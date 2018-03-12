Новости по теме строительство

В субботу началось строительство шоссе к будущему аэропорту, аэропорт сможет ежегодно обслуживать 450 тысяч пассажиров, а также 3,6 тысячи тонн грузов.
По приглашению Министерства экономики Абхазии, специалисты из России провели обследование состояния здания Совмина на предмет возможности его реконструкции в пятницу 5 февраля.
24 ноября в Москве китайская железнодорожная корпорация China Railway и российская компания "Региональные проекты" подписали меморандум, согласно которому в 2016 году стороны планируют начать строительство автомобильной и железнодорожной трассы, которая свяжет Северный Кавказ с Абхазией.
Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария рассказал о проблеме строительства музея Отечественной войны.
Принятый в первом чтении законопроект о градостроительной и строительной деятельности предусматривает 60 дней для общественного обсуждения проектов территориального планирования.
В течение полугода ведется комплекс работ по облагораживанию природных экскурсионных объектов, сосредоточенных на территории Рицинского реликтового национального парка.
Набережная со сквозными проходами будет проложена до Старой Гагры.
Около двух недель в Новоафонской средней школе идет строительство памятника погибшим в ВОВ ученикам школы.
При строительстве Новоафонской средней школы строителями ООО ЮСК была демонтирована мемориальная доска с именами 36 учеников этой школы, погибших во время Великой Отечественной войны. Представители компании, производившей ремонт образовательного учреждения, на собственные средства начали строительство нового памятника во дворе школы.
В рамках возбужденного уголовного дела следствие ведет проверку объема и качества выполненных работ в двух дошкольных учреждениях в городе Гудаута и на Сухумском городском стадионе.
Абхазия не обладает необходимым собственным финансовым ресурсом для строительства новой дороги в Карачаево-Черкесию из Абхазии, поэтому правительство страны рассчитывает на финансовую поддержку разных источников, сказал Хаджимба в ходе визита в Адыгею.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.