Новости по теме Дмитрий Киселев

На церемонии открытия гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что это мост не только между Крымом — это мост между Крымом и всеми столицами мира, поскольку "пресс-центры "России сегодня" есть в десятках столиц".