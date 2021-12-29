https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/politika-investitsii-i-energetika-press-konferentsiya-aslana-bzhaniya-1036971811.html

Политика, инвестиции и энергетика: пресс-конференция Аслана Бжания

Политика, инвестиции и энергетика: пресс-конференция Аслана Бжания

Итоговая пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжания в 2021 году состоялась в Сухуме в среду 29 декабря. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T20:56+0300

2021-12-29T20:56+0300

2021-12-29T20:56+0300

в абхазии

политика

экономика

общество

аслан бжания

проблемы энергетической отрасли в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

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В рамках пресс-конференции, которая длилась два часа, президент ответил на вопросы в сфере энергетики, экономики, медицины, эпидемиологической ситуации в республике и политической ситуации в стране.Глава республики предложил журналистам сразу приступить к вопросам без вступительного слова.Асмат Цвижба, SputnikПеревыполнение бюджета и траты государстваНа вопрос о продуктивных достижениях уходящего года Аслан Бжания отметил, что удалось впервые в послевоенные годы перевыполнить планы дохода по бюджету 2021 года."Тому есть много объяснений – возросший туристический поток, возросшее качество администрирования налоговых сборов и таможенных платежей. Мы обязательно сохраним эту динамику", - сказал Бжания и отметил, что в ближайшие три года на цифровизацию экономики для контроля расходования оборота денег в республике будет потрачено около 800 миллионов рублей, что позволит повысить собираемость по налогам.Президент сообщил, что с мая 2020 года государство оказало помощь более 5700 семьям, что составляет более 400 миллионов рублей.При этом, по словам Бжания, из 400 миллионов рублей 53 миллиона рублей было потрачено на оплату обучения студентов из Абхазии в российских вузах, около 100 000 рублей на оказание медицинской помощи гражданам республики.Президент добавил, что за 2020-2021 годы повышение заработной платы сотрудникам бюджетных организаций составило 60 процентов, что в среднем составляет девять тысяч рублей. Повышение заработной платы происходит за счет финансовой помощи России и собственных средств Абхазии. По словам Бжания, поддержка России в этой сфере продлится до 2025 году. К этому времени средняя зарплата в Абхазии должна составлять 40 000 рублей.Бжания также затронул вопрос ликвидации последствий стихии. Он отметил, что ущерб нанесен на более чем 200 миллионов рублей. По его словам, Россия уверила Абхазию, что окажет помощь в ликвидации последствий стихии.Этим летом в Абхазии произошло сразу три стихийных бедствия, ураганный ветер и наводнения нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору.Очереди на границе с РоссиейАслан Бжания заявил, что в течение трех лет на абхазо-российской границе не будет пробок и очередей. Он отметил, что российская сторона разработала схему, которая решит эту проблему и систематизирует процедуру перехода границы."Мы предлагали одну технологию, россияне сказали, что они поступят по-другому. Нам без разницы, как это будет сделано, главное, что граница не будет препятствовать потоку, который будет к нам ехать", - сказал он.Корпорация развитияАслан Бжания рассказал, что им утверждена программа социально-экономического развития, в 2022 году будет создана Корпорация развития Абхазии, которая будет заниматься привлечением инвестиций в республику, созданием условий для развития.По словам президента, в 2022 году будет продолжена программа льготного кредитования бизнеса. В рамках этой программы Россия в течение трех лет окажет помощь Абхазии в размере около двух миллиардов рублей на поддержку перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства."Проекты будут точечно отбираться. Кому-то будут покупать племенной скот, кому-то технику, субсидировать процентную ставку по бизнесу. Наша деятельность направлена на то, чтобы охватить все сферы жизнедеятельности нашего государства", - сказал Бжания.ЭнергетикаАслан Бжания отметил, что одной из проблем в сфере энергетики является отсутствие финансовой возможности платить за переток электроэнергии из России.Тем не менее, по его словам, Россия оказывает помощь, разработана дорожная карта по решению вопросов проблемы энергетики до 2025 года. Как объяснил президент, в течение этого времени Абхазия должна самостоятельно решать проблемы в сфере энергетики, так как Россия не может постоянно оказывать безвозмездную помощь.