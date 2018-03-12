Новости по теме Apple

Подвергшиеся атаке заинтересованы в информации, которая могла бы открыться путем взлома iPhone одного из нападавших, но компания заявила, что не намерена этого делать.
Новый iPhone 5se будет более компактным, чем iPhone 6s или 6s Plus. Планшет iPad Air 3 будет дополнен функцией Smart Connector для взаимодействия с усовершенствованными клавиатурами Smart Keyboard и карандашом Apple Pencil.
Данные адаптеры поставлялись с компьютерами Mac и некоторыми устройствами iOS с 2003 по 2015 годы, а также входили в комплект адаптеров Apple World Travel Adapter Kit, уточняет Apple.
Пользователи продукции Apple по всему миру столкнулись со сбоями в работе своих гаджетов при попытке обновить операционную систему до версии iOS 9.
Хакеры изменили подход к своей деятельности. Впервые киберпреступники нанесли удар не по пользователям, а по разработчикам, сумев внедрить вирус в программу разработки приложений.
Предполагается, что на неделе, начинающейся 7 сентября, пройдет пресс-конференция, на которой представят обновленные линейки продуктов компании: iPhone, iPad и Apple TV.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.