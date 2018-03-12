Новости по теме Дмитрий Киселев

Ранее МИД Латвии объяснил решение о закрытии агентства нахождением Дмитрия Киселева в санкционных списках ЕС, что якобы делает невозможным вещание возглавляемого им агентства в Латвии.
Ведущие профессионалы в сфере журналистики и радиовещания объявили в четверг о начале Международного соревнования "Говорим, как Левитан".
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" считает, что такие понятия, как агитация, цензура, пропаганда — это старые понятия, сейчас мир описывает себя совершенно по-другому.
Восьмой форум европейских и азиатских медиа (ФЕАМ 2015) "Устойчивое партнерство в нестабильном мире", открылся десятого ноября в МИА "Россия сегодня".
Форум европейских и азиатских медиа (ФЕАМ) собирает ведущих медиаэкспертов для обсуждения тенденций и прогнозирования процессов развития медиаиндустрии.
Накануне годовщины гибели под обстрелом в Донбассе Андрея Стенина корреспондент РИА Новости побывал на месте, где нашли сгоревший автомобиль российского журналиста, и расспросил жителей окрестных сел о событиях августа 2014.
В память о погибшем на Украине журналисте Андрее Стенине "Россия сегодня" выпустила альбом его работ.
Пресс-служба МВД Молдавии сообщила, что гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и автору фильма "Крым. Возвращение на Родину" Андрею Кондрашову объявлен запрет на пребывание на территории страны в течение пяти лет.
На церемонии открытия гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что это мост не только между Крымом — это мост между Крымом и всеми столицами мира, поскольку "пресс-центры "России сегодня" есть в десятках столиц".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.