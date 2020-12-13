Sputnik недели: столица без света, запрет майнинга и новогодний сюрприз

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий в жизни республики на уходящей неделе.

На уходящей неделе жителям некоторых районов Сухума пришлось несколько дней выживать без света, правительство запретило майнерам работать, президент Аслан Бжания рассказал, на что будет нацелена внешняя политика республики, а в администрации Сухума сообщили о новогоднем сюрпризе.

А будет свет?

В субботу 5 декабря на подстанции Сухум-1 в столице произошел пожар, в результате которого на несколько дней практически круглосуточно остались обесточены несколько районов столицы Абхазии.

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" оценивалось в две-три недели.

В среду 9 декабря РУП "Черноморэнерго" сообщил, что до полной ликвидации последствий пожара на подстанции электричество в Сухуме будут отключать по два часа через каждые два часа, то есть в общем суммарное количество отключение света составило 12 часов в сутки.

В интервью Sputnik начальник СУЭС объяснил, что распределить подачу электричества по всему городу в веерном режиме нет технической возможности. Кроме того, по его словам, существует опасность возникновения пожара и на остальных подстанциях Сухума, так как оборудование давно изжило себя.

В результате ликвидации последствий пожара на подстанции Сухум-1 пострадал один из сотрудников "Черноморэнерго", который получил удар током и был госпитализирован. В понедельник 7 декабря стало известно, что пострадавший вывезен в Краснодар для прохождения лечения.

8 декабря молодому человеку провели операцию в Краснодарском ожоговом центре. Врачи сообщили, что его жизни ничего не угрожает. По информации на 13 декабря, молодой человек идет на поправку. Руководитель ведомства Михаил Логуа заявил, что для выяснения обстоятельств произошедшего будет проведена служебная проверка. А все работники, которые принимают участие в ликвидации последствий аварии на подстанции, будут премированы.

Отключение света и 12-часовой график вызвал возмущение среди жителей столицы. Для того, чтобы можно было получить все ответы на вопросы, касающиеся энергосистемы страны, "Черноморэнерго" создал справочную службу, над запуском которой работали около месяца.

Неутешительные новости поступили от "Чернорморэнерго" 10 декабря. На внеочередном совещании ведомства начальник диспетчерской службы Гурам Джаджая сообщил, что уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС будет полностью исчерпан к 25-27 декабря.

"Уровень на сегодняшнее утро составлял 443 метра над уровнем моря. Это означает, что при потреблении нашем, около десяти миллионов киловатт-часов в сутки, этот уровень будет исчерпан полностью к 25-27 декабря. То есть ИнгурГЭС может остановиться к 25-27 числу без перетока", - сказал Джаджая.

Специалист также подчеркнул, что в 2020 году потребление электроэнергии по Абхазии увеличилось на 20 процентов.

Долгожданный переток из России был получен вечером 11 декабря. Вечером в субботу 12 декабря подстанция Сухум-1 была вновь запущена и уже в воскресенье днем все ограничения на подачу электроэнергии в Сухуме были сняты.

Майнинг "капут"

В связи с энергокризисом в стране министр экономики Абхазии Кристина Озган 8 декабря провела совещание с руководителями РУП "Черноморэнерго", СУЭС и заместителем министра внутренних дел Тимуром Джинджолия.

На совещании Кристина Озган поручила в ближайшие два дня провести рейды по Сухуму и отключить тех пользователей, которые создают дополнительные нагрузки, так как "ситуация, случившаяся на подстанции, может повториться". Подобные мероприятия должны проводиться постоянно во всех районах Абхазии, сказала вице-премьер, "не оглядываясь на статус, преимущества и наличие административного ресурса у нелегальных потребителей".

