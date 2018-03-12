Новости по теме самолеты

Как уточнили в Береговой охране, после столкновения летчиков подобрало торговое судно, а затем их передали сотрудникам Береговой охраны, которые на вертолете доставили их в госпиталь в Норфолке.
Угонщик принадлежит к оппозиции правительства президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Египте, свои требования он изложил в письме.
Ибрагима Самаха ранее назвали захватчиком самолета А320, совершившего посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре, но позже эта информация была опровергнута.
На борту захваченного лайнера A320 находился 51 пассажир и 7 членов экипажа, всех пассажиров удалось освободить.
Захватчик требовал изменить маршрут, которым следовал лайнер А320, и вынудил пилотов посадить самолет в аэропорту Ларнаки на Кипре, в данный момент он ведет переговоры с властями через египетского пилота.
В экстренной ситуации экипаж управлял самолетом несогласованно, что привело к проблемам в работе бортового компьютера, начался конфликт между пилотами.
Развивать воздушное сообщение с Турцией пока нецелесообразно в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией и повышенными рисками безопасности, заявил глава Росавиации Нерадько.
Специалисты Flydubai находятся на месте крушения Boeing 737-800 и постараются предоставить результаты как можно быстрее, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Гейт аль-Гейт.
Основные ошибки экипажей воздушных судов и факторы, увеличивающие вероятность авиакатастроф в инфографике РИА Новости.
После того, как самолет сирийских ВВС был подбит, один пилот катапультировался, второй пилот предпринял попытку совершить аварийную посадку на военном аэродроме Хама, посадка была неудачной и пилот погиб.
В аэропорту Иркутска сообщили, что это была не аварийная посадка, а именно вынужденная, борт следовал из "Шереметьево".
Самолет, на борту которого находились девять человек, включая членов экипажа, совершил вылет из международного аэропорта "Трибхуван" в непальский город Лукла на востоке страны, когда в правое крыло судна врезалась птица.
Инцидент произошел на борту авиакомпании Lufthansa, бригада медиков из "Емельяново" констатировала смерть девятилетней девочки.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями в столичном регионе, 27 февраля "Аэрофлот" отменяет рейсы из "Шереметьево" в Самару, Уфу, Нижнекамск, Казань, Мурманск, Воронеж, Анапу, Берлин и обратно.
"Египет-2030", фактически впервые признал, что теракт стал причиной катастрофы российского самолета, сообщил Абдель Фаттах ас-Сиси.
Авиакомпания не будет осуществлять 22 февраля рейс из Шереметьево в Пермь и обратно, а также в Ростов, Уфу и Сургут. Пассажиры будут перевезены на следующих рейсах.
С 24 февраля два раза в месяц будет летать пассажирский самолет по маршруту Сухум-Псху, рассказал Sputnik гендиректор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба.
После взрыва в Анкаре, который власти страны считают терактом, ВВС Турции начали воздушную операцию в районе Хафтанин в Северном Ираке, целью которой были руководители террористической организации РПК.
То, что произошло 31 октября 2015 года над Синаем с самолетом А321, на борту которого находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, было терактом, считает глава ФСБ РФ Александр Бортников
При разгоне на взлетно-посадочной полосе предположительно загорелся двигатель самолета компании S7 – рейс "Москва-Тбилиси", сообщают очевидцы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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