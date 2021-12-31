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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/energokrizis-protesty-i-prodolzhenie-epidemii-chto-proizoshlo-v-2021-godu-1036974360.html
Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году
Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году
Уходящий год запомнился разными событиями – драматическими, волнующими, иногда пугающими. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T12:30+0300
2021-12-31T12:30+0300
в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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Продолжение эпидемии, энергокризис, борьба с майнингом криптовалют, акции протесты - оглянемся и посмотрим, что произошло в 2021 году.Сария Кварацхелия, SputnikЯнварьГод начался с новости о госпитализации в Гудаутский госпиталь главы правительства Александра Анкваб с диагнозом COVID-19. Состояние здоровья премьера ухудшалось и вскоре его пришлось транспортировать в московскую больницу, где он проходил дальнейшее лечение. Глава правительства вернулся к исполнению своих обязанностей лишь 12 апреля. Все это время и.о. премьер-министра был министр финансов Владимир Делба.В 2021 год Абхазия вступила с глубоким энергокризисом. Из-за больших нагрузок в начале января участились аварии на линиях, в том числе на ВЛ Ачгуара - ее впоследствии решат отремонтировать на время реставрационных работ деривационного тоннеля на ИнгурГЭС, однако не успеют. Саму ИнгурГЭС остановили на ремонт тоннеля 20 января. Работы завершились в конце апреля, а станцию вновь запустили в начале мая.На время ремонта на ИнгурГЭС Абхазия получала переток электроэнергии из России. По договоренности, в республику планировалось поставить 800 млн. кВтч. Но вскоре стало понятно, что, учитывая объемы потребления, этого количества может не хватить. В "Черноморэнерго" ввели веерные отключения. В общем, с декабря 2020-го по май 2021 года суммарный переток составил около 1 млрд. кВтч. На поставку этого объема электроэнергии Абхазии не предъявили счет.ФевральПарламент Абхазии принял законопроект по ужесточению мер ответственности за незаконную деятельность по добыче криптовалют. Он предусматривает административную ответственность за нелегальную добычу криптовалюты и незаконное потребление электроэнергии в виде штрафа и конфискации оборудования.В селе Бедиа ду из-за оползня без крыши над головой остались несколько семей. Правительство Абхазии оказало помощь пострадавшим. Спустя полгода после беды в село проложили и объездную гравийную дорогу.Генпрокуратура возбудила дело против врачей. Главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба обвинили в превышении полномочий.10 февраля распространилась информация о том, что в Республиканской больнице спецподразделение МВД предприняло попытку задержания Воуба и Гургулия, которая не увенчалась успехом. Медицинское сообщество Абхазии расценило действия прокуратуры "агрессивными, унижающими и оскорбляющими честь и достоинство как отдельных врачей, так и всего медицинского сообщества". В самой Генпрокуратуре заявили, что никакой попытки задержания не было.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалют и ввоз оборудования для майнинга до 31 марта 2022 года.Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.МартВ Сухуме состоялся митинг – собрались люди, недовольные поездкой помощника президента Бенура Квирая в Грузию, а также видео в соцсетях, на котором он призывает наладить экономические отношения с Грузией. В Администрации президента уточнили, что Квирая сложил с себя полномочия еще в феврале.В марте задержали экс-помощника президента Абхазии, Героя ДНР Ахру Авидзба. Он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия. Позже суд признал его виновным. Авидзба присудили три года условно и 10 тысяч рублей штрафа.АпрельВ конце апреля в Абхазию доставили 6500 доз росийской вакцины от коронавируса "Спутник V". Позже в республику доставили еще 6000 доз препарата и пять тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". К концу года провакцинировано более 15 тысяч жителей Абхазии.МайБанк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме. Там представлены не только выпускаемые Банком Абхазии апсары, но и все деньги, которые когда-либо были в обращении в Абхазии. В Абхазии отменили антиковидные меры – сняли запреты на проведение свадебных, торжественных, а также массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях. Но уже в июле из-за роста заболеваемости власти снова введут запреты, ограничения введут в том числе на деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов.Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания с официальным визитом посетила Сирию. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран.ИюньДепутаты приняли поправки во втором и третьем окончательном чтениях к закону о декларировании доходов и расходов депутатами и чиновниками, с 1 июля он вступил в силу. А до 1 августа чиновники и депутаты должны были предоставить информацию в Министерство по налогам и сборам. Сведения самостоятельно и своевременно внесли в специально разработанную программу Министерства по налогам и сборам 1438 декларантов. А вот 351 госорганизация своевременно не опубликовала информацию.Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава удостоилась Государственной премии России за вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности.В конце июня в стране поднялись цены на бензин. Но это был не предел. Позже правительство Абхазии вновь повысило стоимость нефтепродуктов. А в августе и сентябре в стране и вовсе начался дефицит отдельных видов топлива. Причиной стало увеличение количества пассажирских поездов, следующих на юг России и связанного с этим временного простаивания грузовых вагонов.В республике ввели веерные отключения электричества в ночное время на два часа. Позже график изменится. Отключения начнутся в дневное и вечернее время. Но с началом перетока электроэнергии из России веер в Абхазии отменили.ИюльВ железнодорожную платформу "Гума" в Сухуме вдохнули новую жизнь – открыли культурно-деловую площадку "Guma art station. Вскоре она стала местом притяжения не только жителей, но и гостей столицы. На платформе проводятся выставки, ярмарки, кинопоказы и литературные вечера.В селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района открылся национальный исторический парк "Апсны" – музейно-этнографический комплекс, вписанный в природный ландшафт на территории площадью 10 гектаров. Позже по заказу этнопарка в Петрозаводске построили реплику абхазской боевой галеры, постоянной гаванью для нее выбрали озеро Рица.АвгустВ Абхазию прибыл российский военный мобильный госпиталь. Его развернули в Сухуме. Госпиталь пробыл в Абхазии четыре месяца и уехал в декабре. За это время стационарное лечение прошли 645 человек, амбулаторное – полторы тысячи.Сентябрь30 сентября произошел инцидент между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами войны из села Адзюбжа и министром внутренних дел Абхазии Дмитрием Дбар и его подчиненными.В День Победы и Независимости Абхазии депутат Кокая открыл стрельбу на набережной в Сухуме, на это отреагировал глава МВД Дмитрий Дбар в сопровождении своих подчиненных. По версии следствия, Кокая проявил агрессию по отношению к блюстителям правопорядка и отказался предъявить огнестрельное оружие. Конфликт перерос в драку. Сотрудниками МВД были избиты в том числе и ветераны войны, которые были вместе с депутатом Парламента.В ту же ночь другой депутат Народного Собрания Алмасхан Ардзинба, по сообщению МВД, подъехал к зданию этого ведомства и произвел не менее 20 выстрелов из автоматического оружия, после чего скрылся с места на служебном автотранспорте.Октябрь1 октября односельчане ветеранов, избитых силовиками в День Победы и Независимости, потребовали от президента Аслана Бжания отстранить министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей от занимаемых должностей. А депутаты Парламента собрались на внеочередное заседание.Министра Дмитрия Дбар по собственному желанию отстранили на время расследования. Но на этом конфликт не был исчерпан. Ветераны и их сторонники потребовали окончательной отставки министра. Но президент решил повременить до проведения проверки Генпрокуратурой.Следственный орган провел расследование и направил в Верховный суд представление в отношение депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. В действиях Кокая следствие усмотрело хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. А в действиях Алмасхана Ардзинба - хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.Ноябрь2 ноября президент восстановил Дмитрия Дбар в должности. За этим последовала очередная акция протеста. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии и их сторонники вновь потребовали отставки главы МВД. Однако президент оставил неизменным свое решение о восстановлении Дбар в должности. После этого протестующие приняли резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг.Декабрь2 декабря президент Аслан Бжания освободил Дмитрия Дбар от должности министра внутренних дел, и назначил его начальником Государственной службы охраны. А МВД возглавил Вальтер Бутба.21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции. После того как президент отказался выйти к собравшимся, протестующие направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Поздно вечером прошли переговоры президента и представителей оппозиции. По их итогам протестующие приняли резолюцию, в которой потребовали:После этого участники митинга разошлись.Начался переток электроэнергии из России в Абхазию. Он продлится до 31 марта 2022 года. Благодаря этому в республике отменили график веерных отключений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210726/Deputaty-ne-prinyali-obraschenie-k-prezidentu-Abkhazii-v-svyazi-s-energokrizisom-1032907521.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210717/Zhizn-posle-opolznya-s-kakimi-problemami-stolknulis-zhiteli-Bedia-du--1032856305.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210217/Delo-ne-tolko-vrachey-vokrug-da-okolo-1031857204.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210212/Shamba-o-zheleznoy-doroge-cherez-Abkhaziyu-v-Armeniyu-pomozhet-miru-v-regione-1031822452.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/britanskiy-numizmaticheskiy-zhurnal-napisal-ob-otkrytii-muzeya-deneg-abkhazii-1036034118.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210531/Prezident-Abkhazii-podvel-itogi-ofitsialnogo-vizita-v-Siriyu-1032532490.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/upravlenie-dlya-proverki-dostovernosti-deklaratsiy-zarabotaet-v-2022-godu-v-abkhazii-1036867682.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-dogovorilas-ob-uvelichenii-kvoty-na-postavku-topliva-bez-poshlin-iz-Rossii-1033255698.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/prezident-posetil-selkhozyarmarku-na-platforme-guma-1036814281.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210728/Akuaska-apatskha-i-amkhara-chto-posmotret-v-etnoparke-v-sele-Mgudzyrkhua-1032924818.html
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политика, экономика, общество, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году

