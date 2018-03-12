Новости по теме опросы

По результатам опроса, проведенного несколькими исследовательскими компаниями по заказу информационного агентства и радио Sputnik, жители США И Европы считают, что экономическая ситуация в их странах ухудшается.
Опрос был проведен по заказу информационного агентства и радио Sputnik исследовательской компанией Populus в США, Великобритании и Нидерландах, и крупнейшей французской компанией Ifop во Франции, Италии и Германии.
В опросе приняли участие: в Великобритании 1047 респондентов, в США – 1004, в Германии – 1002, во Франции – 1499.
"Левада-центр" сообщает, что согласно преведенному опросу деятельность правительства Российской Федерации одобряют 51% россиян (год назад — 50%).
Жители стран Европы подозревают Турцию в сотрудничестве с международной террористической группировкой "Исламское государство". В опросе Sputnik приняли участие жители Франции, США, Германии и Великобритании.
Как менялось отношение немцев к притоку беженцев в страну, исследовала британская компания Populus для международного информационного агентства и радио Sputnik.
На третьей строчке, после Менделеева и Ломоносова, оказался основоположник практической космонавтики Сергей Королев. 37 процентов россиян, по данным исследования, не смогли вспомнить ни одного выдающегося отечественного ученого.
Почти 50% граждан ФРГ поддерживает ограничение приема беженцев до 200 тыс человек в год
64% жителей Турции настроены против операции России в Сирии.
Поэтому значительные средства следует вложить в создание вариантов достойного размещения беженцев в Турции, Иордании и Ливане, считает еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер.
Больше половины американцев (53%), почти половина немцев (49%) также уверены, что политики и крупный бизнес оказывают влияние на объективность освещения информации в СМИ.
По данным нового опроса "Sputnik.Мнения", проведенного в США и странах Европы британским агентством ICM Research для международного информационного агентства и радио Sputnik, в целом большинство опрошенных (56%) уверены, что СМИ в их странах находятся под влиянием политиков и крупного бизнеса, что сказывается на объективности подачи информации.
Стереотипные расистские взгляды многих жителей и полицейских США подвергают большей опасности афроамериканцев, сказала социолог Абхазского государственного университета Мрамза Джикирба, комментируя опрос, проведенный агентством ICM Research в рамках проекта Sputnik.Мнения.
Согласно опросу Sputnik.Мнения, проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, треть американцев указывают причиной того, что полицейские значительно чаще убивают чернокожих молодых людей, расизм, присущий полицейским. 51 % американцем считает, что причина в росте агрессии и насилия общества в целом.
Западный мир переживает глобальный кризис – кризис, который лишает человека уверенности в будущем, считает политолог Олег Дамениа.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research для международного агентства и радио Sputnik, показал, что наиболее часто респонденты называли три причины роста популярности оппозиционных партий в Европе: высокий уровень иммиграции , обещания, которые не были выполнены и разочарование в ЕС .
Активные пользователи социальных сетей и блогеры Абхазии прокомментировали опрос "Sputnik.Мнения", проведенный британским исследовательским агентством ICMResearch, согласно которому большинство европейцев считают, что крупные IT компании и социальные сети незаконно передают данные о пользователях Агентству национальной безопасности США.
Европейцы и американцы проявили обеспокоенность вопросом сохранения в тайне своих персональных данных.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, большинство европейцев и американцев считают, что что технологические компании передают данные о пользователях напрямую в АНБ, что противоречит закону.
Начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства иностранных дел Абхазии Лусине Нерсисян прокомментировала опрос "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, согласно которому большинство европейцев считают, что Греция должна погасить свои долги самостоятельно, без участия Европейского союза.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.