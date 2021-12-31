https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/energokrizis-protesty-i-prodolzhenie-epidemii-chto-proizoshlo-v-2021-godu-1036974360.html
Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году
Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году
Уходящий год запомнился разными событиями – драматическими, волнующими, иногда пугающими. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T12:30+0300
2021-12-31T12:30+0300
2021-12-31T12:30+0300
в абхазии
политика
экономика
общество
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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Продолжение эпидемии, энергокризис, борьба с майнингом криптовалют, акции протесты - оглянемся и посмотрим, что произошло в 2021 году.Сария Кварацхелия, SputnikЯнварьГод начался с новости о госпитализации в Гудаутский госпиталь главы правительства Александра Анкваб с диагнозом COVID-19. Состояние здоровья премьера ухудшалось и вскоре его пришлось транспортировать в московскую больницу, где он проходил дальнейшее лечение. Глава правительства вернулся к исполнению своих обязанностей лишь 12 апреля. Все это время и.о. премьер-министра был министр финансов Владимир Делба.В 2021 год Абхазия вступила с глубоким энергокризисом. Из-за больших нагрузок в начале января участились аварии на линиях, в том числе на ВЛ Ачгуара - ее впоследствии решат отремонтировать на время реставрационных работ деривационного тоннеля на ИнгурГЭС, однако не успеют. Саму ИнгурГЭС остановили на ремонт тоннеля 20 января. Работы завершились в конце апреля, а станцию вновь запустили в начале мая.На время ремонта на ИнгурГЭС Абхазия получала переток электроэнергии из России. По договоренности, в республику планировалось поставить 800 млн. кВтч. Но вскоре стало понятно, что, учитывая объемы потребления, этого количества может не хватить. В "Черноморэнерго" ввели веерные отключения. В общем, с декабря 2020-го по май 2021 года суммарный переток составил около 1 млрд. кВтч. На поставку этого объема электроэнергии Абхазии не предъявили счет.ФевральПарламент Абхазии принял законопроект по ужесточению мер ответственности за незаконную деятельность по добыче криптовалют. Он предусматривает административную ответственность за нелегальную добычу криптовалюты и незаконное потребление электроэнергии в виде штрафа и конфискации оборудования.В селе Бедиа ду из-за оползня без крыши над головой остались несколько семей. Правительство Абхазии оказало помощь пострадавшим. Спустя полгода после беды в село проложили и объездную гравийную дорогу.Генпрокуратура возбудила дело против врачей. Главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба обвинили в превышении полномочий.10 февраля распространилась информация о том, что в Республиканской больнице спецподразделение МВД предприняло попытку задержания Воуба и Гургулия, которая не увенчалась успехом. Медицинское сообщество Абхазии расценило действия прокуратуры "агрессивными, унижающими и оскорбляющими честь и достоинство как отдельных врачей, так и всего медицинского сообщества". В самой Генпрокуратуре заявили, что никакой попытки задержания не было.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалют и ввоз оборудования для майнинга до 31 марта 2022 года.Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.МартВ Сухуме состоялся митинг – собрались люди, недовольные поездкой помощника президента Бенура Квирая в Грузию, а также видео в соцсетях, на котором он призывает наладить экономические отношения с Грузией. В Администрации президента уточнили, что Квирая сложил с себя полномочия еще в феврале.В марте задержали экс-помощника президента Абхазии, Героя ДНР Ахру Авидзба. Он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия. Позже суд признал его виновным. Авидзба присудили три года условно и 10 тысяч рублей штрафа.АпрельВ конце апреля в Абхазию доставили 6500 доз росийской вакцины от коронавируса "Спутник V". Позже в республику доставили еще 6000 доз препарата и пять тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". К концу года провакцинировано более 15 тысяч жителей Абхазии.МайБанк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме. Там представлены не только выпускаемые Банком Абхазии апсары, но и все деньги, которые когда-либо были в обращении в Абхазии. В Абхазии отменили антиковидные меры – сняли запреты на проведение свадебных, торжественных, а также массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях. Но уже в июле из-за роста заболеваемости власти снова введут запреты, ограничения введут в том числе на деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов.Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания с официальным визитом посетила Сирию. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран.ИюньДепутаты приняли поправки во втором и третьем окончательном чтениях к закону о декларировании доходов и расходов депутатами и чиновниками, с 1 июля он вступил в силу. А до 1 августа чиновники и депутаты должны были предоставить информацию в Министерство по налогам и сборам. Сведения самостоятельно и своевременно внесли в специально разработанную программу Министерства по налогам и сборам 1438 декларантов. А вот 351 госорганизация своевременно не опубликовала информацию.Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава удостоилась Государственной премии России за вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности.В конце июня в стране поднялись цены на бензин. Но это был не предел. Позже правительство Абхазии вновь повысило стоимость нефтепродуктов. А в августе и сентябре в стране и вовсе начался дефицит отдельных видов топлива. Причиной стало увеличение количества пассажирских поездов, следующих на юг России и связанного с этим временного простаивания грузовых вагонов.В республике ввели веерные отключения электричества в ночное время на два часа. Позже график изменится. Отключения начнутся в дневное и вечернее время. Но с началом перетока электроэнергии из России веер в Абхазии отменили.ИюльВ железнодорожную платформу "Гума" в Сухуме вдохнули новую жизнь – открыли культурно-деловую площадку "Guma art station. Вскоре она стала местом притяжения не только жителей, но и гостей столицы. На платформе проводятся выставки, ярмарки, кинопоказы и литературные вечера.В селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района открылся национальный исторический парк "Апсны" – музейно-этнографический комплекс, вписанный в природный ландшафт на территории площадью 10 гектаров. Позже по заказу этнопарка в Петрозаводске построили реплику абхазской боевой галеры, постоянной гаванью для нее выбрали озеро Рица.АвгустВ Абхазию прибыл российский военный мобильный госпиталь. Его развернули в Сухуме. Госпиталь пробыл в Абхазии четыре месяца и уехал в декабре. За это время стационарное лечение прошли 645 человек, амбулаторное – полторы тысячи.Сентябрь30 сентября произошел инцидент между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами войны из села Адзюбжа и министром внутренних дел Абхазии Дмитрием Дбар и его подчиненными.В День Победы и Независимости Абхазии депутат Кокая открыл стрельбу на набережной в Сухуме, на это отреагировал глава МВД Дмитрий Дбар в сопровождении своих подчиненных. По версии следствия, Кокая проявил агрессию по отношению к блюстителям правопорядка и отказался предъявить огнестрельное оружие. Конфликт перерос в драку. Сотрудниками МВД были избиты в том числе и ветераны войны, которые были вместе с депутатом Парламента.В ту же ночь другой депутат Народного Собрания Алмасхан Ардзинба, по сообщению МВД, подъехал к зданию этого ведомства и произвел не менее 20 выстрелов из автоматического оружия, после чего скрылся с места на служебном автотранспорте.Октябрь1 октября односельчане ветеранов, избитых силовиками в День Победы и Независимости, потребовали от президента Аслана Бжания отстранить министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей от занимаемых должностей. А депутаты Парламента собрались на внеочередное заседание.Министра Дмитрия Дбар по собственному желанию отстранили на время расследования. Но на этом конфликт не был исчерпан. Ветераны и их сторонники потребовали окончательной отставки министра. Но президент решил повременить до проведения проверки Генпрокуратурой.Следственный орган провел расследование и направил в Верховный суд представление в отношение депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. В действиях Кокая следствие усмотрело хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. А в действиях Алмасхана Ардзинба - хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.Ноябрь2 ноября президент восстановил Дмитрия Дбар в должности. За этим последовала очередная акция протеста. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии и их сторонники вновь потребовали отставки главы МВД. Однако президент оставил неизменным свое решение о восстановлении Дбар в должности. После этого протестующие приняли резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг.Декабрь2 декабря президент Аслан Бжания освободил Дмитрия Дбар от должности министра внутренних дел, и назначил его начальником Государственной службы охраны. А МВД возглавил Вальтер Бутба.21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции. После того как президент отказался выйти к собравшимся, протестующие направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Поздно вечером прошли переговоры президента и представителей оппозиции. По их итогам протестующие приняли резолюцию, в которой потребовали:После этого участники митинга разошлись.Начался переток электроэнергии из России в Абхазию. Он продлится до 31 марта 2022 года. Благодаря этому в республике отменили график веерных отключений.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20210531/Prezident-Abkhazii-podvel-itogi-ofitsialnogo-vizita-v-Siriyu-1032532490.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Glava-Adzyubzhi-rasskazal-ob-itogakh-peregovorov-v-administratsii-prezidenta-1033392952.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/miting-oppozitsii-v-sukhume-zavershen-protestuyuschie-prinyali-novuyu-rezolyutsiyu-1036201551.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/politicheskiy-moveton-obschestvennye-deyateli-dali-otsenku-rezolyutsii-oppozitsii-1036945317.html
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политика, экономика, общество, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году
Уходящий год запомнился разными событиями – драматическими, волнующими, иногда пугающими.
