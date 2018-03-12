Новости по теме христианство

Православные христиане 4 июня чтут память Святого мученика Василиска Каманского. В этот день в абхазское село Каманы съезжаются сотни верующих.
Настоятель Римско-католического прихода, отец Ежи Пилюс прокомментировал историческую встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского.
Первая воскресная школа откроется в Сухумском кафедральном соборе 14 февраля. На занятиях в доступной форме будут знакомить детей с основами христианской веры, проводить уроки церковного пения, рисования.
7 апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых церковных праздников.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.