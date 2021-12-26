https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/sputnik-nedeli-aktsiya-protesta-covid-19-i-vstrecha-glav-mid--1036923717.html

Sputnik недели: акция протеста, COVID-19 и встреча глав МИД

Sputnik недели: акция протеста, COVID-19 и встреча глав МИД

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 20 по 26 декабря. 26.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-26T18:45+0300

2021-12-26T18:45+0300

2021-12-26T19:44+0300

в абхазии

политика

экономика

общество

мвд абхазии

аслан бжания

оппозиция

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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На этой неделе в Абхазии прошла акция протеста представителей оппозиционных сил и их сторонников, выпал первый снег и были избраны новые члены ЦИК.SputnikАкция протеста оппозицииНесанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами. Сторонники действующей власти собрались у Администрации президента.Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров. Более часа продолжались переговоры, по итогам которых протестующие приняли резолюцию.После оглашения резолюции участники разошлись. Было решено, что вопросы будут вновь обсуждены с президентом после Нового года.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.Уголовное дело возбуждено по части 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320 Уголовного кодекса республики, по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти, сопровождающихся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря 2021 года в Сухуме у комплекса правительственных зданий Абхазии в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии".25 декабря пресс-служба МВД сообщила, что ведомство проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков.Ситуацию в Абхазии прокомментировал МИД России.Россия внимательно следит за ситуацией в Абхазии, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Новости международного "фронта"20 декабря главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки.Главы ведомств также обменялись памятными подарками.Глава внешнеполитического ведомства Абхазии подарил своему российскому коллеге национальный музыкальный инструмент ачамгур ручной работы абхазского мастера. Лавров же подарил Ардзинба гравюру с изображением здания МИД России.Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения.24 декабря Мадина Авидзба была назначена временным поверенным в делах Республики Абхазия в Российской Федерации.Мадина Авидзба – дипломат, сотрудница Посольства Абхазии в России. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника 2 класса.Отмена веера21 декабря был отменен график веерных отключений электроэнергии. Исключения составили ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети.Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться в полном объеме до 31 марта 2022 года, это позволило отменить график веерных отключений.24 декабря "Черноморэнерго" сообщило, что на подстанции "Сухум-2" начались работы по монтажу нового оборудования.Жителям Сухума, питающимся от подстанции "Сухум-2", не отменили веерные отключения света даже после осуществления перетока электроэнергии из России из-за повышенных нагрузок.COVID-19В Абхазии продолжается борьба с коронавирусной инфекцией, по последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 37456 человека. Зарегистрирован 551 летальный случай. Выздоровели 29812 человек.По сообщению Минздрава республики, пункты вакцинации от коронавируса будут работать во всех районах Абхазии и в праздничные выходные дни. Привиться можно будет 4, 5, 6, 10, 11 и 12 января нового года. Забор анализов на коронавирусную инфекцию будет проводиться с 3 по 6 января (7 - 8 января – выходные дни) и с 9 по 13 января (14 - 15 января – выходные дни).С 18 ноября по 22 декабря "Спутником V" из новой партии провакцинировался 2451 человек.Всего от коронавируса в Абхазии привиты 14 378 человек.Новые члены ЦИК22 декабря Парламент Абхазии избрал восемь членов Центральной избирательной комиссии.Депутаты приняли постановление, согласно которому в состав ЦИК от Парламента избраны:Позже семь членов были избраны президентом Асланом Бжания. Ими стали:ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом. После избрания всех членов на первом заседании ЦИК из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.Первый снег23 декабря на побережье Абхазии выпал первый снег. Толщина его в некоторых местах достигала двух сантиметров.К такому сюрпризу природы Sputnik подготовил снежную фотоленту.Оранжевый сезонВ Государственном таможенном комитете Sputnik рассказали, что с начала цитрусового сезона 2021 года из Абхазии в Россию экспортировано 15 060 тонн цитрусовых.В 2020 году было экспортировано 23 325 тонн. Эти показатели были признаны рекордными.Ранние каникулыПо рекомендации главного санитарного врача республики внесены изменения в график каникул в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.Согласно принятому решению, зимние каникулы начнутся на неделю раньше запланированного – с 27 декабря, учебный процесс возобновится 17 января.

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политика, экономика, общество, мвд абхазии, аслан бжания, оппозиция, проблемы энергетической отрасли в абхазии