Продолжение эпидемии, энергокризис, борьба с майнингом криптовалют, акции протесты - оглянемся и посмотрим, что произошло в 2021 году.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Январь
Год начался с новости о госпитализации в Гудаутский госпиталь главы правительства Александра Анкваб с диагнозом COVID-19
. Состояние здоровья премьера ухудшалось и вскоре его пришлось транспортировать в московскую больницу, где он проходил дальнейшее лечение. Глава правительства вернулся к исполнению своих обязанностей лишь 12 апреля. Все это время и.о. премьер-министра был министр финансов Владимир Делба.
В 2021 год Абхазия вступила с глубоким энергокризисом.
Из-за больших нагрузок в начале января участились аварии на линиях, в том числе на ВЛ Ачгуара - ее впоследствии решат отремонтировать на время реставрационных работ деривационного тоннеля на ИнгурГЭС, однако не успеют. Саму ИнгурГЭС остановили на ремонт тоннеля 20 января. Работы завершились в конце апреля, а станцию вновь запустили в начале мая.
На время ремонта на ИнгурГЭС Абхазия получала переток электроэнергии из России. По договоренности, в республику планировалось поставить 800 млн. кВтч. Но вскоре стало понятно, что, учитывая объемы потребления, этого количества может не хватить. В "Черноморэнерго" ввели веерные отключения. В общем, с декабря 2020-го по май 2021 года суммарный переток составил около 1 млрд. кВтч. На поставку этого объема электроэнергии Абхазии не предъявили счет.
Февраль
Парламент Абхазии принял законопроект по ужесточению мер ответственности за незаконную деятельность по добыче криптовалют. Он предусматривает административную ответственность за нелегальную добычу криптовалюты и незаконное потребление электроэнергии в виде штрафа и конфискации оборудования.
В селе Бедиа ду из-за оползня
без крыши над головой остались несколько семей. Правительство Абхазии оказало помощь пострадавшим. Спустя полгода после беды в село проложили и объездную гравийную дорогу.
Генпрокуратура возбудила дело против врачей.
Главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба обвинили в превышении полномочий.
10 февраля распространилась информация о том, что в Республиканской больнице спецподразделение МВД предприняло попытку задержания Воуба и Гургулия, которая не увенчалась успехом. Медицинское сообщество Абхазии расценило действия прокуратуры "агрессивными, унижающими и оскорбляющими честь и достоинство как отдельных врачей, так и всего медицинского сообщества". В самой Генпрокуратуре заявили, что никакой попытки задержания не было.
Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалют
и ввоз оборудования для майнинга до 31 марта 2022 года.
Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.
Март
В Сухуме состоялся митинг – собрались люди, недовольные поездкой помощника президента Бенура Квирая
в Грузию, а также видео в соцсетях, на котором он призывает наладить экономические отношения с Грузией. В Администрации президента уточнили, что Квирая сложил с себя полномочия еще в феврале.
В марте задержали экс-помощника президента Абхазии, Героя ДНР Ахру Авидзба
. Он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия. Позже суд признал его виновным. Авидзба присудили три года условно и 10 тысяч рублей штрафа.
Апрель
В конце апреля в Абхазию доставили 6500 доз росийской вакцины от коронавируса "Спутник V". Позже в республику доставили еще 6000 доз препарата и пять тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". К концу года провакцинировано более 15 тысяч жителей Абхазии.
Май
Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме. Там представлены не только выпускаемые Банком Абхазии апсары, но и все деньги, которые когда-либо были в обращении в Абхазии.
В Абхазии отменили антиковидные меры – сняли запреты на проведение свадебных, торжественных, а также массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях. Но уже в июле из-за роста заболеваемости власти снова введут запреты, ограничения введут в том числе на деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов.
Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания с официальным визитом посетила Сирию. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран.
Июнь
Депутаты приняли поправки во втором и третьем окончательном чтениях к закону о декларировании доходов и расходов депутатами и чиновниками, с 1 июля он вступил в силу. А до 1 августа чиновники и депутаты должны были предоставить информацию в Министерство по налогам и сборам. Сведения самостоятельно и своевременно внесли в специально разработанную программу Министерства по налогам и сборам 1438 декларантов. А вот 351 госорганизация своевременно не опубликовала информацию.
Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава удостоилась Государственной премии России
за вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности.
В конце июня в стране поднялись цены на бензин. Но это был не предел. Позже правительство Абхазии вновь повысило стоимость нефтепродуктов. А в августе и сентябре в стране и вовсе начался дефицит отдельных видов топлива. Причиной стало увеличение количества пассажирских поездов, следующих на юг России и связанного с этим временного простаивания грузовых вагонов.
В республике ввели веерные отключения электричества в ночное время на два часа. Позже график изменится. Отключения начнутся в дневное и вечернее время. Но с началом перетока электроэнергии из России веер в Абхазии отменили.
Июль
В железнодорожную платформу "Гума" в Сухуме вдохнули новую жизнь – открыли культурно-деловую площадку "Guma art station. Вскоре она стала местом притяжения не только жителей, но и гостей столицы. На платформе проводятся выставки, ярмарки, кинопоказы и литературные вечера.
В селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района открылся национальный исторический парк "Апсны" – музейно-этнографический комплекс, вписанный в природный ландшафт на территории площадью 10 гектаров. Позже по заказу этнопарка в Петрозаводске построили реплику абхазской боевой галеры
, постоянной гаванью для нее выбрали озеро Рица.
Август
В Абхазию прибыл российский военный мобильный госпиталь. Его развернули в Сухуме. Госпиталь пробыл в Абхазии четыре месяца и уехал в декабре. За это время стационарное лечение прошли 645 человек, амбулаторное – полторы тысячи.
Сентябрь
30 сентября произошел инцидент
между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами войны из села Адзюбжа и министром внутренних дел Абхазии Дмитрием Дбар и его подчиненными.
В День Победы и Независимости Абхазии депутат Кокая открыл стрельбу на набережной в Сухуме, на это отреагировал глава МВД Дмитрий Дбар в сопровождении своих подчиненных. По версии следствия, Кокая проявил агрессию по отношению к блюстителям правопорядка и отказался предъявить огнестрельное оружие. Конфликт перерос в драку. Сотрудниками МВД были избиты в том числе и ветераны войны, которые были вместе с депутатом Парламента.
В ту же ночь другой депутат Народного Собрания Алмасхан Ардзинба, по сообщению МВД, подъехал к зданию этого ведомства и произвел не менее 20 выстрелов из автоматического оружия, после чего скрылся с места на служебном автотранспорте.
Октябрь
1 октября односельчане ветеранов, избитых силовиками в День Победы и Независимости, потребовали от президента Аслана Бжания отстранить министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей от занимаемых должностей. А депутаты Парламента собрались на внеочередное заседание.
Министра Дмитрия Дбар по собственному желанию отстранили на время расследования. Но на этом конфликт не был исчерпан. Ветераны и их сторонники потребовали окончательной отставки министра. Но президент решил повременить до проведения проверки Генпрокуратурой.
Следственный орган провел расследование и направил в Верховный суд представление в отношение депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. В действиях Кокая следствие усмотрело хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. А в действиях Алмасхана Ардзинба - хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
Ноябрь
2 ноября президент восстановил Дмитрия Дбар в должности. За этим последовала очередная акция протеста. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии и их сторонники вновь потребовали отставки главы МВД. Однако президент оставил неизменным свое решение о восстановлении Дбар в должности. После этого протестующие приняли резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг.
Декабрь
2 декабря президент Аслан Бжания освободил Дмитрия Дбар
от должности министра внутренних дел, и назначил его начальником Государственной службы охраны. А МВД возглавил Вальтер Бутба
.
21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции. После того как президент отказался выйти к собравшимся, протестующие направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Поздно вечером прошли переговоры президента и представителей оппозиции. По их итогам протестующие приняли резолюцию, в которой потребовали:
инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через Парламент;
заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти;
внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в Парламенте седьмого созыва;
внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра;
внести изменения в Конституцию об обязательной процедуре утверждения Парламентом членов правительства;
продлить действие шестого созыва Парламента на один год.
После этого участники митинга разошлись.
Начался переток электроэнергии из России в Абхазию
. Он продлится до 31 марта 2022 года. Благодаря этому в республике отменили график веерных отключений.