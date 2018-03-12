Новости по теме Северная Осетия

Президент России Владимир Путин назначил председателя правительства Северной Осетии Вячеслава Битарована на пост временно исполняющего обязанности главы республики.
Глава Северной Осетии ранее перенес пневмонию и был госпитализирован после осложнений, сообщает источник, близкий к семье.
Накануне вечером Транскавказская автомагистраль из-за угрозы схода лавин была закрыта для движения автотранспорта от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля.
Закрыто движение на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Транскавказская магистраль - единственная дорога, по которой можно попасть из России в Южную Осетию.
Движение транспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях вновь запрещено в связи со сходом лавин. Транскавказская автомагистраль будет открыта для движения после особого распоряжения.
В ходе визита в Северную Осетию Рауль Хаджимба вручил награды осетинским ополченцам за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992—1993 годов.
Разведчики РФ завершили процесс подготовки к международным соревнованиям на полигонах "Тарское", "Шалхи" и горном полигоне "Дарьял" в Северной Осетии.
Теймураз Мамсуров освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий. Временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии назначен Тамерлан Агузаров.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.