В тот же день Кабинет министров Абхазии ввел временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Этим же постановлением Кабмина запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

Слово президента

7 декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ "Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия". В нем говорится, что внешнеполитические усилия страны должны быть направлены на – обеспечение национальной безопасности, создание благоприятных внешних условий для социально-экономического развития государства, защита прав и законных интересов граждан Республики Абхазия, находящихся за рубежом, развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией, развитие и укрепление взаимовыгодного партнерства с государствами, установившими дипломатические отношения с Республикой Абхазия, дальнейшее международное признание Республики Абхазия, укрепление взаимодействия с абхазской диаспорой во всех регионах мира, формирование и укрепление позитивного международного имиджа Республики Абхазия, урегулирование грузино-абхазского конфликта и нормализация отношений с Грузией, содействие упрочению мира и стабильности в Кавказском регионе, активизация усилий по вхождению Республики Абхазия в глобальные и региональные международные институты.

Ветеранская организация "Аруаа" призвала убрать пункт о возможности создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Абхазией.

"Также требуем, чтобы в концепции появился пункт о том, что Республика Абхазия обращается к Госдуме РФ и парламентам других стран, признавших независимость Абхазии, с просьбой признать СИСТЕМНЫЙ ГЕНОЦИД народа Абхазии со стороны Грузии, на протяжении всего 20 века", - также говорится в сообщении организации.

8 декабря Аслан Бжания провел первое заседание Комиссии по Конституционной реформе. Оно было посвящено обсуждению организационных вопросов. Президент выразил уверенность, что к работе Комиссии каждый ее участник отнесется ответственно, и пожелал всем успешной работы.

На этой неделе у главы государства также состоялись встречи с российскими коллегами.

7 декабря Аслан Бжания принял полковника Александар Соболя, сменившего на посту официального представителя ФСБ в Абхазии Александра Опарина. Аслан Бжания поблагодарил Александра Опарина за вклад в обеспечение безопасности Республики Абхазия и преподнес ему в качестве подарка традиционный абхазский головной убор – башлык. Президент пожелал новому официальному представителю ФСБ России в Абхазии успехов в деятельности.

11 декабря Бжания встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым.

Стороны обсудили возможность использования опыта программы "Безопасный город" и оказания правительством Москвы содействия в открытии в Абхазии отделения многофункционального центра для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.

Президент также обсудил с представителями правительства Москвы возможность изучения абхазскими специалистами образовательной программы "Московское образование" для возможной адаптации к условиям абхазской образовательной системы.

Заседание Парламента

9 декабря в Абхазии состоялось заседание Парламента. На нем в первом чтении был принят проект бюджета на 2021 год.

Общий объем государственного бюджета по доходам составляет более 10 миллиардов 589 миллионов рублей. По расходам - более 10 миллиардов 713 миллионов рублей. Бюджетный дефицит составляет 123 миллиона рублей.

Общий объем республиканского бюджета в 2021 году - более 8 миллиардов 502 миллионов рублей, в том числе и финпомощь Российской Федерации в рамках социально-экономического развития Абхазии в сумме более трех миллиардов 949 миллионов рублей и на осуществление российской Инвестпрограммы более 1 миллиарда 350 миллионов рублей.

Общий объем расходов республиканского бюджета составляет более 8 миллиардов 625 миллионов рублей. Размер дефицита - более 123 миллионов рублей.

Владимир Делба подчеркнул, что проект на 2021 год предусматривает начатое повышение зарплаты работникам бюджетной сферы.

Глава Минфина Владимир Делба подчеркнул, что по прогнозам, 2021 год будет достаточно сложным для бюджетной сферы, "с учетом того, как исполняется бюджет этого года, ожидается напряженный финансовый год".

На заседании депутаты также пересмотрели нормы тонировки автостекол. Согласно проекту, лобовое переднее стекло категорически нельзя тонировать, а для передних боковых стекол тонировка будет разрешена, если она пропускает не менее 35 процентов света.

Пандемия не дремлет

На этой неделе общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 7136 человек, число летальных случаев – 97 человек, выздоровели 5187 человек.

По данным на 12 декабря, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 96 человек, у 88 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 25 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале находятся 51 пациент: состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Международное соглашение

11 декабря Абхазия и Никарагуа подписали Соглашение о сотрудничестве в области культуры, сельского хозяйства, образования и спорта.

Соглашения подписали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и Республике Никарагуа (по совместительству) Заур Гваджава и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Никарагуа Яоска Кальдерон.

