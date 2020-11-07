Миссия выполнена: российские военные завершили работы по дезинфекции в Абхазии

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Российские военные химзащиты обработали здания и территорию КПП "Псоу" и на этом завершили свою работу на территории Абхазии, рассказал Sputnik представитель Минобороны России, майор Павел Груздев в субботу 7 ноября.

"Сегодня силами сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота Южного военного округа был обработан пропускной пункт на границе Абхазии с Россией. Общая площадь обработанных зданий составила 26 тысяч 800 квадратных метров и одиннадцать тысяч квадратных метров дорожного покрытия", - отметил он.

Груздев добавил, что в работе было задействовано семь единиц техники и 20 военнослужащих. Во время обработки функционирование КПП "Псоу" было приостановлено примерно на 20-25 минут, но жалоб от пересекающих границу людей не было, подчеркнул он.

Ранее российскими военнослужащими в республике были обработаны места массового скопления и дороги общего пользования Сухума, Гулрыпшского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского районов, всего около 700 тысяч квадратных метров различных поверхностей.

Сводный отряд РХБЗ Черноморского флота Минобороны России прибыл в Абхазию 19 октября.

Ранее в апреле 2020 года российские военнослужащие химзащиты уже проводили дезинфекцию объектов в Абхазии.

Читайте также: