17:11 07 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.19
  • EUR91.35
Поиск

Миссия выполнена: российские военные завершили работы по дезинфекции в Абхазии

© Foto / Павел Груздев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (973)
7310
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/07/1031243044.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201107/1031243079/Missiya-vypolnena-voennye-Rossii-zavershili-raboty-po-dezinfektsii-v-Abkhazii.html

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России прибыли в Абхазию 19 октября.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Российские военные химзащиты обработали здания и территорию КПП "Псоу" и на этом завершили свою работу на территории Абхазии, рассказал Sputnik представитель Минобороны России, майор Павел Груздев в субботу 7 ноября.

© Foto / Павел Груздев
Российские военнослужащие завершили дезинфекцию в черте города Гагра

"Сегодня силами сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота Южного военного округа был обработан пропускной пункт на границе Абхазии с Россией. Общая площадь обработанных зданий составила 26 тысяч 800 квадратных метров и одиннадцать тысяч квадратных метров дорожного покрытия", - отметил он.

Груздев добавил, что в работе было задействовано семь единиц техники и 20 военнослужащих. Во время обработки функционирование КПП "Псоу" было приостановлено примерно на 20-25 минут, но жалоб от пересекающих границу людей не было, подчеркнул он.

Ранее российскими военнослужащими в республике были обработаны места массового скопления и дороги общего пользования Сухума, Гулрыпшского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского районов, всего около 700 тысяч квадратных метров различных поверхностей.

Сводный отряд РХБЗ Черноморского флота Минобороны России прибыл в Абхазию 19 октября.

Ранее в апреле 2020 года российские военнослужащие химзащиты уже проводили дезинфекцию объектов в Абхазии.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (973)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Богатый урожай: сбор фейхоа в Дранде
Экзотическая ягода: сбор фейхоа в поселке Дранда
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться