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Sputnik недели: встречи с президентом, гибель добровольца и госдача в Пицунде

Sputnik недели: встречи с президентом, гибель добровольца и госдача в Пицунде

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 18 по 24 июля. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

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Президент Абхазии Аслан Бжания на минувшей неделе провел встречи с руководителями и населением районов страны. О том, какие вопросы обсуждались на местах, что беспокоит жителей республики и как на это отвечал глава государства, а также о том, как отмечали День государственного флага, читайте в материале Sputnik.Президентский визитПосле возвращения из рабочих поездок в Татарстан и Башкортостан президент Абхазии Аслан Бжания провел в Сухуме совещание с отдельными членами Совбеза и руководителями силовых структур. Основными обсуждаемыми темами стали внешняя и внутренняя политики, а также обеспечения безопасности республики, сообщила пресс-служба главы государства.Позднее стало известно о планах Бжания совершить визиты в районы республики и ознакомиться с работой, проделанной на местах за последние полгода. С понедельника, 18 июля, президент по пятницу, 22 июля, президент и руководство страны побывали Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском, Гудаутском и Гагрском районах.Глава районных администраций отчитались о итогах работы за первое полугодие 2022 года, доложили об успехах и проблемах в сферах экономики, оплате за электроэнергию, сбора налогов, в вопросах ЖКХ и бизнесе. Выслушав доклады, Бжания делился своими видением положения дел в отдельно взятой части страны, оценил результативность деятельности руководителей и делился планами того, как можно решить актуальные проблемы.У жителей районов также была возможность задать волнующие вопросы президенту и премьер-министру Абхазии. В основном, они касались социальной сферы, заработных плат, жилищно-коммунальных условий, цен на топливо, а также судьбы госдачи в Пицунде, инфраструктуру и здания на территории которой власти республики намерены передать в собственность ФСО России.Вокруг госдачиПосле того, как тема передачи в собственность имущественного комплекса пицундской госдачи стала достоянием общественности, она вышла в топ самых обсуждаемых вопросов за последние недели. В Гулрыпше эмоциональная дискуссия по этому поводу даже стала причиной преждевременного завершения встречи с президентом.Мнения среди собравшихся разделились. Некоторые предлагали без лишних диспутов подарить Федеральной службе охраны этот объект и, тем самым, выразить благодарность дружественному государству за многолетнюю помощь, но были и те, кто выступал категорически против такого решения. Часть жителей районов попросили Бжания, Правительство и Парламент не спешить с этим вопросом и хорошо все обдумать.Сам Бжания видит необходимость в демонстрации этого жеста доброй воли по отношению к России. Президент аргументирует это тем, что вопрос о передаче имущественного комплекса госдачи в Пицунде обсуждается уже 12 лет и никак не решается. Более того, добавил он, в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин попросил Аслана Бжания во время встречи в Пицунде поставить точку в этом деле и лидер Абхазии пообещал принять взаимоприемлемое решение."Тут очень много неправильной информации и вбросов, для того чтобы дезориентировать наше население. Я бы хотел чтобы вы знали твердо – речь о продаже земельных участков не идет и идти не может, так как в соответствии с нашей Конституцией земля не является объектом купли-продажи", - сказал Аслан Бжания.Он выразил уверенность в том, что необходимость в получении прав собственности на объект возникла у российской стороны в связи с обветшанием зданий, которые были построены около 60 лет назад. Бжания также подчеркнул, что это нужно в большей степени Абхазии, нежели России, которая сумеет прожить без госдачи, в то время как сама республика без поддержки соседнего государства прожить не сможет.21 июля Народное Собрание Абхазии приняло постановление об обращении в Конституционный суд республики с запросом о проверке соответствия главному закону страны соглашения о передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи "Пицунда".Знакомство с послом31 мая 2022 года послом России в Абхазии был назначен Михаил Шургалин. 13 июля он приступил к исполнению своих обязанностей после того, как вручил копии верительных грамот главе абхазского МИД Иналу Ардзинба.В четверг 21 июля Михаил Шургалин вручил верительные грамоты президенту Абхазии Аслану Бжания, который отметил, что российский президент Владимир Путин оказал послу высокое доверие возглавить дипломатическую миссию в Абхазии. Михаил Шургалин, в свою очередь, отметил, что для него большая честь вручить президенту верительные грамоты. Он еще раз подчеркнул, что Россия и Абхазия - союзники и стратегические партнеры.Днем позже в МИД Абхазии состоялось расширенное заседание Общественного совета с участием Чрезвычайного и Полномочного посла России в республике Михаила ШургалинаГлава внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба поприветствовал посла и отметил, что Абхазия благодарна России за поддержку в сфере социально-экономического развития, обеспечения национальной безопасности.День флагаЕжегодно 23 июля Абхазия отмечает День Государственного флага. В этом году исполнилось 30 лет со дня принятия государственной символики.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил всех граждан республики с этой датой. Текст обращения был опубликован на официальном сайте главы государства.Президент напомнил, что 30 лет назад, 23 июля 1992 года, Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Ардзинба, несмотря на сложную общественно-политическую обстановку, утвердил государственную символику республики – флаг и герб.В честь праздника в городах и районах республики прошли торжественные мероприятия и концерты.Возвращение коронавируса?Только жители Абхазии стали забывать "разгул" коронавирусной инфекции как кошмарный сон, как она снова напомнила о себе. С середины июля в республике выявлено 23 случая заражения COVID-19.“Эта вспышка во всем мире идет, во всех странах рост заболеваемости, к сожалению, Абхазия не осталась в стороне. Вы видели цифры, которые опубликованы - 23 положительных пациента в республике. Они наблюдаются амбулаторно, никаких угроз на данный момент нет, мы эту ситуацию тоже локализовываем, мониторим, все службы включены в работу”, - министр здравоохранения Эдуард Бутба.Бутба добавил, что во всех районах республики при больницах работают пункты забора ПЦР-анализов, в Сухуме действуют два пункта - в инфекционной больнице и детской поликлинике.Гибель добровольца из АбхазииВ четверг 22 июля стало известно о том, что доброволец из Абхазии Лоран Смыр, воевавший в составе подразделения "Пятнашка" за освобождение ДНР от националистов, погиб в ходе боев за Донецк от осколочных ранений.Смыр был женат. У него осталось трое детей. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в Донецк, чтобы доставить его тело на родину.Убийство и наркотикиНа уходящей неделе произошло еще одно трагическое событие - прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства 83-летнего мужчины.По данным следствия, 20 июля 25-летний житель Сухума Вартан Тозлян, будучи пьяным, нанес множественные удары по голове и телу неустановленным предметом своему близкому родственнику – 83-летнему Вартану Сельвяну. От полученных травм пожилой мужчина скончался. Тозлян задержан и заключен под стражу.А Сухумский городской суд признал виновным гражданина Узбекистана Акмалжона Юсупжонова, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере.По решению суда, обвиняемый осужден на 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и должен будет заплатить штраф в размере миллиона рублей в доход государства.Культурные событияЕще один абхазский культурный центр открылся в Турции в понедельник 18 июля. Как уточнил в эфире радио Sputnik представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба, культурный центр объединяет два населенных пункта компактного проживания абхазо-абазинской диаспоры в провинции Малатья. Председателем открывшегося центра назначен Мурат Юзгулец (Адлейба).В Абхазии завершился Международный инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын майдан". Он прошел в Сухуме, Очамчыре и Гале.Всего в фестивале участвовали около 600 человек и 41 фольклорный коллектив из 21 региона России, а также абхазские танцевальные ансамбли. Особенность этого проекта в том, что на одну сцену с артистами могли выйти люди с ограниченными возможностями здоровья, которые исполнили танцы на инвалидных колясках, жестовое пение и представили театр моды.В рамках фестиваля ежедневно проходили этнические вечера, а также в программу входят выставки-ярмарки народного прикладного творчества, международный этноконкурс "Аламыс", мастер-классы и семинары под руководством профессоров ряда российских институтов.Олимпийский чемпион в Абхазии, марш-бросок и футболСоветский и российский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, борец классического стиля, государственный и политический деятель Александр Карелин побывал в Абхазии. В четверг 22 июля он встретился с молодыми спортсменами республики на стадионе "Динамо" в Сухуме.Карелин рассказал молодежи о том, что большую роль в жизни спортсмена играет тренер и подчеркнул важность того, чтобы быть частью команды и нести ответственность за свои действия внутри нее."Помните о том, что чем сильнее каждый, тем сильнее команда. Если ты выбрал для себя сложный вид единоборств, нужно понимать что более командного вида спорта нет. Ни один командный вид спорта не отличается такой слаженностью, то ли потому что у нас нет замен, то ли еще по каким-то причинам. Но те, кто выбрал для себя единоборства, особо дружны в жизни", - напутствовал он.В селе Багмаран Гулрыпшского района впервые прошли спортивные соревнования "Марш-бросок Ассоциации силовых структур Абхазии". В них приняли участие шесть команд от Минобороны республики. В каждой команде было по десять участников. Соревнования состояли из командного забега. Участники бежали пять километров в полной экипировке и с оружием в руках.В среду 23 июля на стадионе "Динамо" состоялось открытие турнира по футболу между сельскими командами. На церемонии открытия присутствовал первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа. Он отметил важность того, что сельские команды пробуют себя в различных видах спорта. Джопуа было дано право открытие первой игры и передачи мяча.В турнире примут участие 12 команд из сел Приморское, Алахадзы, Члоу, Лыхны, Джирхва, Кутол, Царча, Бзыбь, Адзюбжа, Дурипш, Уарча, Эшера.

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