https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/energokrizis-protesty-i-prodolzhenie-epidemii-chto-proizoshlo-v-2021-godu-1036974360.html

Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году

Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году

Уходящий год запомнился разными событиями – драматическими, волнующими, иногда пугающими. 31.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-31T12:30+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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Продолжение эпидемии, энергокризис, борьба с майнингом криптовалют, акции протесты - оглянемся и посмотрим, что произошло в 2021 году.Сария Кварацхелия, SputnikЯнварьГод начался с новости о госпитализации в Гудаутский госпиталь главы правительства Александра Анкваб с диагнозом COVID-19. Состояние здоровья премьера ухудшалось и вскоре его пришлось транспортировать в московскую больницу, где он проходил дальнейшее лечение. Глава правительства вернулся к исполнению своих обязанностей лишь 12 апреля. Все это время и.о. премьер-министра был министр финансов Владимир Делба.В 2021 год Абхазия вступила с глубоким энергокризисом. Из-за больших нагрузок в начале января участились аварии на линиях, в том числе на ВЛ Ачгуара - ее впоследствии решат отремонтировать на время реставрационных работ деривационного тоннеля на ИнгурГЭС, однако не успеют. Саму ИнгурГЭС остановили на ремонт тоннеля 20 января. Работы завершились в конце апреля, а станцию вновь запустили в начале мая.На время ремонта на ИнгурГЭС Абхазия получала переток электроэнергии из России. По договоренности, в республику планировалось поставить 800 млн. кВтч. Но вскоре стало понятно, что, учитывая объемы потребления, этого количества может не хватить. В "Черноморэнерго" ввели веерные отключения. В общем, с декабря 2020-го по май 2021 года суммарный переток составил около 1 млрд. кВтч. На поставку этого объема электроэнергии Абхазии не предъявили счет.ФевральПарламент Абхазии принял законопроект по ужесточению мер ответственности за незаконную деятельность по добыче криптовалют. Он предусматривает административную ответственность за нелегальную добычу криптовалюты и незаконное потребление электроэнергии в виде штрафа и конфискации оборудования.В селе Бедиа ду из-за оползня без крыши над головой остались несколько семей. Правительство Абхазии оказало помощь пострадавшим. Спустя полгода после беды в село проложили и объездную гравийную дорогу.Генпрокуратура возбудила дело против врачей. Главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба обвинили в превышении полномочий.10 февраля распространилась информация о том, что в Республиканской больнице спецподразделение МВД предприняло попытку задержания Воуба и Гургулия, которая не увенчалась успехом. Медицинское сообщество Абхазии расценило действия прокуратуры "агрессивными, унижающими и оскорбляющими честь и достоинство как отдельных врачей, так и всего медицинского сообщества". В самой Генпрокуратуре заявили, что никакой попытки задержания не было.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалют и ввоз оборудования для майнинга до 31 марта 2022 года.Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.МартВ Сухуме состоялся митинг – собрались люди, недовольные поездкой помощника президента Бенура Квирая в Грузию, а также видео в соцсетях, на котором он призывает наладить экономические отношения с Грузией. В Администрации президента уточнили, что Квирая сложил с себя полномочия еще в феврале.В марте задержали экс-помощника президента Абхазии, Героя ДНР Ахру Авидзба. Он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия. Позже суд признал его виновным. Авидзба присудили три года условно и 10 тысяч рублей штрафа.АпрельВ конце апреля в Абхазию доставили 6500 доз росийской вакцины от коронавируса "Спутник V". Позже в республику доставили еще 6000 доз препарата и пять тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". К концу года провакцинировано более 15 тысяч жителей Абхазии.МайБанк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме. Там представлены не только выпускаемые Банком Абхазии апсары, но и все деньги, которые когда-либо были в обращении в Абхазии. В Абхазии отменили антиковидные меры – сняли запреты на проведение свадебных, торжественных, а также массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях. Но уже в июле из-за роста заболеваемости власти снова введут запреты, ограничения введут в том числе на деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов.Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания с официальным визитом посетила Сирию. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран.