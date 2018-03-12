Новости по теме спортсмены

В международном турнире по версии OFS участвовало 24 бойца из 11 стран мира, в том числе два спортсмена из Абхазии в весовых категориях от 76 до 112 кг.
Сергей Фокичев, советский конькобежец, олимпийский чемпион 1984 года и трехкратный Чемпион мира в интервью Sputnik прокомментировал скандал с мельдонием.
За последние дни за употребление препарата мельдоний от соревнований были отстранены сразу несколько российских спортсменов: теннисистка Мария Шарапова, фигуристка Екатерина Боброва, шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежец Павел Кулижников и волейболист Александр Маркин, биатлонист Эдуард Латыпов.
На тот момент, когда у спортсменов РФ был обнаружен мельдоний, он был в списке запрещенных препаратов, а значит, антидопинговые правила были нарушены, сказал Зайцев.
Поведение активистов движения "СтопХам" по отношению к олимпийскому чемпиону было настоящей провокацией и нарушением всех возможных правил, заявила супруга спортсмена.
МИД Абхазии выразил возмущение по поводу очередного отказа спортсменам из Абхазии в участии в спортивных соревнованиях. Грузия нарушила принцип недопустимости вмешательства политики в спорт, заявило внешнеполитическое ведомство Абхазии.
Абхазские кикбоксеры победители и призеры различных соревнований.
Президент Федерации кикбоксинга Абхазии Джон Атумава рассказал о перспективах и проблемах кикбоксинга в Абхазии.
В Республиканском турнире по вольной борьбе участвовало 150 спортсменов из Абхазии и ряда регионов России.
В столице Абхазии открылся турнир по большому теннису памяти первого президента Федерации тенниса Абхазии Салыбея (Аки) Ардзинба.
Семь абхазских спортсменов приняли участие в XXX традиционном Международном турнире по боксу, посвященном памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна.
Представительство Россотрудничества в Абхазии вручило медали абхазским спортсменам, принимавшим участие в Первых Всемирных играх соотечественников.
Представительство Россотрудничества в Абхазии вручило медали абхазским спортсменам, принимавшим участие в Первых Всемирных играх соотечественников.
Абхазские спортсмены принимают участие в международных соревнованиях в Сочи, куда прибыли участники из более чем 20 стран мира.
Президент Абхазии принял юных каратистов, успешно выступивших на международных спортивных состязаниях.
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