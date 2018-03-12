Новости по теме фрукты

Сирия начала поставки цитрусовых в Россию. На первоначальном этапе ежемесячный объем поставок цитрусовых из Сирии в Россию составит 34 тысячи тонн, со временем эта цифра будет увеличена.
В Абхазии никого не удивить киви, его плоды столь же привычны, как яблоки или мандарины. Между тем, оно поселилось в республике совсем недавно.
Витаминная бомба киви родом из Китая. Плоды киви уверенно держатся в числе лидеров на фруктовых рынках всего мира.
Абхазии вполне по силам заменить турецкие мандарины своими поставками на российском рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.
Нужны масштабные закладки новых плантаций, что позволит сделать экспорт в РФ южных фруктов более объемным, отметил глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба.
По информации Южного таможенного управления, в среднем за сутки таможенники оформляют от 500 до 700 тонн мандаринов.
Мандарин – самый известный фрукт Абхазии, для многих он символ праздничного зимнего настроения и Нового года.
Хурма в Абхазии поспевает в октябре. Поспевшую хурму бережно собирают в корзины. Для сушки используются неперезревшие плоды.
Латинское название хурмы Diospyros можно перевести как "пища богов". В различных странах этот фрукт называют диким фиником, зимней вишней или китайскими персиками.
Старший госинспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на госгранице РФ Эдуард Макаров рассказал, что из 47 тысяч тонн завезенных в Краснодарский край мандаринов три процента поставлены из Абхазии.
Sputnik Абхазия отобрал самые полезные осенние плоды, которые поистине представляют собой кладезь витаминов. В инфографике представлена информация о том, как правильно выбрать фрукты и овощи, как их подольше сохранить, что из них можно приготовить.
Осень – удачное время для отдыха в Абхазии. В эти дни природа порадует гостей республики красивыми осенними пейзажами, теплым морем и сочными фруктами.
Руководители групп по закладке фруктовых садов собрались у здания Кабинета Министров Абхазии с требованием заработной платы, которая не выплачивалась с 2013 года.
Абхазия — страна с богатейшей природой и мягким климатом, здесь практический круглый год созревают фрукты и ягоды. И если спланировать отпуск правильно, то есть возможность попробовать самые экзотические лакомства и получить заряд витаминов на целый год.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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