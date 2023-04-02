https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/sputnik-nedeli-gosti-iz-bashkortostana-sezd-oppozitsionerov-i-novyy-sovetnik-1045001812.html

Sputnik недели: гости из Башкортостана, съезд оппозиционеров и новый советник

Sputnik недели: гости из Башкортостана, съезд оппозиционеров и новый советник

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 27 марта по 2 апреля 2023 года. 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T20:40+0300

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О том, как встретили в Абхазии делегацию из Башкортостана и какие соглашения были подписаны, кто стал новым советником президента по вопросам обороны и национальной безопасности, как прошел съезд партии "Форум народного единства Абхазии", кого задержали по подозрению в распространении наркотиков и что впервые прибыло в республику за всю ее историю, читайте в материале Sputnik.Высокие гостиДелегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым прибыла в Абхазию с официальным визитом 30 марта. На границе по реке Псоу высокопоставленных гостей встретили президент Абхазии Аслан Бжания, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, а также члены правительства республики.Аслан Бжания принял своего башкирского коллегу у себя в кабинете в Сухуме, где стороны обсудили сферы взаимного сотрудничества, увеличение товарооборота, туристический потенциал."Наши народы связывают давнейшие добрые отношения. Народ Абхазии помнит, как руководство и народ Башкортостана в самые сложные периоды поддерживали нас, это та страница истории, которая нам позволяет думать и быть уверенными в том, что и в будущем мы сохраним те отношения, которые были заложены отцами-основателями", - в частности, сказал президент Абхазии.Радий Хабиров отметил, что пришла пора более активно открывать друг другу Абхазию и Башкортостан, а также подчеркнул, что в сфере товарооборота у республик есть большой потенциал.В пятницу, 31 марта Абхазия и Башкортостан подписали межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах. Документ включает в себя 17 направлений сотрудничества.Меморандум о сотрудничестве в экономической сфере подписали министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муразов. Основные направления документа стали промышленное производство, привлечение инвестиций, сотрудничество в области лесной и легкой промышленностей, здравоохранения, туризма и культуры.Пути и методы сотрудничества в области образования обсудили министры просвещения Абхазии и Башкортостана Инал Габлия и Айбулат Хажин. Глава абхазского ведомства пригласил своих коллег принять участие в международной летней школе "Учитель года" и предложил рассмотреть Очамчырскую школу-интернат в качестве летней базы отдыха для башкирских детей.Развитие туризмаНа минувшей неделе туристические компании Абхазии и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Минтуризма.Туроператоры ООО "Вояж" от Абхазии и ООО "Тархан" от Башкортостана договорились, участвовать в развитии туриндустрии стран, создавать и обеспечивать благоприятные условия для взаимного увеличения турпотока, продвигать продукты ключевых туристских сервисов, повышать уровень осведомленности туристов о туристских ресурсах стран.В Кабинете министров Абхазии проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана в Абхазии. Первый заместитель премьер-министра Башкортостана Рустам Муратов заявил, что их туроператоры готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию.Он уверен, что есть перспективы подготовки кадров в сфере туризма из Абхазии в башкирских вузах, а также кадров для аэропорта Сухума.Ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщил на брифинге ведомства, что в Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года, когда страну посетило 1,5 миллиона гостей.Придется возвращатьСовфед ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. Об этом стало известно 29 марта.В пояснительной записке уточняется, что объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним за период с 2015 года по 30 июня 2022 года составил более 24,3 миллиона рублей (свыше 19,6 миллиона излишних сумм пенсий и более 4,7 миллиона доплат).В интервью радио Sputnik Абхазия министр социального обеспечения страны Руслан Аджба отметил, что абхазская сторона принимает меры по ликвидации нарушений в это области.