Новости по теме интернет

Лишение портала Sputnik домена .lv наделало много шума в латвийском медиапространстве. Среди экспертов и редакторов доминирует мнение, что бороться с информацией в век интернета такими методами бесполезно.
Виртуальная реальность" (VR) позволит использовать еще больше типов связи, к примеру, создать возможности для друзей, живущих в разных частях мира, проводить вместе время и чувствовать, будто они действительно находятся рядом, считают в Facebook.
Законопроект, представленный госконтролем, предусматривает несколько способов помощи органам государственной власти следить за маршрутами интернет-трафика.
Цель праздника – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий и мобильных телефонов, особенно среди детей и молодежи во всем мире. В 2016 году этот день приходится на 9 февраля.
Учетные записи более 125 тысяч пользователей социальной сети Twitter заблокировали в рамках масштабной кампании по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении представителей компании.
Проект призван сделать наземный транспорт привлекательнее, а поездки на нем еще более удобными и комфортными для горожан, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".
Один из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов пригрозил отключить с 26 декабря сотовую связь и интернет с территории Украины на полуостров.
После терактов в Париже социальная сеть Facebook запустила новую функцию "проверка безопасности", которая позволяет пользователям сообщать о том, что они находятся в безопасности и не пострадали.
Ответственность за то, что на территории Азербайджана и на части территории Кыргызстана отключился интернет, лежит, в том числе, и на органах государственной власти, заявил Sputnik директор региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" Сергей Гребенников.
Ситуация со сбоем в работе интернета произошла в республике впервые. Провайдеры просят пользователей отнестись к проблеме с пониманием.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.