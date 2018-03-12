Новости по теме реки

Две девочки 14 и 15 лет едва не попали в беду после попытки сделать селфи на берегу под Владивостоком: подростки очутились на отколовшейся льдине, которую уносило течением в Амурский залив. Смотрите кадры спасательной операции.
Рабочая группа, созданная при Госпредприятии "Абхазберегозащита", проводит мониторинг рек республики, с целью предотвращения вероятных последствий весеннего половодья.
Рабочая группа, созданная при Госпредприятии "Абхазберегозащита", проводит мониторинг рек республики с целью предотвращения вероятных последствий весеннего половодья.
Инертные материалы образуют островки, от столкновения с которыми водный поток реки выплескивается и затапливает поля.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар в Международный день Черного моря рассказал в интервью Sputnik об уникальных особенностях, свойственных абхазской акватории Черного моря.
3D панорама Бзыбского храма и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Самая короткая река в мире протекает в Гагрском районе Абхазии, ее длина — 18 метров.
3D панорама Голубого озера продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама Юпсарского каньона продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Аацынский каньон - одно из живописных мест в Абхазии, где созданы условия для отдыха туристов и местных жителей.
Отдых в Абхазии обещает быть насыщенным, потому следует тщательно продумать план маршрутов и постараться охватить как можно больше мест и мероприятий за ограниченное время отпуска.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.