По его словам, Россия предоставляет Министерству соцобеспечения данные о переплатах. Списки нарушителей направляются в Генпрокуратуру Абхазии, которая занимается установлением лиц и предпринимает меры по возврату сумм.Новый составСформирован новый состав Общественной палаты Абхазии. По процедуре конкурсного отбора были избраны 11 из 42 человек от политических партий и общественных организаций.Они были утверждены президентом Абхазии Асланом Бжания совместно с представителями районов и городов.Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек: 13 из них утверждает президент, 11 человек представляют районы и города и 11 — представители политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, зарегистрированных в Минюсте.Назначение советника президентаРауль Лолуа стал советником президента по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства.Рауль Лолуа с 2012 года был начальником ЦСН Службы госбезопасности, с 2014 по 2015 годы занимал должность министра внутренних дел, был депутатом шестого созыва Парламента.Съезд "Форума народного единства Абхазии"В среду, 29 марта в Сухуме прошел съезд партии "Форум народного единства Абхазии" (ФНЕА).Члены партии выступили с речами, в которых выразили свою обеспокоенность по ряду вопросов экономического, социального, политического характера. Они, в том числе, раскритиковали решение властей о повышении тарифов за электроэнергию и предложили Парламенту в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об его отмене.По итогам форума была принята резолюция, в которой, в том числе говорилось о том, что члены ФНЕА считают непродуманным и необоснованным решение правительства о повышении тарифов на электроэнергию "при реальном отсутствии защитных механизмов".Также резолюция постановила считать намерения правительства Абхазии по получению от России кредита в 1,5 миллиарда рублей "еще одним непродуманным шагом, способным загнать нашу страну в очередную долговую яму по аналогии с железнодорожным экспортным кредитом, лежащим тяжким бременем на плечах налогоплательщиков".Члены партии затронули тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Они считают, что действия властей привели к губительным последствиям для значительной части населения, в результате чего страна потеряла около тысячи человек.В итоговом документе съезда указывается, что в связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально поменять ситуацию внутри республики, исправить свои ошибки, привлечь к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты, повлекшие за собой ухудшение благосостояния общества, партия считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способна дальше управлять страной и предлагает добровольно уйти в отставку.Первое прибытиеВпервые за всю историю Абхазии в республику прибыл контейнерный поезд, об этом сообщила пресс-служба "Абхазской железной дороги".Состав из 62 контейнеров привез 2700 тонн груза и был принят на железнодорожной станции в Сухуме.Решение о запуске таких поездов было принято "Абхазской железной дорогой" в целях увеличения объемов грузовых перевозок. Скорость таких составов - 800-1000 километров в сутки, она в два раза выше, чем у грузовых поездов.Кроме того, АЖД сообщает, что в контейнерах можно перевозить более широкую номенклатуру товаров.Досрочное выполнениеПравительство Абхазии распорядилось провести в стране отстрел опасных диких животных – шакалов и волков в период с 1 марта по 1 июня.На это было выделено 600 тысяч рублей, 500 000 из которых предназначены для выплат охотникам и 100 000 для утилизации тел животных. Голову одного шакала государство оценило в 2500 рублей, голову волка – в 5000 рублей.Как рассказал Sputnik главный ветеринарный врач республики Роман Джопуа, распоряжение правительства выполнено досрочно. Все деньги освоены.В общей сложности абхазские охотники сдали 205 шакалов и пять волков. В Сухумском районе убили три шакала, в Гудаутском и Галском – по пять шакалов, в Очамчырском 177 шакалов и пять волков, в Гулрыпшском – 15 шакалов, в Ткуарчалском и Гагрском районе – ни одного животного.Скончалась Лили БганбаКавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, министр торговли Абхазской АССР, экс-министр финансов Абхазии Лили Бганба скончалась в пятницу 31 марта.Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб создана Государственная комиссия по организации похорон под председательством вице-премьера, министра финансов Абхазии Владимира Делба. Прощальная церемония состоится 3 апреля.Памяти репрессированныхАбхазский журналист, писательница Екатерина Бебиа презентовали свои новые книги "Без вины виноватые" и "Из забвения – в бессмертие", посвященные жертвам политических репрессий.Презентация состоялась в Абхазском государственном драмтеатре во вторник, где в 1937 проходил открытый суд над 13 представителями абхазской интеллигенции и политической элиты.Книгу "Без вины виноватые" автор посвятила жителям и выходцам из села Лыхны Гудаутского района, подвергшимся политическим репрессиям в 30-40-е годы ХХ столетия."Из забвения – в бессмертие" расскажет читателям истории о выходцах из семи сел - Дурипша, Куланырхуа, Гуады, Тамыша, Кутола и Джгярды. В них рассказывается о судьбах более 300 людей. Над сбором информации для изданий автор работала более 40 лет.Благое делоБлаготворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра состоялся в Сухуме 29 марта.Для сбора средств на вечере был проведен аукцион, где разыгрывались картины и работы художников и мастеров из Абхазии. Также была организована лотерея, победители которой получали сертификаты на оказание различных услуг или покупку товаров.Для гостей была подготовлена концертная программа, выступление танцевального коллектива, зачитывались стихи.В общей сложности на благотворительность удалось собрать 573 600 рублей. 105 000 рублей будут переданы на нужды реабилитационного центра в Очамчыре, остаток средств направят на проект "Киараза" в помощь детям ограниченными возможностями здоровья.Подарок на юбилейХудожнику театра и кину, графику и живописцу Баталу Джапуа присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия" указом главы государства Аслана Бжания."За значительный вклад в развитие изобразительного искусства, сохранение культурного наследия и высокое профессиональное мастерство присвоить почетное звание "Народный художник Республики Абхазия" Джапуа Баталу Рушниевичу", – говорится в указе главы государства за 29 марта.Днем ранее Батал Джапуа отмечал свой 60-летний юбилей.Наркотики и задержанияЖителя Ярославской области Боймухамеда Маллаева, которого подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере через тайный закладки, задержали в Сухуме на уходящей неделе.У Маллаева изъяли 300 свертков с метадоном. Он объяснил, что приобрел их для распространения в Абхазии через тайные закладки, о месте которых он сообщал в мессенджере Whatsapp абоненту под псевдонимом "три эс". За каждую закладку он получал 1000 рублей.Еще 5 свертков, которые он ранее спрятал, нашли в районе улицы Адлейба. Общий вес изъятого наркотика - 146,464 грамма.Попытку вывоза наркотиков из республики в Россию пресекли абхазские таможенники совместно с милиционерами.На таможенном посту "Псоу" остановили машину, в бардачке обнаружили сверток с героином весом 0,617 грамма и 40 таблеток препарата Нейрантина, действующее вещество - габапентин.Смертельное ДТПУтром в четверг, 30 марта вблизи поста ГАИ "Примореское" по республиканской трассе столкнулись автомобили Hyundai и Volkswagen. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.Сигнал о происшествии поступил на пульт МЧС в 8:46. Пожарная машина МЧС выехала на место для устранения последствий – смыва разлитых горючих материалов. Возгорания не было.Мяч в игреПервый день чемпионата Национальной футбольной лиги Абхазии прошел в Сухуме 1 апреля.На поле столичного стадиона "Динамо" прошло две игры: "Адзюбжа" - "Члоу" и "Лыхны" - "Апсны-2". Еще одна игра, "Джгерда" - "Эшера", прошла на стадионе "Учхоз".По итогам матчей, "Эшера" обыграла команду из Джгерды со счетом 2:5, футболисты из Адзюбжи потерпели поражение от команды "Члоу" со счетом 1:4, а "Лыхны" и "Апсны-2" сыграли вничью со счетом 2:2.Национальная футбольная лига Абхазии - это трансформация чемпионата среди сельских команд, который впервые прошел в прошлом году. В нем принимают участие 13 команд со всей Абхазии, в том числе молодая команда "Апсны-2", в которой играют юноши от 14 до 17 лет, футболисты из команд-участниц Чемпионата Абхазии.В воскресенье, 2 апреля, прошли еще три игры. Игра "Кутол" - "Уарча" окончилась со счетом 0:0, "Джирхуа" - "Баслата" - со счетом 2:1, "Киараз" - "Бзыбь" - 4:2.

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