Новости по теме опросы

По данным нового опроса "Sputnik.Мнения", проведенного в США и странах Европы британским агентством ICM Research для международного информационного агентства и радио Sputnik, в целом большинство опрошенных (56%) уверены, что СМИ в их странах находятся под влиянием политиков и крупного бизнеса, что сказывается на объективности подачи информации.