Парламентские выборы: первый тайм мы уже отыграли

Для Абхазии голосование по выборам депутатов в Народное Собрание республики, которое состоялось 12 марта, без всякого преувеличения станет одним из главных событий нынешнего года. Парламентские выборы ждали с нетерпением и представители власти, и оппозиция.

От Хаджимба до Анкваба

Мартовские выборы стали первой избирательной гонкой для Рауля Хаджимба в качестве президента Абхазии. Главой республики он стал в результате досрочных выборов после ухода в отставку своего предшественника Александра Анкваба в 2014 году, а прежний, пятый по счету созыв Парламента был избран в 2012 году. Пять лет назад Хаджимба сам боролся за депутатский мандат и в итоге добился его. Именно депутатская позиция стала для него трамплином к президентству.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава ЦИК Абхазии рассказал, как прошли парламентские выборы

И сегодняшние парламентские выборы – своеобразный тест для главы республики. Если в Народном Собрании его сторонники соберут большинство (хотя бы относительное), то легитимность президента будет укреплена. В этом случае он получает дополнительные аргументы в споре с оппонентами, поскольку фактор народной поддержки важнее, чем амбиции отдельных лидеров, пусть даже и наделенных выдающимися качествами.

Свои надежды на выборы имели и оппозиционеры. Укрепление их позиций в высшем представительном органе придало бы дополнительную легитимность их требованиям. Ведь одно дело уличные массовые акции протеста и частные инициативы, и совсем другое — парламентская трибуна и, кто знает, может быть, и кресло спикера. Добейся оппоненты президентской администрации успеха, их давление на Рауля Хаджимба стало бы намного более мощным.

Однако, какими бы ни были противоречия межу властями и оппозицией, в преддверии выборов их объединял один общий пункт. И те и другие стремились к тому, чтобы ввести политические споры в определенные правовые рамки. И во многом парламентская кампания мыслилась как соревнование, в котором будут обозначены более четкие правила игры. Не просто соглашение между властью и оппозицией, которое было достигнуто незадолго до новогодних праздников, а результат народного волеизъявления, который можно рассматривать, как общественный арбитраж.

Особой интригой выборов было участие в них экс-президента республики Александра Анкваба. Бывший глава Абхазии, покинувший ее в результате волнений в июне 2014 года, вернулся. И принял решение побороться за депутатский мандат. Случай невиданный не только в Абхазии, но и на всем постсоветском пространстве. Остроты ситуации добавлял тот факт, что гипотетически депутат Анкваб при определенной поддержке своих сторонников в Народном Собрании имел возможность выдвинуться на пост спикера. То есть стать одним из ключевых политиков в Абхазии. Заметим также, что в республике властные полномочия будут перераспределены в пользу Парламента, и законодатели получат больше возможностей для влияния на исполнительную власть.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии за перераспределение полномочий Парламента и президента

И вот наступил долгожданный день голосования. Но он лишь круче закрутил интригу. Абхазия снова показала, что политическая конкуренция для нее – не пустой звук. Былые заслуги, опыт, известность и знания не принесли автоматом победы даже опытным политикам. Так, уже в первом туре с дистанции сошли такие тяжеловесы, как Сергей Шамба и Вячеслав Чирикба, оба в прошлом известные дипломаты, возглавлявшие МИД республики. Не смог переизбраться и Валерий Бганба, действующий спикер Народного Собрания, имеющий самый длительный депутатский стаж.

Возможность быть избранным осталась у бывшего премьер-министра республики Леонида Лакербая (он работал вместе с Анквабом и покинул свой пост одновременно с ним). В его округе итоги голосования были признаны несостоявшимися, предстоят перевыборы уже после того, как завершится формирование Народного Собрание шестого созыва. Однако и его ждет, судя по всему, серьезная конкуренция.

Вообще же в первом туре определилось только 12 будущих народных избранников, в 22 округах пройдут вторые туры. Сегодня с уверенностью можно сказать, что депутатский мандат получил Александр Анкваб. Таким образом, его возвращение в абхазскую политику можно считать состоявшимся фактом. Остается интрига с его дальнейшим продвижением вверх. Из-за возрастных ограничений (а Анквабу сейчас 64 года) его выдвижение в президенты маловероятно.

Выборы, если они пройдут в срок, состоятся лишь в 2019 году. А для того чтобы стать спикером одного депутатского мандата недостаточно, нужна поддержка сторонников и привлечение под свои знамена колеблющихся. И далеко не факт, что в новых условиях даже старые соратники будут готовы к однозначной поддержке экс-президента. За время его отсутствия они сами укрепили свои позиции и представление о себе, как о самостоятельных и значимых фигурах. Впрочем, среди уже избранных депутатов есть и другие яркие персонажи, например Батал Табагуа, возглавлявший в течение 12 лет ЦИК Абхазии и имеющий позитивную репутацию у разных политических сил.

Во втором туре за право войти в Народное собрание поборются еще многие известные политики. Среди них Аслан Бжания (взявший с 36% второе место на выборах президента в 2014 году), экс-глава МВД Рауль Лолуа, бывший глава администрации Сухума Алиас Лабахуа и целый ряд других.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вторая попытка: кандидаты очередного тура выборов в Парламент Абхазии

Не партии, а личности

Партийный фактор на выборах в Абхазии играл незначительную роль. Из 137 претендентов только 24 были связаны с теми или иным "брэндами". Всего в избирательной кампании принимали участие четыре партии. При этом представитель одного из наиболее молодых партийных объединений "Айнар" Алмас Джапуа прошел в Парламент уже в первом туре. Однако абхазский избиратель по-прежнему предпочитает не политические программы, а личные качества кандидатов, играют свою роль также родственные и корпоративные связи. Вероятно, влияние оказывает и мажоритарная система, когда на первый план выдвигается сам претендент, а не его партийная принадлежность.

В контексте парламентских выборов обсуждался и "национальный вопрос". В новом созыве Парламента, как и в предыдущем, пятом составе, скорее всего, не будет представителей русской общины республики. Подавляющее большинство депутатов Народного Собрания (уже избранных и потенциальных претендентов) – абхазы, хотя уже в первом туре в Парламент прошли два представителя армянской общины – Левон Галустян и Ашот Миносян. Во втором туре в 13-м Цандрыпшском избирательном округе за депутатский мандат поспорят Галуст Трапизонян и Левон Дащян.

В этом контексте была озвучена инициатива Константина Затулина, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. По его словам, Абхазии целесообразно было бы иметь в Парламенте национальные квоты. Данная идея уже получила неоднозначную оценку в социальных сетях. В любом случае, стоит отметить, что в самой республике идут дискуссии о национальном строительстве.

Однако, с учетом военного конфликта с Грузией и больших демографических потерь (за 14 месяцев военных действий, по разным оценкам, абхазы потеряли 3-4% своего населения), любое покушение на политическое доминирование титульной нации (а оно закреплено и в Конституции – президентом может быть избран только этнический абхаз) воспринимается болезненно.

Думается, что продуктивнее не превращать эту острую тему в предмет публичной полемики, а решать ее всесторонне, комплексно, а не сиюминутно, принимая во внимание и социально-экономические особенности, и сюжеты безопасности.

В настоящий момент завершился лишь первый акт пьесы под названием"Парламентские выборы". Впереди не менее важный второй и третий, в котором будут определены ключевые фигуры будущего Народного Собрания. От их исхода во многом зависит стабильность внутри Абхазии, а также перспективы ее стратегического сотрудничества с Россией.