12:30 31.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукЭлектропровода
Электропровода - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Уходящий год запомнился разными событиями – драматическими, волнующими, иногда пугающими.
Продолжение эпидемии, энергокризис, борьба с майнингом криптовалют, акции протесты - оглянемся и посмотрим, что произошло в 2021 году.
Сария Кварацхелия, Sputnik

Январь

Год начался с новости о госпитализации в Гудаутский госпиталь главы правительства Александра Анкваб с диагнозом COVID-19. Состояние здоровья премьера ухудшалось и вскоре его пришлось транспортировать в московскую больницу, где он проходил дальнейшее лечение. Глава правительства вернулся к исполнению своих обязанностей лишь 12 апреля. Все это время и.о. премьер-министра был министр финансов Владимир Делба.
В 2021 год Абхазия вступила с глубоким энергокризисом. Из-за больших нагрузок в начале января участились аварии на линиях, в том числе на ВЛ Ачгуара - ее впоследствии решат отремонтировать на время реставрационных работ деривационного тоннеля на ИнгурГЭС, однако не успеют. Саму ИнгурГЭС остановили на ремонт тоннеля 20 января. Работы завершились в конце апреля, а станцию вновь запустили в начале мая.
На время ремонта на ИнгурГЭС Абхазия получала переток электроэнергии из России. По договоренности, в республику планировалось поставить 800 млн. кВтч. Но вскоре стало понятно, что, учитывая объемы потребления, этого количества может не хватить. В "Черноморэнерго" ввели веерные отключения. В общем, с декабря 2020-го по май 2021 года суммарный переток составил около 1 млрд. кВтч. На поставку этого объема электроэнергии Абхазии не предъявили счет.
Заседание в парламенте Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2021
В Абхазии
Депутаты не приняли обращение к президенту Абхазии в связи с энергокризисом
26 июля, 15:28

Февраль

Парламент Абхазии принял законопроект по ужесточению мер ответственности за незаконную деятельность по добыче криптовалют. Он предусматривает административную ответственность за нелегальную добычу криптовалюты и незаконное потребление электроэнергии в виде штрафа и конфискации оборудования.
В селе Бедиа ду из-за оползня без крыши над головой остались несколько семей. Правительство Абхазии оказало помощь пострадавшим. Спустя полгода после беды в село проложили и объездную гравийную дорогу.
Жизнь после оползня: с какими проблемами столкнулись жители Бедиа ду - Sputnik Абхазия, 1920, 17.07.2021
В Абхазии
Жизнь после оползня: с какими проблемами столкнулись жители Бедиа ду
17 июля, 11:13
Генпрокуратура возбудила дело против врачей. Главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба обвинили в превышении полномочий.
10 февраля распространилась информация о том, что в Республиканской больнице спецподразделение МВД предприняло попытку задержания Воуба и Гургулия, которая не увенчалась успехом. Медицинское сообщество Абхазии расценило действия прокуратуры "агрессивными, унижающими и оскорбляющими честь и достоинство как отдельных врачей, так и всего медицинского сообщества". В самой Генпрокуратуре заявили, что никакой попытки задержания не было.
Сухумский городской суд - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2021
Дело не только врачей: вокруг да около
17 февраля, 20:04
Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалют и ввоз оборудования для майнинга до 31 марта 2022 года.
Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.
Сергей Шамба - Sputnik Абхазия, 1920, 12.02.2021
Радио
Шамба о железной дороге через Абхазию в Армению: поможет миру в регионе
12 февраля, 20:50

