Новости по теме Вторая мировая война (1939-1945)

Опрос проводился с 20 марта по 9 апреля 2015 года в Великобритании, Франции и Германии. Выборка составила 3000 человек (во всех странах – по 1000 человек) разного возраста, пола, проживающие в разных регионах этих стран. Доверительный интервал для данных в целом по стране порядка 3,1% при доверительной вероятности 95%.