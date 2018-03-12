Новости по теме поддержка

Петербургские кондитеры начали производство леденцов с изображением теннисистки Марии Шараповой, чтобы поддержать ее из-за скандала с мельдонием. Смотрите на видео, как готовится и выглядит лакомство, и что о нем говорят производители.
Глава Чечни признался, что его громкое заявление о планах относительно своего дальнейшего пребывания на посту делалось не для того, что спровоцировать митинги в свою поддержку.
В Международный день родного языка ученые обсудили развитие и сегодняшнее состояние абхазского языка.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба принял у себя вундеркинда, 13-летнего пятикурсника Абхазского государственного университета Эдгара Гвазава, во вторник 9 февраля.
Президент Рауль Хаджимба поручил ГК по молодежной политике разработать в 2016 году Программу государственной молодежной политики, предложив конкретные и действенные меры по всесторонней поддержке молодых людей.
По словам журналистов, американский президент вновь призвал российского коллегу прекратить поддержку "сепаратистов" на востоке Украины.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ответил на вопросы представителей молодежи республики.
Кабинет Министров Абхазии утвердил целевую программу “Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2016 год”. На реализацию данной программы заложено 300 миллионов рублей.
В Казахстане обеспокоены сложившимися отношениями между РФ и Турцией, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Около сотни демонстрантов собрались возле здания консульства Турции в Сиднее и требовали у Анкары извиниться перед Россией за сбитый бомбардировщик Су-24. Смотрите кадры митинга в поддержку РФ в Австралии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.