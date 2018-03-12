Новости по теме тарифы

Президент Абхазии призвал к борьбе с неплательщиками на совещании в "Черноморэнерго" в пятницу 6 мая.
Оплата счетов за электроэнергию теперь доступна в платежных терминалах Сухума и Гагры.
Начальник Государственного управления энергетики и транспорта Республики Абхазия Зураб Хаджимба объяснил корреспонденту Sputnik, почему водители маршруток сами подняли тарифы на проезд в общественном транспорте.
Новые тарифы за право торговли для объектов торговли и общественного питания утвердили депутаты Сухумского Городского Собрания на очередном заседании в среду 18 июня.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.