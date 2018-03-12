Новости по теме признание

Трамп, еще будучи кандидатом в президенты, пообещал в случае своего избрания рассмотреть вопрос признания российского статуса Крыма.
Своим мнением о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга России "пересмотреть свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами" поделился со Sputnik Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба.
Абхазия будет продолжать политический диалог с Грузией, не обольщаясь по поводу близкого прорыва, заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба.
Как заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба, Абхазия и Сирия проявили большую заинтересованность в укреплении и углублении сирийско-абхазских отношений. По его словам, в признании Сирией Абхазии "нет ничего невозможного".
Министерство иностранных дел ДНР поздравило МИД Абхазии с днем принятия Декларации о государственном суверенитете республики.
Депутат Парламента Абхазии Гурам Барганджия прокомментировал Sputnik обращение к главе государства Раулю Хаджимба с призывом признать независимость ДНР и ЛНР.
Депутаты Народного Собрания Республики Абхазия Георгий Агрба, Гурам Барганджия, Анзор Кокоскерия и Ахра Пачулия призвали президента Абхазии Рауля Хаджимба признать независимость ДНР и ЛНР.
Глава Донецкой народной республики подписал Указ о признании независимости Южной Осетии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.