Он добавил, что до 2025 года Абхазия должна создать такие условия, при которых она не будет просить перетока электроэнергии или должна будет оплачивать переток из средств собственного бюджета.К 2025 оплата за электричество должна быть два рубля за киловатт, заявил президент. Он добавил, что для развития энергетики и ее оптимального функционирования необходимо привлечь инвестиции."Инвесторы могут прийти только туда, где им выгодно. И нам должно быть выгодно, это то, что нам предстоит сделать", - добавил он.Политическая ситуацияПрокомментировал Бжания и акцию протеста представителей оппозиционных движений 21 декабря. Он отметил, что как глава государства сделает все, чтобы подобная ситуация не повторилась."Митинг был несанкционированным, такого рода инциденты впредь должны быть исключены. Я не ставлю оценки, тщательным изучением того, что произошло занимаются правоохранительные органы. Мы будем действовать исключительно в правовом поле. Государство будет защищать народ и власт от беспорядков. Я никому не рекомендую идти по такому путиТе люди, которые инициировали беспорядки, играли с огнём. Как бы сложилась картина, если бы кто-то погиб? Конечно, люди имеют право проводить митинги и заниматься политикой, но в рамках существующих правил", - сказал он.Ненормальным и недопустимым назвал президент действия в отношении журналистов во время акции протеста.Аслан Бжания рассказал, что ведутся переговоры с представителями оппозиции."Сегодня мы встречались с частью оппозиции, после Нового года будем встречаться с частью, обозначились лица, с которыми мы встречаться не будем и не будем вести переговоров. Мы будем вести диалог, но все должно быть в спокойном русле, в ультимативной форме мы ни с кем не разговариваем и никому не позволим с собой разговаривать", - отметил он.ПандемияПрезидент отметил, что проблема пандемии коронавируса остаётся наиболее актуальной в стране. По его словам, с начала пандемии было потрачено 900 миллионов рублей на приобретение медикаментов, расходных материалов, техники, оснащения лабораторий и другие цели для борьбы с инфекцией."Хочу поблагодарить наших медиков за труд, думаю сегодня ситуация находится в норме. Хочу подчеркнуть, что большинство людей соблюдает ограничительные меры, но большое количество людей игнорирует их. Это очень расстраивает медиков и ухудшает эпидситуацию. Медики тоже устали, они изношены. Мы решаем эту проблему", - сказал он.Бжания добавил, что темпы вакцинации населения все еще остаются низкими."Нам придется все-таки заставить там, где хватит сил, имею в виду бюджетников. Одна вакцина не нравилась, мы привезли другую, все делается бесплатно. Что еще мы должны сделать?" - сказал президент.Перспективы строительства тюрьмыВ июле на брифинге министр экономики Абхазии Кристина Озган рассказала журналистам, что средства на составление проектно-сметной документации для строительства пенитенциарного учреждения в Дранде были направлены на ремонт линии "Ачгуара".По словам Бжания, проект строительства учреждения был оценен в два миллиарда рублей, денег на строительство выделено не было.Глава государства считает, что в Абхазии необходимо строить небольшую тюрьму и расположить ее в верховьях Кодорского ущелья, так как там климат близок к северному."И пока с хачапуром туда доедешь, он может остыть и меньше людей туда доедет. В ближайшие три-пять лет, думаю, этого не будет. А так, конечно, нужно построить. Мы будем поднимать этот вопрос в следующей Инвестпрограмме, но я не уверен, что получим поддержку, так как есть более острые вопросы", - сказал он.Открытие учреждений культурыНа вопрос о перспективах возобновления работы учреждений культуры Аслан Бжания ответил, что не хотел бы вторгаться в сферу ответственности специалистов."Я уверен, что врачи образованные люди, которые тяготеют к культуре, они тоже хотят бывать в театрах, но они себя ограничивают и нам советуют, это же не злой умысел. Ограничения действуют в отношении всех - кто-то соблюдает ограничения, кто-то нет. Это вопросы воспитания", - считает президент.Новый год с семьейПрезидент Абхазии поделился планами по празднованию Нового года с журналистами. Он рассказал, что, как и обычно, встретит праздник с семьей, а 1 января отправится в родовое село Тамыш.

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политика, экономика, общество, аслан бжания, проблемы энергетической отрасли в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19