Новости по теме концерты

О том, как проходит концертный сезон 2017 в Пицундском храме и какой программой радуют организаторы своих зрителей, рассказал в интервью на радио Sputnik Абхазия Лука Гаделия.
В субботу 4 марта состоялось первое выступление первого отборочного тура участницы из Абхазии в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!"
Концерт - обязательная часть производственной практики студентов театрального училища, рассказала Sputnik художественный руководитель абхазской студии института имени Щукина Елена Одинцова.
Серия благотворительных концертов, начавшаяся в Пицунде 24 июня, завершилась в Абхазской государственной филармонии.
Концерт Абхазского государственного ансамбля народного танца "Кавказ", посвященный памяти основателя ансамбля Кандида Тарба, прошел в Абхазской государственной филармонии во вторник 17 мая.
15 мая отмечается День семьи. В преддверии этого праздника Общественный благотворительный центр "Луч надежды" провел концерт для детей-инвалидов Очамчырского района.
Детский музыкальный театр "Каданс" совместно с группой "Two men. Street band" выступил на пятничном вечере Barista time.
Праздничный концерт, приуроченный к 8 Марта, прошел в детской школе искусств имени Константина Ковача в пятницу 4 марта.
Особое внимание в концертной программе вызвало шоу барабанщиков, играющих на малых и больших барабанах, а также музыкальных тарелках, говорится в сообщении пресс-служба ЮВО.
Российский музыкант и шоумен Илья Киреев поделился своими впечатлениями от посещения Абхазии.
В программе концерта - музыка четырех веков истории оперы - от Глюка до Берстайна. В числе исполнителей выдающиеся мастера, лауреаты вокальных конкурсов и студенты Московской консерватории.
Музыкант Сергей Урумян рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о себе, об Абхазии и о музыкальном проекте "Голос".
В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся новогодний концерт Народной артистки Абхазии и Российской Федерации Хиблы Герзмава.
24 декабря в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся новогодний концерт Народной артистки Абхазии и Российской Федерации Хиблы Герзмава.
Совместный концерт Луки Гаделия и Владимира Магомадова состоялся в Самарской государственной филармонии во вторник 22 декабря.
Торжественный концерт, завершивший ряд мероприятий в рамках Года Владислава Ардзинба в Гулрыпшском районе, прошел в пятницу 18 декабря.
3 декабря в большом зале Берлинской филармонии состоялся концерт с участием Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава.
Праздничный концерт, посвященный 85-летию со дня создания Сухумского государственного музыкального училища.
85 лет исполнилось Сухумскому музучилищу имени Чичба.
Праздничный концерт, посвященный 85-летию со дня создания Сухумского государственного музыкального училища, прошел в столице, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия из зала Абхазской государственной филармонии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.