Новости по теме Вторая мировая война (1939-1945)

Механики реставрируют и ремонтируют раритетную военную технику в Свердловской области. Смотрите кадры из уникальной мастерской, где восстанавливают ретроавтомобили, танки, самолеты и самоходные установки.
Нюрнбергский процесс завершился 1 октября 1946 года. Смотрите на архивных кадрах, как международный военный трибунал осудил нацизм и создал юридическую и моральную преграду для возрождения фашизма.
Парад союзнических войск СССР, США, Великобритании и Франции состоялся в Берлине 70 лет назад, 7 сентября 1945 года. Смотрите на архивных кадрах, какие политические события предшествовали этому событию и почему о нем не хотели вспоминать.
"Россия сегодня" завершит проект к 70-летию второй мировой войны парадом в Китае.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Смотрите на архивных кадрах, почему ни Мюнхенские соглашения, на московский договор о ненападении не смогли предотвратить Вторую мировую войну.
Пекин готов принять грандиозный военный парад в честь 70-летия победы В торжественном параде примут участие около 12 тысяч военнослужащих, покажут 500 единиц техники. Мероприятие по случаю 70-летия Победы во Второй мировой войне посетят представители 49 стран и генсек ООН.
"Россия сегодня" представляет проект к 70-летию Победы — "15 ударов Красной армии по фашистской Германии и милитаристской Японии". Как освобождали Будапешт и Вену, почему «чертова дюжина» стала счастливой для маршала Малиновского, и какой трюк использовал Жуков в Берлине - в новой серии проекта.
"Освобождение Венгрии" - двенадцатый лонгрид из цикла мультимедийных статей "15 ударов Красной армии" - рассказывает о последнем крупном наступлении немцев в районе озера Балатон
"Освобождение Венгрии" - двенадцатый лонгрид из цикла мультимедийных статей "15 ударов Красной армии" - расскажет о последнем крупном наступлении немцев в районе озера Балатон.
СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года. Смотрите на архивных кадрах, как проходило это вооруженное столкновение, в результате которого Япония капитулировала, и завершилась Вторая мировая война.
При возложении венка звучал траурный горн. Президент и министр обороны почтили память погибших минутой молчания.
Кандидат исторических наук Александр Студеникин прокомментировал опрос, проведенный известным британским агентством ICMResearch в рамках проекта "Sputnik.Мнения".
Опрос проводился с 20 марта по 9 апреля 2015 года в Великобритании, Франции и Германии. Выборка составила 3000 человек (во всех странах – по 1000 человек) разного возраста, пола, проживающие в разных регионах этих стран. Доверительный интервал для данных в целом по стране порядка 3,1% при доверительной вероятности 95%.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.