Март

В Сухуме состоялся митинг – собрались люди, недовольные поездкой помощника президента Бенура Квирая в Грузию, а также видео в соцсетях, на котором он призывает наладить экономические отношения с Грузией. В Администрации президента уточнили, что Квирая сложил с себя полномочия еще в феврале.
В марте задержали экс-помощника президента Абхазии, Героя ДНР Ахру Авидзба. Он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия. Позже суд признал его виновным. Авидзба присудили три года условно и 10 тысяч рублей штрафа.

Апрель

В конце апреля в Абхазию доставили 6500 доз росийской вакцины от коронавируса "Спутник V". Позже в республику доставили еще 6000 доз препарата и пять тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". К концу года провакцинировано более 15 тысяч жителей Абхазии.

Май

Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме. Там представлены не только выпускаемые Банком Абхазии апсары, но и все деньги, которые когда-либо были в обращении в Абхазии.
Музей денег в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2021
В Абхазии
Британский нумизматический журнал написал об открытии Музея денег Абхазии
23 октября, 15:01
В Абхазии отменили антиковидные меры – сняли запреты на проведение свадебных, торжественных, а также массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях. Но уже в июле из-за роста заболеваемости власти снова введут запреты, ограничения введут в том числе на деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов.
Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания с официальным визитом посетила Сирию. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 31.05.2021
В Абхазии
Президент Абхазии подвел итоги официального визита в Сирию
31 мая, 18:10

Июнь

Депутаты приняли поправки во втором и третьем окончательном чтениях к закону о декларировании доходов и расходов депутатами и чиновниками, с 1 июля он вступил в силу. А до 1 августа чиновники и депутаты должны были предоставить информацию в Министерство по налогам и сборам. Сведения самостоятельно и своевременно внесли в специально разработанную программу Министерства по налогам и сборам 1438 декларантов. А вот 351 госорганизация своевременно не опубликовала информацию.
Народное Собрание Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
В Абхазии
Управление для проверки достоверности деклараций заработает в 2022 году в Абхазии
22 декабря, 15:20
Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава удостоилась Государственной премии России за вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности.
В конце июня в стране поднялись цены на бензин. Но это был не предел. Позже правительство Абхазии вновь повысило стоимость нефтепродуктов. А в августе и сентябре в стране и вовсе начался дефицит отдельных видов топлива. Причиной стало увеличение количества пассажирских поездов, следующих на юг России и связанного с этим временного простаивания грузовых вагонов.
Очередь на заправках Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2021
В Абхазии
Абхазия договорилась об увеличении квоты на поставку без пошлин топлива из России
21 сентября, 17:03
В республике ввели веерные отключения электричества в ночное время на два часа. Позже график изменится. Отключения начнутся в дневное и вечернее время. Но с началом перетока электроэнергии из России веер в Абхазии отменили.

