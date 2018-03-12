Новости по теме онкология

Основная цель проведения Международного дня детей, больных раком, — повышение уровня информированности врачей-педиатров, социально ответственных граждан всех специальностей о проблемах детской онкологии.
Лев Аргун, главный врач Национального онкологического центра Абхазии рассказал в интервью корреспонденту Sputnik, насколько в стране прогрессируют онкологические заболевания, как минимизировать развитие рака и как предупредить болезнь.
Спустя три года в Национальном онкологическом центре Абхазии появился аппарат лучевой терапии.
По словам онколога Валерия Чиссова, всю необходимую помощь Хворостовский может получить в России. Он отметил, что квалификация отечественных специалистов не вызывает сомнений.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.