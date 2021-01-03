Sputnik недели: Новый год, заседание Парламента и коронаварис у первых лиц

В обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия самые важные события недели, произошедшие в республике с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.

На уходящей неделе стало известно о подтверждении диагноза COVID-19 у премьер-министра Александра Анкваб, Госкомсвязи республики ввел запрет на использование сайтов в Интернете, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалюты, Парламент Абхазии провел последнее в 2020 году заседание сессии. Эти и многие другие события в еженедельном обзоре Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Время подводить итоги

Жители Абхазии отметили Новый год. На этот раз обошлось без гуляний на главной площади в Сухуме, как это было в предыдущие годы. В 2021 республика вошла с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Конец года - это пора подведения итогов.

Банк Абхазии, как и многие организации республики, испытал сложности из-за пандемии коронавируса. В банковской системе первый удар испытали на себе коммерческие банки, когда начались проблемы, связанные с закрытием границ, расширением ограничительных мер. Люди начали активно снимать деньги со своих счетов, обналичивать средства, которые у них были на картах. Это привело к снижению ликвидности.

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Несмотря на ограничения, вызванные ковидными мерами, географию использования расширила национальная платежная система "АПРА". Карты АПРА "World" теперь обслуживаются в платежных инфраструктурах, интегрированных с платежной системой "МИР", в частности, в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Узбекистан и Республике Армения.

А уже в 2021 году все обладатели банковских карт системы "АПРА" могут получить возможность совершать с их помощью покупки в интернете. Сейчас граждане Абхазии вынуждены приобретать для этого карты российских банков.

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Пандемия внесла коррективы и в работу Министерства иностранных дел Абхазии. В течение года не раз отменялись встречи в рамках Женевский дискуссий, в итоге очередной раунд прошел только 10 декабря. Несмотря на это, в течение года МИД продолжал работу по укреплению и развитию дружественных связей с государствами, которые признали суверенитет Абхазии. Приоритет был направлен на развитие российско-абхазских отношений, проходили встречи с российскими коллегами.

Важным событием стало открытие посольства Абхазии в Сирийской Абхазской Республики. В 2020 году активно развивались и отношения с Приднестровской Молдавской Республикой. В МИДе Абхазии состоялся ряд встреч министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с главой официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба.

Итоги подвели и благотворительные фонды, работающие на территории Абхазии. КБФ "Ашана" выполнил свой годовой план. В течение года в фонде собрали более семи миллионов рублей и оказали помощь 52 тяжелобольным подопечным, которые прошли 69 курсов лечения в лучших клиниках России.

Несмотря на пандемию коронавируса, фонд не отстал от предыдущих лет по сбору средств, но из-за ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, снизилось количество благотворительных акций, аукционов и концертов. В этом году их было всего восемь, четыре мероприятия прошли в онлайн-режиме.

2020 стал годом добрых дел для Русской общины в Абхазии, хоть из-за пандемии многие проекты и не удалось осуществить. С первых дней введения чрезвычайных мер по защите населения от коронавирусной инфекции в Абхазии организации соотечественников оказывали медицинскую и гуманитарную помощь государству, жителям Абхазии и российским соотечественникам, проживающим в республике.

Единый городской номер организации был передан в горячую линию Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, где шла консультация граждан по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19. Также организации за счет собственных средств приобрели продукты и лекарства для 100 человек, среди которых были малообеспеченные семьи, пожилые люди и матери-одиночки.

Организации соотечественников также поддержали движение "Мы Вместе", созданное абхазскими предпринимателями для сбора средств на организацию процесса оказания необходимой медицинской помощи народу Абхазии.

Коронавирус у первых лиц

27 декабря стало известно о том, что у президента Абхазии Аслана Бжания подтвердился диагноз COVID-19. Изначально сообщалось, что состояние здоровья главы государства удовлетворительное, он получает необходимое лечение и продолжает работать дистанционно. Сейчас Аслан Бжания чувствует себя хорошо, признаков ухудшения состояния здоровья нет, сообщил в воскресенье начальник Управления по связям со СМИ Администрации президента Алхас Чолокуа.

Диагноз коронавирус подтвердился и у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба. Тестирование на коронавирус глава правительства прошел 29 декабря. Анкваб с момента сдачи биоматериала для тестирования находится на самоизоляции.

Продолжение пандемии

Количество инфицированных COVID-19 в последнее время снова стало расти. Согласно данным последней сводки оперштаба по защите населения от коронавируса, на 31 декабря с начала пандемии в Абхазии было зафиксировано 8825 случаев COVID-19, 117 летальных случаев, выздоровели 6872 человека.

По словам министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия, в медучреждения поступают тяжелые пациенты, и на сегодняшний день в главном ковидном центре, в Гудаутской больнице, заняты все койки в реанимационном отделении.

