Начало турсезона в Абхазии, коронакризис и криминал: Sputnik июня

Начало лета в Абхазии выдалось жарким. Дело совсем не в погоде, а в событиях. В стране настоящий туристический бум, эксперты говорят о запредельных послевоенных показателях. В то же время ежедневно растет количество зараженных коронавирусной инфекцией, вводятся веерные отключения электроэнергии и обостряется криминогенная ситуация. Подробнее в обзоре Sputnik.

Sputnik

Туристическое начало

В Абхазии в самом разгаре летний туристический сезон. В этом месяце курорты республики приняли гостей больше, чем обычно.

В интервью Sputnik замминистра туризма Астамур Барциц рассказал, что объекты размещения загружены практически на 100 процентов. Рицинский национальный реликтовый парк к 21 июня посетили 154 560 человек, 103 826 человек побывали в Новоафонской пещере.

"Это беспрецедентные показатели, они приближаются к показателям 2016 года, когда у нас была пиковая нагрузка. Думаю, сезон пройдет благополучно, потому что стопроцентная бронь подтверждается на все лето", - сказал он.

Однако, не все так гладко. Практически еженедельно поступают новости о несчастных случаях с туристами.

Поиски российского туриста Владимира Ульянова, который отправился в горы на туристический маршрут 3 мая и пропал, не принесли результата. Найти мужчину не смогли ни сотрудники МЧС, ни волонтеры.

МЧС 6 июня получил сигнал о том, что в реку Гега с моста упала российская туристка. В поисках девушки было задействовано около 30 человек личного состава МЧС Абхазии, был проведен облет территории. Однако найти ее так же не удалось.

17 июня в акватории Гагры утонул гражданин России Михаил Нестеров. Тело мужчины удалось обнаружить лишь 25 июня. Поиски осложнялись штормом и почти нулевой видимостью под водой.

Удачно закончилась история еще одного российского туриста, который заплыл слишком далеко там, где река Келасур впадает в море. Сотрудники МЧС среагировали вовремя и предотвратили чрезвычайную ситуацию.

Самым резонансным стал инцидент, произошедший с туристами в Пицунде в ночь на 15 июня. На территории пансионата "Самшитовая роща" гражданин Абхазии Дмитрий Пилия выстрелил в туристов.

Ранения получили двое мужчин, которые потом были доставлены в российские медучреждения с травмами. Туристы выжили, а Пилия 17 мая был задержан.

16 июня министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба по поручению президента Аслана Бжания посетил сочинскую больницу, где проходили лечение раненые.

Президент Абхазии назвал инцидент в Пицунде "преступлением против Абхазии", так как нападение было совершено в отношении гостей республики. Глава государства дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Кроме того, президент поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.

16 июня МВД Абхазии предоставило в Кабмин проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия", предусматривающий ужесточение санкций за статью о незаконном ношении оружия. К тому же, на заседании Кабинета министров 30 июня глава ведомства Дмитрий Дбар представил положения о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами, порядка выдачи лицензии на приобретение гражданского и спортивного оружия. Положения были одобрены премьер-министром Александром Анкваб.

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Громкие дела

12 июня Гулрыпшский районный суд окончил рассмотрение дела в отношении Ахрика Авидзба и его соратников, которое длилось месяц. На судебном заседании 11 июня из обвинения была исключена изначально вменяемая вторая часть статьи, которая подразумевает хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору. Сторона Гособвинения запросила для всех подсудимых условные сроки.

Суд признал Авидзба виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и присудил ему три года условно, плюс 10 тысяч рублей штрафа.

Соратников Авидзба Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу оправдали с правом на реабилитацию.

В ночь на 22 июня во дворе дома на проспекте Аиааира был подожжен автомобиль председателя политической партии "Апсны" Виталия Габния.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с ОУР столичного УВД по подозрению в совершении умышленного поджога задержан Дмитрий Аргун. Он обвиняется по статьям Уголовного кодекса Абхазии "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".

Материальный ущерб, нанесенный имуществу Виталия Габния в результате поджога его автомобиля, составил три миллиона рублей.

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18 мая в Сухуме был убит племянник первого президента Абхазии Кемал Ардзинба. На следующий день по подозрению в совершении убийства был задержан и арестован Батал Пилия.

28 июня президент Абхазии Аслан Бжания встретился с родственниками Кемала Ардзинба. Встреча прошла с участием генерального прокурора Адгура Агрба, председателя СГБ Роберта Киут и министра внутренних дел Дмитрия Дбар.

Правоохранители рассказали родственникам убитого о том, как идет расследование преступления и о мерах, предпринимаемых по задержанию причастных к убийству.

После чего представители фамилии Ардзинба высказали свою позицию о ходе расследования. В Администрации Бжания отметили, что в диалоге родных убитого и правоохранителей со стороны первых не звучало никаких ультиматумов.

Коронавирус. Глава III.

В Абхазии участились случаи заболевания коронавирусом. По последним данным оперштаба, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 человека, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести, в Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

"Рост заболеваемости в стране очевиден, больные поступают в ковидные отделения уже, как правило, тяжелые и в большом количестве. Я неоднократно обращался к нашим гражданам и просил прислушиваться к медицинскому сообществу, но, как видим, наши граждане не носят масок, посещают массовые мероприятия, тем самым у нас происходит дополнительный рост больных", - рассказал он на пресс-конференции 29 июня.

Министр отметил, что в связи с ростом числа больных коронавирусной инфекцией Минздрав республики был вынужден создавать дополнительные мощности, и, если ситуация будет ухудшаться, коечный фонд для пациентов увеличат.

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Глава Минздрава также рассказал о том, как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, всего в республике вакцинировано 4682 человека, 2197 из них привиты вторым компонентом вакцины.

