Новости по теме ConIFA

Даты проведения были обговорены непосредственно с руководством ConIFA, сообщил член оргкомитета Астамур Адлейба.
Представители ConIFA прибыли в Абхазию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2016 года.
Провести выборы президента Федерации футбола Абхазии раньше времени необходимо для качественной организации проведения в республике чемпионата мира по футболу в рамках Конфедерации независимых футбольных ассоциаций.
Приезд руководства ConIFA в Абхазию планируется в начале октября.
Футболу Руслан Аджинджал, приехавший на сборы национальной команды, прокомментировал отказ сборной Абхазии в участии в чемпионате Европы среди сборных, не входящих в FIFA.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.