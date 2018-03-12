Новости по теме Государственная миграционная служба Абхазии

Эдуард Гамисония был назначен заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия на заседании Кабмина во вторник 21 сентября.
Начальник Государственной миграционной службы Абхазии Владимир Аршба рассказал об уровне миграции в стране и способах борьбы с незаконной миграцией.
Число трудовых мигрантов в Абхазии с каждым годом увеличивается, в республике с января 2015 года иностранным гражданам выдано 1505 разрешений на работу.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.