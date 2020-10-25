Sputnik недели: мобильный госпиталь, сезонный урожай и опасный преступник

На прошедшей неделе в Абхазию прибыла помощь от Министерства обороны России для борьбы с коронавирусом, в республике приняли новые меры для улучшения эпидемиологической ситуации, было решено поощрить врачей, борющихся с пандемией. На фоне эпидемии вируса в Абхазии наблюдается хороший урожай и улучшены условия экспорта в Россию.

Мобильный помощник и борьба с коронавирусом

Одной из главных новостей уходящей недели стало прибытие мобильного госпиталя Южного военного округа Министерства обороны России, для помощи Абхазии в борьбе с коронавирусом.

Госпиталь прибыл в Сухум из Ставропольского края рано утром 19 октября и расположился на территории гостиницы "Айтар". В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Изначально планировалось, что пациенты будут размещаться в специальных надувных конструкциях, однако затем было решено выделить под госпиталь третий корпус гостиницы, который был разделен по отделениям. Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости сможет расположить и 150 пациентов.

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Первых пациентов в госпитале, где работают только российские врачи, приняли уже 20 октября. Инфицированных на территорию доставляют на Скорой помощи, затем направляют в приемное отделение, где им измеряют уровень насыщения крови кислородом. После того, как на пациента заводят индивидуальную карту, его, в зависимости от состояния здоровья, распределяют либо в госпитальное отделение, либо в реанимацию.

Российский военный госпиталь в Сухуме принял первых пациентов>>

Кроме того, в госпитале проводят бесплатную ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из Сухумской лаборатории. Ежедневно в мобильной лаборатории готовы принимать до 100 анализов, результаты которых можно получить через 40 минут.

Мобильная лаборатория для проведения исследований на месте, будет развернут и в инфекционной больнице Сухума.Такое решение было принято администрацией города, так как больница уже переполнена больными. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева сообщила, что в связи с растущим количеством случаев коронавируса в столице, третья группа СЭС будет сформирована для взятия анализов на дому. К тому же, кабинет для приема детей с COVID-19 открыт и при Сухумской детской поликлинике. Кабинет находится в здании детской поликлиники, но с отдельным входом, прием ведут врач и медсестра.

Главным центром борьбы с пандемией в Абхазии все еще остается Гудаутский госпиталь, в котором в большей степени работают абхазские специалисты. По решению Московской абхазской диаспоры, бригада врачей, работающих с зараженными, получит доплаты.

"Помощь распространяется на те бригады, которые задействованы в "красной зоне", это те, кто приезжает на дежурства из других городов и больниц, и те, кто постоянно находится в штате госпиталя", - рассказала в интервью радио Sputnik член правления диаспоры Инна Барчан.

С 1 октября сумма доплат врачам Гудаутского госпиталя составила один миллион 900 тысяч рублей.

Грабитель "в Абхазии"

Резонансной новостью недели стал захват заложников в одном из отделений Банка Грузии в Зугдиди.

Вооруженный мужчина захватил более 40 человек в заложники в банке Зугдиди днем 21 октября, требуя полмиллиона долларов. После многочасовых переговоров захватчик, прикрываясь тремя заложниками, вышел из здания. По одной из версий, захватчик направлялся с заложниками по направлению к Абхазии.

Эта версия не была подтверждена Службой государственной безопасности и Советом безопасности Абхазии. Ведомства утверждали, что злоумышленник не сможет перейти границу.

22 октября начальник погранотряда Службы государственной безопасности республики Рустам Латипов сообщил Sputnik, что преступник не пересекал границу с Абхазией.

Богатый урожай

На фоне осенней вспышки пандемии и увеличившегося количества заразившихся в Абхазии выдался богатый урожай.

Экспорт мандаринов, хурмы, фейхоа и ореха в сентябре и октябре 2020 года в несколько раз превысил показатели 2019 года за аналогичный период, если в сентябре-октябре 2019 года было вывезено 200 килограммов хурмы, то в этом году – одна тонна. Фейхоа в прошлом году вывезли 42,9 тонны, а в 2020-м – 65,9 тонн. Улучшились показатели и по мандаринам, за сентябрь-октябрь 2020 из Абхазии уже вывезено 269 тонн этих цитрусовых.

Увеличились показатели по вывозу фундука. Экспорт ореха в скорлупе за сентябрь-октябрь составил 387,6 тонн, тогда как за аналогичный период в 2019 году было 169 тонн.

В этом году снижена стоимость экспорта цитрусовых из Абхазии в Россию. Об этом Sputnik сообщил министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. По его словам, такая мера была принята после поручения президента.

Минсельхоз Абхазии: стоимость экспорта цитрусовых в Россию снижена>>

"Мы пришли к тому, что с помощью наших брокерских контор будут провозиться эти грузы и на пешеходном участке, и на участке, где проходят большегрузные машины. Цена за экспорт цитрусовых, которая раньше составляла от 10 рублей и выше, после 1 ноября будет составлять не выше семи рублей", - подчеркнул Джопуа.

На данный момент экспорт цитрусовых составляет две тысячи 839 килограммов. В прошлом году в это время перевезли 570 килограммов, сообщил министр сельского хозяйства.

Призыв к осознанности и просьба о помощи

На фоне увеличившегося количества инфицированных коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания сделал обращение к народу.

Касаясь введенных в стране ограничительных мер, глава государства отметил, что защита населения от коронавирусной инфекции – задача номер один для руководства.

"Несомненно, изменить привычный образ жизни, испытывать ограничения довольно непросто для каждого из вас. Но, к сожалению, в настоящее время это единственный выход, и я прошу отнестись к этому с пониманием. Все предпринимаемые меры нацелены исключительно на сохранение жизни и здоровья граждан как высшей ценности для государства", - отметил президент.

Бжания рассказал, что на борьбу с пандемией с марта по настоящее время общими усилиями властей, бизнес-сообщества, абхазской диаспоры в Москве и Турции, международных организации потрачено более четверти миллиарда рублей.

В свою очередь министр здравоохранения Тамаз Цахнакия обратился за помощью к врачам - соотечественникам, работающим за пределами Абхазии с просьбой помочь медикам в больницах Абхазии.

"Несмотря на оказываемую Россией помощь и приезд российских медицинских бригад, Абхазия продолжает испытывать острый дефицит в медицинском персонале. Медицинским учреждениям Абхазии, в первую очередь Гудаутской ЦРБ, перепрофилированной под ковид-госпиталь, и другим больницам, в которых недавно были организованы специализированные ковид-отделения, дополнительно требуются врачи и средний медперсонал", - сказал он в своем обращении.

Министр отметил, что в первую очередь в республике нужны реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, эпидемиологи и другие специалисты-медики, имеющие опыт работы с COVID-19.

Цахнакия подчеркнул, что Министерство здравоохранения Республики Абхазии готово официально обратиться к руководству медицинских учреждений, в которых работают наши врачи-соотечественники с просьбой командировать их в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 25 октября достигает 3739 . Выздоровели 1462 человека. Летальных случаев 35.