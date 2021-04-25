Sputnik недели: президент в Москве, сотрудничество с Крымом и ситуация с COVID-19

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике в течение недели, с 19 по 25 апреля.

На уходящей неделе состоялся рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву, в Абхазии прошла встреча с представителями Крыма, в розыск был объявлен бывший министр по репатриации и отстранен от должности замглавврача Республиканской больницы. Подробнее о событиях недели читайте в обзоре Sputnik.

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Визит президента в Москву

Глава Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 20 апреля.

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21 апреля Аслан Бжания встретился с генеральным директором Публичного акционерного общества "Росгосстрах" Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым. На встрече обсуждались предложения "Росгосстраха" о сотрудничестве с абхазской стороной.

В ходе рабочего визита Аслан Бжания встретился и с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Стороны обсудили вопрос возобновления авиасообщения в Абхазию, подробно остановились на вопросе организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта.

В настоящее время создана рабочая группа российско-абхазских специалистов. Выполнен ряд работ, а именно: сформирована дорожная карта, проводится подготовка объекта к началу проектно-изыскательских работ, готовится экспертная оценка необходимого оборудования для организации операционной деятельности аэропорта. Кроме этого, приступили к подготовке необходимого пакета документов в области воздушного законодательства Республики Абхазия. Решался вопрос подготовки авиационных специалистов.

Также Аслан Бжания встретился с руководством Управления делами президента России. Бжания обсудил вопросы взаимодействия между Абхазией и Россией с управляющим делами президента РФ Александром Колпаковым и первым заместителем Павлом Фрадковым. Во встрече также принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

23 апреля президент встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Бжания и Попова обсудили ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции в России и Абхазии, а также предпринимаемые профильными ведомствами стран усилия по профилактике COVID-19. По итогам встречи Анна Попова выразила готовность обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы открытия нового туристического сезона.

Ранее в интервью ТАСС Бжания заявил, что Абхазия в 2021 году ожидает большой поток туристов, которым не намерена усложнять или изменять условия въезда.

Вокруг коронавируса

В Абхазии продолжают фиксировать случаи коронавирусной инфекции. Всего, по сообщению оперштаба, в республике было выявлено 14289 зараженных, 221 человек умерли, 13390 выздоровели.

22 апреля на карантин из-за коронавируса закрыли школу в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. В школе заболели шесть учеников и четыре педагога. Коронавирус также был выявлен в двух классах гудаутских средних школ №1 и №4. Ученики этих классов пока находятся на самоизоляции.

24 апреля стало известно, что с коронавирусом в одну из московских клиник был госпитализирован посол Абхазии в России Игорь Ахба. Жизни чиновника ничего не угрожает, он был госпитализирован во избежание ухудшения состояния.

Уже несколько месяцев говорится о поставке первой партии вакцины "Спутник V" в Абхазию. 23 апреля в интервью ТАСС президент Аслан Бжания заявил, что поставка первой партии ожидается в ближайшее время.

Бжания подчеркнул, что вопрос транспортировки вакцины от COVID-19 продуман и решен. Первыми вакцинированы будут врачи, по словам главы государства, а другие категории будут привиты по рекомендациям Координационного штаба по защите населения, скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли.

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Абхазия и Крым

Третье заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Абхазией и Республикой Крым состоялось в Сухуме 22 апреля. По итогам заседания стороны подписали программу мероприятий на 2022-2024 годы.

Согласно плану, республики будут продолжать и развивать сотрудничество в сфере образования, спорта, экономики, торговли, экспорта товаров, сельского хозяйства.

Вице-премьер правительства Крым - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов отметил, что Крым заинтересован в поставках из республики сельскохозяйственной продукции, к примеру ореха фундука, который могут использовать кондитерские предприятия Крыма, киви, хурмы и других фруктов.

Дела уголовные и административные

На этой неделе в социальных сетях распространилось видео, где сотрудники МВД Абхазии нарушают правила дорожного поведения, что послужило поводом для служебной проверки.

По итогу в отношении сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии, нарушивших правила дорожного движения, были применены меры взыскания, объявлены выговоры и выписаны протоколы за административное правонарушение.

Начальник Госавтоинспекции республики Батал Агрба отметил, что сотрудники правоохранительных органов и военизированных подразделений, имеющие специальное звание и статус, совершившие административное правонарушение, в частности дорожно-транспортного движения, подлежат взысканиям, согласно административному уставу.

В превышении своих должностных полномочий 23 апреля был обвинен и начальник Специального приемника-распределителя Министерства внутренних дел Абхазии Муртаз Габния, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что Габния 26 марта без соответствующего постановления суда освободил из камеры специального приемника-распределителя МВД своего соседа Милора Когония, который был арестован судом на 15 суток.

В тот же вечер Габния отвез освобожденного им Когония по его месту жительства.

23 апреля от занимаемой должности по решению Сухумского горсуда был освобожден заместитель главврача Республиканской больницы Георгий Воуба. Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.

В этот же день 23 апреля в розыск был объявлен бывший министр по репатриации Абхазии Беслан Дбар и директор ООО "РемСтрой2012" Амиран Лакербая. Дбар обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером по техническому надзору Фонда репатриации Денисом Кове.

20 апреля состоялось судебное заседание по делу бывшего директора "Абхазавтодора" Бориса Ачба, который обвиняется в хищении бюджетных средств в размере почти 20 миллионов рублей. На заседании Генеральная прокуратура запросила восемь лет и шесть месяцев лишения свободы для Ачба.

Рост рождаемости

Минздрав республики сообщил, что за первый квартал 2021 года в Абхазии родилось 307 детей. За аналогичный период 2020 года в республике родилось 282 человека.

Из 307 детей - 157 девочек, 151 мальчик, один случай смертельный. Отмечается, что 200 детей абхазской национальности, 18 - русские, 35 - армяне, 41 - грузины, 14 - других национальностей.

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