средним и младшим медперсоналом. Врачи, в рамках утвержденных приказом Минздрава графика дежурств, поступают на недельную смену в Гудаутской больнице, после чего уходят на двухнедельный карантин, заметил Цахнакия.

На помощь абхазским медикам прибыла вторая группа их российских коллег, среди которых реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты. Они пробудут в Гудаутском госпитале до конца сентября, когда их сменит третья группа специалистов.

Также в рамках борьбы с пандемией Минздрав Абхазии осуществил дополнительную поставку медоборудования и изделий медицинского назначения в медучреждения республик на сумму 3 817 400 рублей, а 2 сентября в Гудаутский госпиталь был доставлен аппарат компьютерной томографии. Медоборудование было приобретено движением абхазских бизнесменов "Мы-Вместе".

Также на этой неделе стало известно, что Сухумская городская клиническая больница №2 начнет работать в прежнем режиме 15 сентября. Кардиологическое отделение больницы было закрыто на карантин после того, как в конце июля двум пациентам медучреждения диагностировали COVID-19.

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Праздник во время "чумы"

Учебный год в школах Абхазии начался традиционно 1 сентября, несмотря на возрастающее количество инфицированных COVID. В 2020 году в школу пошли более 2500 первоклассников, в республике открылись 152 школы из 153.

Однако торжественные линейки в этот раз прошли все же в менее масштабном формате. В них приняли участие только ученики первых и 11-х классов, остальные сразу же отправились на урок. У входа в школы были установлены фильтры для очистки воздуха, средства для обработки рук, детям измеряли температуру бесконтактными термометрами.

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После трех лет строительства открылась Гагрская школа №1. Поздравить педколлектив, учащихся и горожан приехали президент страны Аслан Бжания, посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, депутаты Парламента, делегация с Северного Кавказа, руководство Гагрского района.

На строительство в общей сложности потрачено около 350 миллионов рублей. В этом году в новую школу пошли 60 первоклассников, всего учебное заведение приняло 450 учащихся. На территории школы возведены два трехэтажных учебных корпуса, два одноэтажных корпуса - это спортзал и актовый зал. Все четыре здания соединены между собой переходами.

Судьба иконы

В субботу, 5 сентября, икону, подаренную грузинскими политиками Илорскому храму, вывезли в Гал и передали грузинской стороне.

Икону Илорскому храму передали лидер партии Грузии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави и вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили, которые находились в Абхазии 18 августа.

С ними встретился советник президента Абхазии Лаша Сакания, что вызвало возмущение у организации ветеранов Отечественной войны "Аруаа", которые обратились в Парламент страны с требованием провести слушание.

Уже 26 августа Сакания объявил о своем решении добровольно покинуть свой пост.

Абхазская Православная церковь заявила о том, что не принимает икону, привезенную грузинскими депутатами при участии помощника президента Абхазии в дар Илорскому храму.

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Трагедия и открытие

Первого сентября сотрудники МЧС Абхазии совместно со спелеологами извлекли тело погибшего в ходе экспедиции в пещеру Интеграл на горе Арбаика Павла Демидова. Второго сентября на вертолете его тело доставили в морг Гагры.

Третьего сентября в интервью радио Sputnik российский спелеолог и коллега погибшего Демидова Евгений Снетков рассказал о том, что специалисты продолжат изучать пещеру Интеграл летом 2021 года совместно с абхазскими спелеологами.

Снетков отметил, что пещера Интеграл может оказаться самой глубокой не только в Абхазии, но и во всем мире.

"Об этом говорит высота входа, у нее она больше, чем в пещеру Веревкина (которая сейчас считается самой глубокой в мире) на сто метров, единственное, надо дойти до глубины. Дело в том, что там течет вода, она обязательно должна попасть в реку, которая находится внизу в пещере. Глубина всех пещерных систем определяется этой рекой и высотой входа", - заметил спелеолог.

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Скачки, бокс и наука

31 августа абхазские скакуны завоевали призовые места на соревнованиях по конному спорту в Краснодаре и Ростове-на-Дону. На дистанции 1400 метров первое место заняли абхазские скакуны по кличке Генерал и Сафари-кейт.

Второго сентября директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лесик Айба был принят в состав Академии наук России и стал первым иностранным членом организации из Абхазии.

"Глубоко символично, что в настоящее время единственным представителем из Абхазии в составе Российской академии наук является аграрник. Все же Абхазия - аграрная страна, и перспективы развития этого направления весьма плодотворны. Заслуги Лесика Янковича в развитии аграрной науки и субтропических культур весьма большие", - отметил на церемонии вручения награды академик РАН, российский экономист, доктор экономических наук Владимир Баутин.

Абхазские спортсмены Харитон Агрба и Батал Чежия приняли участие в шоу "Столото. Вечер бокса WBC" в Казани.

Агрба единогласным решением судей одержал победу над Сосланом Тедеевым. Другой абхазский боксер, Батал Чежия, по решению судей, уступил в поединке за титул WBC Youth российскому спортсмену Сергею Кожухарю.