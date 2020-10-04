Sputnik недели: коронавирус, поджог символики и споры об амнистии

В еженедельном обзоре Sputnik - ситуация с коронавирусом в Абхазии, празднование Дня Победы и Независимости, споры об амнистии.

На уходящей неделе премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обратился к народу с призывом соблюдать ограничительные меры в связи с ухудшением эпидобстановки, в республике отметили День Победы и Независимости, армянская община Абхазии и Парламент высказали свою позицию по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, а Сочинский суд задержал на десять суток помощника президента Ахру Авидзба.

Sputnik

"Вирусные" новости

Ситуация с коронавирусом в Абхазии продолжает ухудшаться, возрастает количество инфицированных, растет число умерших от пандемии.

В понедельник 28 сентября в Гудаутский госпиталь на помощь абхазским врачам прибыла сводная бригада медиков из различных медучреждений Башкортостана, которая сменила врачей из Нижнего Новгорода. Их командировка продлится 21 день.

Дополнительная помощь появится и у санитарно-эпидемиологической службы Абхазии. В интервью Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик рассказала, что одиннадцать новых сотрудников приступят к своим обязанностям, когда будут подготовлены к работе с ПЦР-диагностикой.

"Диагностика довольно-таки своеобразная, и ей надо учиться, во-первых, во-вторых, нужно практиковаться, и, в-третьих, – это особо опасная инфекция. Чтобы приступить к работе, сотрудники должны пройти курс обучения, для этого у нас на базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории работают специалисты ставропольского противочумного института", - отметила она.

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Также в эфире телеканала "Абаза-ТВ" глава Минфина Абхазии Владимир Делба отметил, что для службы будут закуплены дополнительное оборудование, тест-системы и расходные материалы, что позволит увеличить количество анализов, которые может обработать лаборатория СЭС в сутки.

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Во вторник 29 сентября президент Абхазии Аслан Бжания вручил награды и благодарственные письма абхазским врачам. За добросовестный труд в борьбе с коронавирусом, высокий профессионализм и самоотверженность орденом "Ахьдз-Апша" III степени были награждены четверо медработников.

Кроме того, Бжания подписал благодарственные письма сорока медицинским работникам и выделил им материальное вознаграждение.

В связи с ухудшение эпидобстановки премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обратился к населению республики. Он призвал граждан соблюдать и ограничительные меры, и элементарные требования личной гигиены, так как при серьезном увеличении количества случаев COVID-19 имеющихся сил может не хватить.

Анкваб отметил, что национальная система здравоохранения не готова самостоятельно противостоять эпидемии в случае ее нарастания. Он подчеркнул, что страна испытывает острый дефицит специалистов-вирусологов, инфекционистов, реаниматологов и других узкопрофильных врачей.

© Sputnik / Леон Гуния Статистика Covid-19 по Абхазии

День Победы и Независимости

В среду в Абхазии отметили 27-годовщину Дня Победы и Независимости. В связи с ограничительными мерами и опасностью распространения коронавируса в этом году было решено не проводить Парад Победы, однако ряд мероприятий все же состоялись.

С утра у Мемориала славы жители Сухума, глава государства Аслан Бжания и руководители министерств и ведомств возложили цветы. В республике все же состоялась ежегодная акция "Тропой героев", участники которой пешком и на машинах прошли путь от Сухума до границы по реке Ингур. Праздничный вечер закончился концертами в городах и районах Абхазии.

Однако атмосферу праздника омрачила новость из Гала. Житель города Ираклий Бебуа поджег полотно, символизирующее цвета абхазского флага, которое было вывешено у парадного входа в Дворец Культуры.

Через час после содеянного злоумышленник был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело. В доме у Бебуа была обнаружена осколочная граната, которая пригодна для взрыва. Пока что мужчина арестован на 30 суток.

Споры об амнистии

Постановление Парламента Абхазии об амнистии ко Дню Победы и Независимости Абхазии было принято на прошлой неделе, но споры о его целесообразности и обоснованности не утихают до сих пор.

29 сентября Парламент Республики Абхазия принял обращение к исполнительной власти в связи "с попыткой дискредитации Народного Собрания". Депутаты высказали озабоченность "безосновательной попыткой со стороны президента, Министерства внутренних дел, Абхазского государственной телерадиокомпании дискредитировать Парламент Республики Абхазия".

Как отмечается в документе, принимая постановление об объявлении амнистии, Народное Собрание реализовало свои исключительные полномочия, закрепленные в статье 47 Конституции Абхазии, а также в статье 78 Уголовного кодекса республики.

Народное Собрание возмутило "провокационное высказывание" ведущей Абхазского телевидения о том, что в обществе принятый акт амнистии было воспринят как антинародный.

"Такое безответственное вещание в прямом эфире Государственного телевидения является подрывом не только авторитета законодательного органа, но и авторитета государства в целом, что может привести к предсказуемым негативным последствиям", - считают парламентарии.

Народное Собрание призвало президента, МВД, Министерство юстиции республики и АГТРК "соблюдать принцип разделения властей и невмешательства в деятельность Парламента".

Помощь Нагорному Карабаху

В Абхазии отреагировали на события в Нагорном Карабахе. Как сообщил Sputnik глава Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян, представители диаспоры окажут финансовую помощь жителям Нагорного Карабаха.

"В добровольцах в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика - ред.) не нуждаются, их и так достаточно, а вот материальные возможности со временем иссякают. Оказать финансовую помощь братьям - наш долг", - отметил он.

Армянская община Абхазии окажет помощь Нагорному Карабаху>>

Тем временем, Парламент Абхазии заявил, что готов предложить Сухум в качестве нейтральной площадки для проведения мирных переговоров с участием парламентариев всех заинтересованных сторон.

Парламентарии выразили крайнюю обеспокоенность резким обострением конфликта в Нагорном Карабахе, отметив, что за несколько дней боевые столкновения переросли в полномасштабную войну.Депутаты призвали стороны к немедленному прекращению огня и началу цивилизованного переговорного процесса.

Задержание помощника президента в Сочи

Второго октября суд города Сочи принял административное решение и задержал помощника президента Абхазии по международным связям Ахру Авидзба на десять суток.

По словам секретаря Совбеза Абхазии Сергея Шамба, судом не был принят во внимание факт, что Ахра Авидзба обладает дипломатическим статусом.

Шамба заметил, что Авидзба сам поехал в следственные органы Сочи, чтобы объяснить инцидент, который произошел 7 августа этого года.

Видео, на котором Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на российско-абхазской границе, появилось в социальных сетях 7 августа.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю 8 августа возбудило уголовное дело против Ахры Авидзба по факту незаконного пересечения границы.

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