Республика продолжает бороться с пандемией коронавируса. 28 декабря в Пицунде открылся дневной стационар для пациентов с COVID-19. Дневной стационар, расположенный на втором этаже Пицундской больницы, будет работать без выходных с 9:00 до 16:00. На сегодняшний день в отделении подготовлено четыре палаты на 12 коек с возможностью расширения до 20 коек. Пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания и у которых есть назначение врача, смогут проходить в дневном стационаре процедуры по внутримышечным и внутривенным инъекциям.

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Борьба с майнингом

31 декабря Министерство здравоохранения Абхазии внесло корректировки в правила лечения пациентов с коронавирусом в части применения противовирусных препаратов. В распоряжении Минздрава появился противовирусный препарат, который успешно используется как при амбулаторном лечении, так и при стационарном.

В республике продолжается борьба с незаконным использованием электросетей для добычи криптовалюты. На этот раз подключился и Госкомсвязи республики. До 1 июня 2021 года введено временное ограничение в сети Интернет, операторам связи было предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалюты.

В Госкомитете по связи пояснили, что ограничения введены для временной разгрузки энергосистемы Абхазии.

30 декабря Кабинет министров Абхазии издал распоряжение, по которому запрещено размещение и хранение на территориях и объектах центральных и местных органов государственного управления, республиканских и муниципальных унитарных предприятий, государственных компаний и учреждений оборудования, предназначенного для добычи криптовалют.

Последнее заседание сессии Парламента в 2020 году

30 декабря состолось последнее в 2020 году заседание сессии Парламента. По итогам в 2021 год Абхазия вступила без бюджета. Депутаты Парламента не приняли главный финансовый документ страны во втором чтении.

В отклоненном документе общий объем республиканского бюджета в 2021 году установлен в размере 8 502 030,1 тысяч рублей, финансовая помощь от России в целях социально-экономического развития составляет 3 949 877,5 тысяч рублей и в целях реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы - 1 350 000,0 тысяч рублей.

Объем расходов республиканского бюджета составляет в 2021 году 8 625 206,8 тысяч рублей, размер дефицита - 123 176,7 тысяч рублей.

Председатель комитета Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что в проекте бюджета на 2021 год и даже в индикативном плане не представлены расшифровки расходов, государственные программы и не отражены реальные проблемы бюджета – ситуация с распространением коронавируса, поддержка предпринимателей, ситуация с энергетикой и проседание отраслей экономики. В сумме на реализацию Инвестпрограммы не отражены траты в районах, а индикативный план сделан по тем же параметрам, что и в 2020 году.

Расходы на мероприятия по восстановлению и развитию сельского хозяйства, которые составили 100 миллионов рублей, что на 85 миллионов больше показателей 2020 года. При этом, по словам Смыр, Минсельхоз разрабатывает прогнозы социально-экономического развития отраслей аграрно-промышленного комплекса на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, проект программы есть, однако он не утвержден.

50 миллионов рублей в проекте бюджета предусматриваются на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Однако, в заключении Контрольной палаты указано, что не представлен конкретный перечень мероприятий, на которые будут направлены средства.

Также в рамках раздела "Строительство" выделено 100 миллионов рублей, но не указано на что именно.

Комитету Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам поручено доработать проект закона о бюджете с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Парламента.

На заседании 30 декабря Парламент Абхазии принял закон "Об оружии". Его нормы определяют правила хранения, приобретения, продажи, отчуждения и наследования огнестрельного нарезного, гладкоствольного, автоматического и короткоствольного, холодного и метательного оружия. В документе даются основные понятия и определения.

Закон разделяет оружие в зависимости от целей использования на гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное.

30 декабря депутаты Парламента Абхазии во втором, но не окончательном чтении приняли поправки в проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части регулирования налога на добавленную стоимость.

Основная поправка внесена в Таможенный кодекс и предусматривает беспроцентную отсрочку уплаты таможенных платежей в случае ввоза в Абхазию товаров, таможенные платежи по которым составляют не менее 50000 рублей. Отсрочка предоставляется беспроцентно и не может превышать трех месяцев со дня принятия таможенной декларации.

На заседании также была утверждена сметарасходов на содержание Банка Абхазии на 2021 год. Смета составит почти 392 миллиона рублей.

Зимний рекорд

Одно из самых популярных направлений зимой в Абхазии - Рицинский реликтовый национальный парк. За первые два дня 2021 года парк посетили более двух с половиной тысяч человек. Это рекордный показатель. Из-за большого количества желающих посетить реликтовый парк образуются пробки, но сотрудники парка держат ситуацию под контролем.

В 2020 году в новогодние праздники Рицинский реликтовый парк посетило больше шести тысяч человек, что было на 56% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Трагедия в шахте

1 января шестнадцатилетний Николай Архипов упал в шахту лифта недостроенного здания в Гагре. Пострадавший был доставлен в Республиканскую больницу Сухума. Состояние его оценивается, как крайне тяжелое. Медики поддерживают давление Николая и обеспечивают искусственную вентиляцию легких. Мать Николая Елена Лысак планирует вывезти его в Краснодар, если состояние здоровья станет лучше и он станет транспортабельным.

После трагедии многие неравнодушные откликнулись и начали собирать средства на лечение Николая.