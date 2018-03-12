Новости по теме строительство

При строительстве Новоафонской средней школы строителями ООО ЮСК была демонтирована мемориальная доска с именами 36 учеников этой школы, погибших во время Великой Отечественной войны. Представители компании, производившей ремонт образовательного учреждения, на собственные средства начали строительство нового памятника во дворе школы.