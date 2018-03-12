Новости по теме Юрий Воронов

Государственная комиссия по проведению мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения государственного деятеля, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени Юрия Воронова, провела пресс-конференцию в понедельник 18 июля.
В переломные моменты истории народ выдвигает своих защитников, борцов за общенациональные идеи, одним из таких в Абхазии стал Юрий Воронов.
Деятельность археолога, кавказоведа Юрия Воронова была основной темой на полевом семинаре в селе Цабал, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия.
Ученики сухумской средней школы № 3 почтили память выдающего ученого и общественного деятеля Абхазии Юрия Воронова.
8 мая выдающемуся абхазскому ученому и политическому деятелю Юрию Воронову исполнилось бы 74 года. О его вкладе в отечественную и мировую историческую науку рассказал друг и коллега Воронова историк Олег Бгажба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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