Новости по теме больницы

Директор Республиканского противотуберкулезного диспансера Джумбер Гопия рассказал Sputnik о трудностях в лечении пациентов, связанных с проблемами ввода здания диспансера в эксплуатацию.
Более 55 лет новый герой проекта Sputnik "Страна мастеров" стоматолог-хирург Борис Яногян помогает людям избавиться от боли, вылечить зубы или удалить те, которые уже не нужны.
Гудаутская районная больница открыла свои двери для пациентов после капитального ремонта. Четыре года шли строительно-восстановительные работы и были завершены в ноябре 2015 года.
В филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском районе" начали поступать извещения о вспышке острого гастроэнтерита ротавирусной этиологии с 9 января.
При взрыве в Кишиневе пострадали около 20 человек, двух женщин отправят на лечение в Румынию
В пятницу дипломат консульства Венгрии в Екатеринбурге после ДТП был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Он перенес несколько операций и в настоящее время находится на искусственной вентиляции легких, сообщили в башкирском Минздраве.
Авиаударам подверглась больница в йеменском городе Саада. "Врачи без границ" сообщают, что в больнице находились сотрудники и пациенты.
ЗАО "Институт медицинских технологий" города Москвы выставил родителям Марии Кесян и Баграта Джобава счет на 399 640 тысяч рублей. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на оплату лечения детей.
ЗАО "Институт медицинских технологий" города Москвы выставил родителям Марии Кесян и Баграта Джобава счет на 399 640 тысяч рублей. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на оплату лечения детей.
Родные погибшего ребенка утверждают, что отдавали органам опеки здорового ребенка, они полагают, что малыша или уронили, или ударили в больнице. Минздрав Краснодарского края заявляет, что эксперты еще не дали заключения о смерти ребенка.
Вадим Матуа был госпитализирован в ночь на 29 апреля.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.