Новости по теме соглашение

По словам министра, Турция не приемлет давления по вопросу упрощения визового режима с ЕC и не пойдет ни на какие уступки.
Соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве между Абхазией и Крымом может стать дорожной картой во взаимоотношениях двух республик, отметили на форуме.
Прямая связь производителя с покупателем даст еще больше возможностей для развития среднего и малого бизнеса, заявил в ходе подписания соглашения между Минэкономики страны и российским торговым онлайн-ресурсом президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Проект соглашения Министерства экономики с российской электронной торговой площадкой очень перспективный и интересный, считает глава ведомства Адгур Ардзинба.
Российско-абхазская межведомственная рабочая группа по планированию и использованию радиочастотного спектра в приграничных районах России и Абхазии подписали соглашение в области работы сотовых сетей.
Министр нефти Ирана Бижан Зангане обозначил условие при котором Тигиран поддержит заморозку добычи нефти.
Лидеры ЕС совместно с Турцией выроботали принципы цправления миграционным кризисом, которые позволят восстановить действие Шенгенского соглашения внутри самого объединения.
Центр ядерных исследований и технологий в Андах будет оснащен многоцелевой гамма-установкой, установкой на базе водо-водяного реактора, а также циклотроном и комплексом научных лабораторий. Боливия выделит на этот проект 300 миллионов долларов.
Встреча сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье состоялась в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия в пятницу 4 марта.
Шансы на установление режима прекращения огня в Сирии появились после того, как в понедельник лидеры России и США выступили с совместным заявлением о прекращении боевых действий в САР.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.