Июль

В железнодорожную платформу "Гума" в Сухуме вдохнули новую жизнь – открыли культурно-деловую площадку "Guma art station. Вскоре она стала местом притяжения не только жителей, но и гостей столицы. На платформе проводятся выставки, ярмарки, кинопоказы и литературные вечера.
Аслан Бжания посетил ярмарку которая проходит на железнодорожной станции Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
В Абхазии
Президент посетил сельхозярмарку на платформе "Гума"
18 декабря, 14:01
В селе Мгуыдзырхуа Гудаутского района открылся национальный исторический парк "Апсны" – музейно-этнографический комплекс, вписанный в природный ландшафт на территории площадью 10 гектаров. Позже по заказу этнопарка в Петрозаводске построили реплику абхазской боевой галеры, постоянной гаванью для нее выбрали озеро Рица.
Акуаскьа, апацха и амхара: что можно посмотреть в открывшемся этнопарке в селе Мгудзырхуа - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2021
В Абхазии
Акуаскьа, апацха и амхара: что посмотреть в этнопарке в селе Мгудзырхуа
28 июля, 15:54

Август

В Абхазию прибыл российский военный мобильный госпиталь. Его развернули в Сухуме. Госпиталь пробыл в Абхазии четыре месяца и уехал в декабре. За это время стационарное лечение прошли 645 человек, амбулаторное – полторы тысячи.
Начальник мобильного госпиталя Абдулмеджид Магомедов - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Начальник российского ковид-госпиталя подвел итоги работы в Абхазии
14 декабря, 12:10

Сентябрь

30 сентября произошел инцидент между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами войны из села Адзюбжа и министром внутренних дел Абхазии Дмитрием Дбар и его подчиненными.
В День Победы и Независимости Абхазии депутат Кокая открыл стрельбу на набережной в Сухуме, на это отреагировал глава МВД Дмитрий Дбар в сопровождении своих подчиненных. По версии следствия, Кокая проявил агрессию по отношению к блюстителям правопорядка и отказался предъявить огнестрельное оружие. Конфликт перерос в драку. Сотрудниками МВД были избиты в том числе и ветераны войны, которые были вместе с депутатом Парламента.
Гарри Кокая - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2021
В Абхазии
"Поддался эмоциям": депутат Кокая рассказал о стрельбе на набережной Сухума
4 октября, 12:49
В ту же ночь другой депутат Народного Собрания Алмасхан Ардзинба, по сообщению МВД, подъехал к зданию этого ведомства и произвел не менее 20 выстрелов из автоматического оружия, после чего скрылся с места на служебном автотранспорте.

Октябрь

1 октября односельчане ветеранов, избитых силовиками в День Победы и Независимости, потребовали от президента Аслана Бжания отстранить министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей от занимаемых должностей. А депутаты Парламента собрались на внеочередное заседание.
Министра Дмитрия Дбар по собственному желанию отстранили на время расследования. Но на этом конфликт не был исчерпан. Ветераны и их сторонники потребовали окончательной отставки министра. Но президент решил повременить до проведения проверки Генпрокуратурой.
Администрация президента - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2021
В Абхазии
Глава Адзюбжи рассказал об итогах переговоров в Администрации президента
11 октября, 15:52
Следственный орган провел расследование и направил в Верховный суд представление в отношение депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. В действиях Кокая следствие усмотрело хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. А в действиях Алмасхана Ардзинба - хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Ноябрь

2 ноября президент восстановил Дмитрия Дбар в должности. За этим последовала очередная акция протеста. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии и их сторонники вновь потребовали отставки главы МВД. Однако президент оставил неизменным свое решение о восстановлении Дбар в должности. После этого протестующие приняли резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг.
Акция протеста на площади у драмтеатра - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
В Абхазии
Митинг оппозиции в Сухуме завершен, протестующие приняли новую резолюцию
4 ноября, 19:20

Декабрь

2 декабря президент Аслан Бжания освободил Дмитрия Дбар от должности министра внутренних дел, и назначил его начальником Государственной службы охраны. А МВД возглавил Вальтер Бутба.
21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции. После того как президент отказался выйти к собравшимся, протестующие направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Поздно вечером прошли переговоры президента и представителей оппозиции. По их итогам протестующие приняли резолюцию, в которой потребовали:
инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через Парламент;
заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти;
внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в Парламенте седьмого созыва;
внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра;
внести изменения в Конституцию об обязательной процедуре утверждения Парламентом членов правительства;
продлить действие шестого созыва Парламента на один год.
После этого участники митинга разошлись.
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Начался переток электроэнергии из России в Абхазию. Он продлится до 31 марта 2022 года. Благодаря этому в республике отменили график веерных отключений.
В Абхазии
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