Гваджава отметил, что Абхазия и Никарагуа будут достойно исполнять взятые на себя в рамках этих договоренностей обязательства. Он добавил, что народ Абхазии всегда будет ценить историческое решение признания независимости республики, принятое руководством Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги.

Яоска Кальдерон в свою очередь выразила надежду на то, что подписание данных соглашений станет очередным шагом на пути формирования более высокого уровня взаимопонимания и партнерства между двумя государствами.

Цифровая модернизация

На текущей неделе Верховный суд Абхазии сообщил, что с 7 по 14 декабря судьи и сотрудники аппаратов судов общей юрисдикции пройдут занятия по изучению программного обеспечения автоматизированной судебной информационной системы.

Как сообщает пресс-служба, суды общей юрисдикции на данном этапе готовы для внедрения:

автоматизированной системы в части электронного документооборота между судами общей юрисдикции;

электронного (случайного) распределения дел и материалов судьям;

предоставления физическим и юридическим лицам информации о состоянии рассмотрения материалов судопроизводства;

централизованного хранения судебных актов и других процессуальных документов;

подготовки статистических данных;

регистрации входящей и исходящей корреспонденции и этапов ее движения;

выдачи судебных актов и исполнительных документов, а также передачи материалов в электронный архив.

Все еще остается невозможным внедрение аудио-видеопротоколирования судебных заседаний, так как в Гудаутском и Сухумском районных судах и в Военном суде Абхазии отсутствуют залы судебных заседаний.

Родительский "бунт"

Карантин в школах Абхазии, как и остальные ограничительные меры, продлен до 12 января. Не все родители абхазских школьников согласны с таким решением.

9 декабря представители родительских комитетов школ Абхазии обратились к президенту республики с требованием открыть школы. Кроме того, группа активистов намерена зарегистрировать общественную организацию "Общенациональный родительский комитет".

Авторы идеи настаивают на том, что в Абхазии необходимо вновь открыть школы и восстановить учебный процесс, так как дистанционное образование не работает и не может заменить традиционных методов обучения.

На заседании родители зачитали обращение к президенту, в котором выразили свою обеспокоенность происходящим и заявили, что после регистрации вновь созданной общественной организации в Министерстве юстиции намерены отправиться на прием к президенту.

Наказание за преступление

Жителя Гала Ираклия Бебуа, который поджег полотно, символизирующее цвета абхазского флага у Дворца культуры в Гале 30 сентябяр, приговорили к девяти годам лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей.

Слушание по делу Бебуа состоялось в понедельник 7 декабря. Ираклия Бебуа приговорили по трем статьям – незаконное хранение оружия, надругательство над государственным гербом или флагом Республики Абхазия и умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем взрыва или иным общеопасным способом.

Ираклий Бебуа проведет девять лет в колонии общего режима. Осужденный пока находится в Галском ИВС. Приговор вступает в силу через 15 дней после оглашения. В течение этого времени Бебуа может обжаловать решение суда первой инстанции.

Новогоднее чудо

Новогодний подарок ждет жителей в Абхазии в этом году. 25 декабря начинается установка новогоднего катка на площади Свободы в Сухуме. Об этом сообщили на заседании Сухумского городского собрания 8 декабря.

В этот раз каток будет не пластиковым, как в прошлом году, а из искуственного льда. Следить и помогать катающимся будет инструктор, для тех, кто кататься не умеет, предоставят специального помощника – пингвиненка.

Каток, размером 20 на 20 метров, будет взят в аренду, стоит он почти три с половиной миллиона рублей.

Депутат Сухумского городского Собрания Мизан Зантария счел нецелесообразным тратить такую сумму денег на каток, по его словам, на эти деньги можно купить две машины скорой помощи.

"В стране пандемия, вы делаете каток, собираете детей, разносите инфекцию, лучше бы эти деньги отправили на COVID-больных, это было бы справедливо и правильно", - отметил он.

Большинство депутатов городского Собрания не согласились с Зантария, отметив, что детям, которые не ходят в школу, для которых закрыты секции, нужно устроить хотя бы какой-то праздник.