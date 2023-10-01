https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/sputnik-nedeli-den-osvobozhdeniya-sukhuma-yubileynyy-parad-pobedy-i-amnistiya-1048407319.html

Sputnik недели: День освобождения Сухума, юбилейный парад Победы и амнистия

Sputnik недели: День освобождения Сухума, юбилейный парад Победы и амнистия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 25 сентября по 1 октября. 01.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-01T20:06+0300

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О том, как в Абхазии отметили День освобождения Сухума и юбилейный День Победы в Отечественной войне, как прошел военный парад и какие были организованы культурные события, чьи останки удалось найти спустя 30 лет после войны и где они были перезахоронены, что гласит поправка к закону "Об амнистии" и как прошла церемония открытия нового моста через реку Басла, читайте в материале Sputnik.День освобождения СухумаЕжегодно 27 сентября вся Абхазия отмечает День освобождения Сухума от грузинских захватчиков. В этом году этому событию исполнилось 30 лет и по всей стране прошли памятные и праздничные мероприятия.После, Аслан Бжания отправился в Ткуарчал, где посетил торжественные мероприятия, посвященные юбилею Победы в войне с Грузией, а также вручил государственные награды "Ахьдз-Апша" II и III шестнадцати жителям города-героя. Среди них были общественные и государственные деятели, ветераны войны, учителя.Знаменательный день также сопровождался культурными и праздничными событиями. Например, в АГУ прошла выставка кадров из архива журналиста Екатерины Бебиа и презентация ее книги, представляющей собой сборник писем, которые люди отправляли на Абхазское радио во время войны.Открылось несколько выставок – "Память жива" в ЦВЗ и "Лица Победы" в Новоафонской пещере. На набережной Махаджиров разбили фотовыставку архивных снимков военных лет. На площади Свободы прошел конкурс строевой песни учащихся школ столицы, а на площади у Абхазского драматического театра выступили юные спортсмены и чирлидерши. У сухумского морпорта прошла парусная регата, состязания по шашкам, шахматам и стрельбе из лука были организованы на набережной.В честь 30-летия освобождения Сухума в парке у Абхазского драмтеатра состоялся показ третьей части музыкального фильма об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов "Ҳара ҳаруаа реиҳабы".Завершился день праздничным концертом в Абхазской Госфилармонии, на котором с поздравительной речью выступил президент страны Аслан Бжания, а также грандиозным салютом.Встреча гостейВ преддверии юбилея Дня Победы в Отечественной войне президент Абхазии Аслан Бжания принял глав Адыгеи и Кабардино-Балкарии Мурата Кумпилова и Казбека Кокова, которые прибыли в республику для участия в торжественных церемониях и военном параде."Я имею честь впервые вас здесь приветствовать и по такому очень значимому поводу. Добро пожаловать, спасибо, что вы есть, вы для нас очень дорогие и близкие люди. Мы гордимся, что в вашем лице мы имеем настоящих братьев. Это настроение не только мое, но и всех граждан Абхазии", – сказал Бжания.Мурат Кумпилов отметил, что 30 лет назад произошло важнейшее событие для народа Абхазии, и выразил гордость за то, что республика сегодня мирно развивается и движется вперед.Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подчеркнул историческую общность двух республик и готовность предпринимать все действия для того, чтобы передать братские отношения будущим поколениям.Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев провели встречу в Сухуме 29 сентября. Они обсудили ситуацию в сфере безопасности в Закавказье, ход Женевских дискуссий и двусторонние отношения.Делегацию из Южной Осетии в составе зампреда комитета Парламента Южной Осетии по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсена Квезерова и зампреда комитета Парламента по обороне и безопасности Роберта Остаева принял в Сухуме спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба.Арсен Квезеров зачитал поздравительный адрес от спикера Парламента Южной Осетии. В письме говорится, что День Победы – символ светлой мечты абхазского народа, день торжества исторической справедливости, восстановленной суровыми испытаниями и кровопролитной борьбой.Юбилей ПобедыПрошло 30 лет со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В адрес главы государства поступили поздравительные ноты. Еще 29 сентября Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости.Поздравительные ноты поступили и от зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, посла России в Абхазии Михаила Шургалина, президента Южной Осетии Алана Гаглоев.В субботу, 30 сентября ликовала вся республика. Во всех городах и района страны прошли праздничные мероприятия, но главное событие все же состоялось в Сухуме. Речь идет о военном параде Победы на площади Свободы.Этому грандиозному торжеству предшествовала церемония возложения цветов в Парке Славы в Сухуме и открытие бюстов генерала Владимира Аршба и Героя Абхазии Мушни Хварцкия.Военный парад стартовал в 11:00 субботы. В нем было задействовано около 1500 военнослужащих Минобороны и представители каждой силовой структуры, а также десятки единиц военной техники, в том числе, авиация.Первыми на площадь с государственным флагом и знаменем Победы вступили ветераны Отечественной войны народа Абхазии, среди которых были добровольцы, вставшие на защиту республики с оружием в руках 30 лет назад.Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с поздравительной речью, в которой он, в том числе, подробно описал ключевые эпизоды войны с Грузией, выразил слова благодарности матерям погибших защитников страны и добровольцам, подчеркнул важность сохранения и развития отношений с Россией, выразил уверенность в успешном развитии Абхазии.После речи президента по площади Свободы прошли пешие колонны военнослужащих. Впервые в нынешнем году МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции.Также впервые ряды марширующих пополнил состав ракетного корабля "Циклон" российского военно-морского флота. По сложившейся ежегодной традиции в параде участвовали подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике.Абхазская армия продемонстрировала военную технику, в том числе боевые машины пехоты, танки, артиллерию, радиолокационные установки, установки "Град". Минобороны страны впервые представило авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента страны.Над площадью Свободы с государственным флагом пролетели вертолеты, а вслед за ними, оставляя на небосводе следы абхазского триколора, устремились истребители Л-39. С борта АН-2 на парашютах спустились военнослужащие сборной команды вооруженных сил России. Они совершили прыжки с высоты 1500 метров, держа в руках флаги Абхазии и России.Завершили парад акцией "Бессмертный полк" и прохождением по площади всадников Федерации конного спорта Абхазии.После парада в Администрации президента Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями делегаций Южной и Северной Осетии, Башкортостана, Ленинградской области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Приднестровской Молдавской Республики. Глава государства поблагодарил присутствующих за участие в праздничных мероприятиях.Ближе к вечеру Аслан Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон", который прибыл в Сухум в канун 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.На набережной Сухума открылось абхазское подворье, где жители и гости столицы могли угоститься блюдами абхазской кухни, поднять стакан домашнего вина или рюмку чачи и произнести тост за Победу. Вечером того же дня театрализованное представление на стадионе “Динамо” в Сухуме.Мост через БаслуЗнаковым событием для столицы стало открытие нового моста через реку Басла. В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания и представители республик, прибывших в Абхазию на празднование годовщины Победы и Независимости.Глава администрации Сухума Беслан Эшба поблагодарил инвестора Михаила Сичинава за реализацию проекта.Он отметил, что в Сухуме создается лучшая инфраструктура для того, чтобы жители и гости столицы могли получать большее удовольствие, гуляя по набережной, протяженность которой благодаря мосту увеличилась на километр.Закон об амнистииНа минувшей неделе Парламент Абхазии принял постановление об объявлении амнистии в честь тридцатой годовщины Победы и Независимости Абхазии во втором и окончательном чтении с учетом поправки.Согласно поправке, от наказания вне зависимости от срока заключения будут освобождены ветераны ОВНА, за исключением лиц, совершивших такие преступления, как убийство, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к таким действиям, в том числе лиц младше 16 лет, развратные действия, а также тех, кто признан виновным в государственной измене, шпионаже и поступлении на службу в иностранную разведку.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.Приезд соотечественников из ТурцииОколо ста соотечественников из Турции прибыли в Абхазию в преддверии Дню Победы. В пятницу, 29 сентября они посетили Гудауту, где возложили цветы к памятнику павшим защитникам страны и к мемориалу жертв Латской трагедии.Для гостей провели экскурсию по Государственному музею имени Сергея Дбар. В том числе, их ознакомили с экспозицией зала, посвященного жертвам махаджирства.В музейном зале махаджирства выставлены фотографии соотечественников из Турции, Сирии, Иордании, которые встали на защиту своей исторической родины в войне с Грузией и погибли, и фотографии первых репатриантов, вернувшихся в Абхазию. Также там представлено множество книг на тему войны, письма бойцов и членов их семей, личные вещи, бюсты представителя турецкой абхазской диаспоры, общественного деятеля и генерал-майора Сирийской армии, представителя абхазской диаспоры Уалида Маршан.После экскурсии по музею, гостей пригласили в местный Дом культуры, где для них провели концертную программу и представили документальный фильм журналиста "Абаза-ТВ" Фаины Матуа по книге ветерана Отечественной войны народа Абхазии Бекыра Ашуба "Сыхьҭашьуеит". Режиссер ленты - Виола Кокоскир.Церемония перезахороненияВо вторник, 26 сентября в Парке Славы в Сухуме прошла церемония перезахоронения опознанных останков двоих бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов - добровольца из Кабардино-Балкарии Арсена Эфендиева и летчика Леонид Пкин."Сегодня, спустя годы, вспоминаем, какой ценой далась нам Победа, мы все помним, через что нам пришлось пройти, сколько пришлось выстрадать нашему народу. Но в такое тяжелое для Родины время ни один воин не дрогнул. Пройдут годы, но имена достойнейших сынов Абхазии, имена добровольцев, навечно останутся в истории нашей страны", – в частности, сказал замминистра обороны Давид Бжания.На церемонии присутствовал сын Арсена Эфендиева Заур. Он поблагодарил всех причастных к поиску останков его отца."Желаю всем, чтобы нашли всех утерянных бойцов. Сегодня у нас не только день скорби, но и день успокоения души, мы нашли своих родных, близких. Абхазии хочу пожелать, чтобы она была благословенной, чтобы не зря были все эти смерти", – сказал он.

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