Глава СЭС республики Людмила Скорик рассказала, что в стране зафиксированы британский и индийский штаммы, последний наиболее опасен.

30 июня президент Абхазии вновь подписал распоряжение об ужесточении антиковидных мер. Согласно документу, с 5 июля 2021 года запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общественного питания.

А Министерство просвещения объявило об отмене городских выпускных балов.

Энергоотрасль

Актуальными остаются и проблемы энергетики. Впервые за послевоенное время в Абхазии ввели график веерных отключений летом в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок.

В интервью Абхазскому телевидению председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал, что станция не в состоянии покрыть потребность республики в электроэнергии с учетом нынешних объемов потребления.

По прогнозам Мебония, когда закончится вода в Джварском водохранилище, в Абхазии будут вынуждены ввести более жесткие ограничения по подаче электроэнергии. Он не исключает, что с января или февраля могут сложиться обстоятельства, при которых республика будет оставаться без света по десять часов в сутки.

16 июня президент Аслан Бжания провел расширенное совещание, посвященное вопросам электроэнергетики. Он сказал, что проблемы отрасли нужно решать экономически, а не политически.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказала, что рост потребления за май и июнь составил порядка 29%. Общее превышение потребления за пять месяцев этого года по отношению к 2020 году составило 267 миллионов киловатт-часов.

"При условии сохранения такой динамики потребления уже к концу октября может сформироваться дефицит порядка 400 миллионов киловатт-часов, и это может привести к необходимости обеспечения электроэнергией за счет перетока из России", – сказала Озган.

Касаясь перетока электроэнергии из России в Абхазию, министр экономики сообщила, что на сегодняшний день часть задолженности за переток уже погашена и определены источники финансирования по оставшейся задолженности в сумме 352 миллионов рублей.

В качестве одного из вариантов решения проблемы она назвала введение ограничений на подачу электроэнергии и усиление борьбы с незаконным потреблением электроэнергии потребителями, осуществляющими добычу криптовалют.

Утром 29 июня на подстанции "Очамчыра-тяга" мощностью 32 мегаватт произошло возгорание, в результате пожара оборудование подстанции сгорело, значительная часть района осталась без света.

О политике

В июне политические партии "Амцахара" и "Айтайра" приняли решение создать союз, так как "они близки по убеждениям и поддерживают действующую власть в республике". Основная цель создания союза - необходимость консолидации конструктивных и ответственных сил в интересах народа Абхазии исключительно в рамках Конституции для стабилизации общественно-политической ситуации в стране и решения возникающих противоречий в обществе исключительно путем диалога.

Председатели политических партий "Амцахара", "Айтайра", "Единая Абхазия", Коммунистическая партия, "Народный Фронт Абхазии", руководители РОО "Абзанхара", "Апсадгьыл", "Кьаразаа", "Наш дом-Абхазия", "Армянская Община", "Форум молодежи Абхазии", лидеры ЭФ "Ахьыпшымра", Фонда имени Сергея Багапш подписали соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и совместном участии в общественно-политической жизни страны.

Новый союз будет сотрудничать в вопросах стабилизации внутриполитической ситуации, консолидировать общество, которое не одно десятилетие пребывает в серьезном политическом расколе, оказывать взаимную поддержку на предстоящих выборах в Народное Собрание.

Председателем союза избран депутат Парламента, председатель общественной организации "Наш Дом Абхазия" Рауль Лолуа.

Оппозиция в июне тоже открыто выражала свою позицию. 23 июня состоялся брифинг с участием лидеров партий "Апсны" Виталием Габния, Абхазского народного движения Адгура Ардзинба и ветеранской организации "Аруаа" Тимура Гулия. На брифинге была затронута тема криминогенной обстановки в Абхазии.

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Другое

9 июня депутаты Парламента Абхазии приняли поправки во втором и третьем окончательном чтениях к закону о декларировании доходов и расходов депутатами и чиновниками.

Закон вступил в силу 1 июля 2021 года. Согласно закону о декларировании, кандидаты в президенты и депутаты республики должны предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства. Данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ.

Абхазским автовладельцам упростили правила въезда в Россию - гражданам Абхазии предоставили право использовать учетные карточки транспортного средства в качестве пассажирской таможенной декларации при перемещении авто для личного пользования через российско-абхазскую границу.

Согласно новому порядку, гражданин Абхазии может ввезти в Россию автотранспортное средство, зарегистрированное на территории республики, без уплаты платежей и налогов на период одного календарного года. При этом частота перемещения транспорта через границу физическими лицами для личного пользования в период одного календарного года не ограничена.

30 июня Кабинет министров Абхазии принял решение об утверждении правил предоставления субсидий редакциям негосударственных периодических печатных изданий и организаций, осуществляющих теле- и радиовещание. Было решено, что всем негосударственным СМИ, зарегистрированным в качестве юридических лиц, будет выплачиваться 50 000 рублей в месяц из государственного бюджета.

9 июня Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава была удостоена Государственной премии России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства "За вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности".

Столица продолжает преображаться. На набережной Махаджиров появилась скульптура Архипа Лабахуа под названием "Камень", посвященная Осипу Мандельштаму. На табличке надпись из первого сборника поэта "Камень": "Который час, его спросили здесь, а он ответил любопытным: вечность!". Памятник располагается рядом с другими работами Лабахуа – персонажами из произведений Фазиля Искандера Чик и Ника.

РУСДРАМ провел Фестиваль Фазиля Искандера. В этом году на сцене РУСДРАМа показали четыре эскиза по роману Искандера "Сандро из Чегема". К работе над эскизами привлечены четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов.

По голосованию зрителей лучшим эскизом был выбран "Рассказ мула старого Хабуга" в постановке Корнилова. Он перерастет в полноценный спектакль.