ИюньДепутаты приняли поправки во втором и третьем окончательном чтениях к закону о декларировании доходов и расходов депутатами и чиновниками, с 1 июля он вступил в силу. А до 1 августа чиновники и депутаты должны были предоставить информацию в Министерство по налогам и сборам. Сведения самостоятельно и своевременно внесли в специально разработанную программу Министерства по налогам и сборам 1438 декларантов. А вот 351 госорганизация своевременно не опубликовала информацию.Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава удостоилась Государственной премии России за вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности.В конце июня в стране поднялись цены на бензин. Но это был не предел. Позже правительство Абхазии вновь повысило стоимость нефтепродуктов. А в августе и сентябре в стране и вовсе начался дефицит отдельных видов топлива. Причиной стало увеличение количества пассажирских поездов, следующих на юг России и связанного с этим временного простаивания грузовых вагонов.В республике ввели веерные отключения электричества в ночное время на два часа. Позже график изменится. Отключения начнутся в дневное и вечернее время. Но с началом перетока электроэнергии из России веер в Абхазии отменили.ИюльВ железнодорожную платформу "Гума" в Сухуме вдохнули новую жизнь – открыли культурно-деловую площадку "Guma art station. Вскоре она стала местом притяжения не только жителей, но и гостей столицы. На платформе проводятся выставки, ярмарки, кинопоказы и литературные вечера.В селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района открылся национальный исторический парк "Апсны" – музейно-этнографический комплекс, вписанный в природный ландшафт на территории площадью 10 гектаров. Позже по заказу этнопарка в Петрозаводске построили реплику абхазской боевой галеры, постоянной гаванью для нее выбрали озеро Рица.АвгустВ Абхазию прибыл российский военный мобильный госпиталь. Его развернули в Сухуме. Госпиталь пробыл в Абхазии четыре месяца и уехал в декабре. За это время стационарное лечение прошли 645 человек, амбулаторное – полторы тысячи.Сентябрь30 сентября произошел инцидент между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами войны из села Адзюбжа и министром внутренних дел Абхазии Дмитрием Дбар и его подчиненными.В День Победы и Независимости Абхазии депутат Кокая открыл стрельбу на набережной в Сухуме, на это отреагировал глава МВД Дмитрий Дбар в сопровождении своих подчиненных. По версии следствия, Кокая проявил агрессию по отношению к блюстителям правопорядка и отказался предъявить огнестрельное оружие. Конфликт перерос в драку. Сотрудниками МВД были избиты в том числе и ветераны войны, которые были вместе с депутатом Парламента.В ту же ночь другой депутат Народного Собрания Алмасхан Ардзинба, по сообщению МВД, подъехал к зданию этого ведомства и произвел не менее 20 выстрелов из автоматического оружия, после чего скрылся с места на служебном автотранспорте.Октябрь1 октября односельчане ветеранов, избитых силовиками в День Победы и Независимости, потребовали от президента Аслана Бжания отстранить министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей от занимаемых должностей. А депутаты Парламента собрались на внеочередное заседание.Министра Дмитрия Дбар по собственному желанию отстранили на время расследования. Но на этом конфликт не был исчерпан. Ветераны и их сторонники потребовали окончательной отставки министра. Но президент решил повременить до проведения проверки Генпрокуратурой.Следственный орган провел расследование и направил в Верховный суд представление в отношение депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. В действиях Кокая следствие усмотрело хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. А в действиях Алмасхана Ардзинба - хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.Ноябрь2 ноября президент восстановил Дмитрия Дбар в должности. За этим последовала очередная акция протеста. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии и их сторонники вновь потребовали отставки главы МВД. Однако президент оставил неизменным свое решение о восстановлении Дбар в должности. После этого протестующие приняли резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг.Декабрь2 декабря президент Аслан Бжания освободил Дмитрия Дбар от должности министра внутренних дел, и назначил его начальником Государственной службы охраны. А МВД возглавил Вальтер Бутба.21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции. После того как президент отказался выйти к собравшимся, протестующие направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Поздно вечером прошли переговоры президента и представителей оппозиции. По их итогам протестующие приняли резолюцию, в которой потребовали:После этого участники митинга разошлись.Начался переток электроэнергии из России в Абхазию. Он продлится до 31 марта 2022 года. Благодаря этому в республике отменили график веерных отключений.

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политика, экономика, общество, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии