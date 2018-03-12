Новости по теме товары

Правительство может расширить список подакцизных товаров, включив в него продукты с повышенным содержанием жира и сахара, либо пальмовое масло и сахар напрямую, а также газированные напитки и чипсы, сообщили в минздраве РФ.
Предпринятый шаг направлен на то, чтобы обезопасить иранских производителей на фоне напряженных отношений между Турцией и Россией.
Владельцы небольших магазинов на Центральном рынке Сухума рассказали корреспонденту Sputnik о планах бросить прилавки и закрыть бизнес, если вступит в силу поправка о "ввозном" НДС.
Вице-премьер Дмитрий Сериков озвучил два подхода к взиманию НДС с продовольственных и промышленных товаров.
Закон об НДС будет дорабатываться в течение ближайших дней.
Закон об НДС будет дорабатываться в течение ближайших дней.
Кабинет Министров Абхазии 15 января издал распоряжение, ограничивающее экономическую и общественно-политическую активность Турции в Абхазии.
Сочинские таможенники изъяли незадекларированную табачную продукцию.
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия дал пресс-конференцию в Симферополе в понедельник 21 декабря.
Запрет не затронет товары для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза.
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия дал пресс-конференцию на тему социально-экономического положения в стране.
Заместитель министра экономики Ахра Аристава прокомментировал Sputnik влияние нестабильности иностранной валюты на абхазскую экономику.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.