Sputnik недели: очередь за тестом, амнистия и судьба майнинга

В еженедельном обзоре Sputnik Абхазия читайте о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике, отмененном карантине в школах и регулировании майнинга.

На этой неделе в Абхазии столкнулись с нехваткой тестов на коронавирусную инфекцию, а самой обсуждаемой новостью стало введение карантина в школах республики, который все же не состоялся. Правительство страны приняло решение узаконить деятельность майнеров, а Парламент в честь Дня Победы и Независимости принял постановление об амнистии.

Очередь за тестом и новая вакцина

В Абхазии продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусной инфекцией. С ростом числа случаев COVID-19 возникла проблема нехватки тестов на вирус.

С начала недели у Инфекционной больницы стали образовываться очереди из желающих пройти тестирование. Как объяснила Sputnik главврач медучреждения Мадина Бутба, количество материалов для заборов теста на вирус в Сухумской инфекционной больнице ограничено, в день выдается всего 20 штук, так как врачи в бактериологической лаборатории не успевают проводить анализ большего числа мазков.

21 сентября стало известно, что Абхазия запросила у России партию вакцины от коронавируса "Спутник-V". В Минздраве отметили, что рассчитывают получить партию 15-20 тысяч доз вакцины. Вакцинация от COVID-19 для граждан Абхазии будет бесплатной и добровольной по аналогии с вакцинацией от гриппа.

Карантину не быть

Карантин на этой неделе объявили в некоторых школах Абхазии, а 25 сентября пресс-служба Министерства здравоохранения республики, сославшись на главного санврача Людмилу Скорик, сообщила, что с 25 сентября по 16 октября карантин будет объявлен во всех школах страны.

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В заявлении ведомства Людмила Скорик подчеркнула, что такое решение правительство республики приняло по рекомендациям Минздрава и СЭС, так как в республике наблюдается резкий подъем заболеваемости.

Однако в тот же день пресс-служба Кабинета министров опровергла эту информацию.

"Ни составом Кабинета министров, ни Координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции решения о приостановлении учебного процесса в школах не рассматривалось и не принималось", - говорилось в сообщении на сайте Кабмина.

Занятия начались по ранее утвержденному графику и в Абхазском государственном университета. Пока что лекции и семинары проводятся только для 620 первокурсников. В университете соблюдают все меры для защиты от коронавирусной инфекции: на входе измеряют температуру, соблюдается социальная дистанция, обучаются в масках.

В случае если школьникам все же придется перейти на дистанционное обучение, Министерство просвещения и языковой политики запустило благотворительную акцию "Подари электронную технику школьнику". Оказать помощь школьникам могут как частные лица, так и организации.

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Судьба майнинга

Еще одной обсуждаемой темой на уходящей неделе стали постановления Кабинета министров Абхазии о регулировании майнинга. Кабмин постановил ввести сроком на 60 календарных дней ограничение на ввоз на территорию республики вычислительных машин, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Министерству экономики поручено внести изменения в законодательство для установления норм и правовых основ при добыче криптовалют и создать реестр вычислительных машин.

"Черноморэнерго" должен определить параметры допустимой мощности потребления электроэнергии и представить форму договора об оказании услуг электроснабжения.

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По решению Кабинета министров, майнеры должны в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя состоять на учете в налоговых органах, быть зарегистрированными в органах государственной статистики Республики Абхазия и государственных внебюджетных фондах.

Согласно решению Кабмина, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по добыче криптовалют, устанавливается тариф в 1 рубль 50 копеек за 1 киловатт-час (с учетом НДС).

"Прощай, оружие", или Судить нельзя помиловать

На этой неделе Парламентом Абхазии во втором чтении был принят законопроект "Об оружии". Проект закона в первом чтении был принят еще три года назад.

Руководитель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния подчеркнул, что в связи с тем, что неконтролируемый оборот оружия создает повышенную опасность и сопряжен с различного рода угрозами правам и законным интересам граждан, безопасности государства, требуется установление механизма оборота оружия в рамках правового поля, принятие закона не терпит отлагательств.

Также Парламент принял постановление "Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия - 30 сентября 2020 года". Согласно постановлению Парламента, амнистия распространяется на лиц, осужденных на срок до трех и пяти лет, тех, кто принимал участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии, операции по освобождению Кодорского ущелья, лиц, впервые осужденных, и женщин.

Независимо от срока освобождаются люди, совершившие преступления по неосторожности, женщины, имеющие несовершеннолетних детей или детей инвалидов, а также беременные женщины, несовершеннолетние.

Под амнистию попадают осужденные, которыми до дня вступления в силу постановления Парламента не отбыта часть наказания, а также осужденные по наказанию, не связанному с лишением свободы.

Жестокое преступление

23 сентября прокуратура Сухума возбудила уголовное дело об убийстве женщины в столице в период с 18 до 19 сентября.

"Неустановленное следствием лицо, проникнув в домовладение с целью умышленного убийства, используя тупой твердый предмет в качестве оружия, нанесло множественные повреждения в области лица и тела гражданке Оганян Раисе Ильиничне, 1940 года рождения", - говорилось в сообщении.

Поручения об установлении и задержании лица, причастного к совершению убийства Оганян направлены в Министерство внутренних дел.

Без пышных торжеств

В этом году в Абхазии значительно сократили программу празднования Дня Победы и Независимости в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Отменен парад.

В День Победы и Независимости страны – 30 сентября, в 10:00 пройдет церемония возложения цветов в Парке Славы в Сухуме. В 12:15 – церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера. В 13:00 – церемония возложения цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша в селе Джгярда.

В 18:00 пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на набережной Махаджиров.

Отменена и ежегодная акция "Бессмертный полк".