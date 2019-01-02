"Собачий" год: чем запомнится 2018-й в Абхазии

Sputnik подводит итоги главных событий 2018 года. О том, какими политическими, культурными, а иногда скандальными и даже криминальными событиями запомнится уходящий год, читайте в материале.

Асмат Цвижба, Sputnik

Неспокойное начало

Первые дни 2018 года выдались неспокойными. 3 января у здания Администрации президента и Парламента Абхазии начались митинги против указа президента о помиловании и передаче Грузии террориста Георгия Лукава, который был приговорен к 20 годам тюрьмы.

© Sputnik / Парламент попросит Конституционный суд дать оценку акту помилования Лукава

5 января комиссия по расследованию факта помилования и выдачи Лукава решила, что Парламенту необходимо сформировать полный состав Конституционного суда, который и должен дать свое заключение о правомерности этого акта. Забегая вперед, документы в Конституционный суд парламентарии направили только в самом конце уходящего года.

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Скандальным культурным событием стал сольный концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа в Гале 24 января. После выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором сказал, что местные власти знали о том, что петь он будет на грузинском языке.

"Для нас интервью Тодуа грузинскому изданию стало своего рода шоком. Его выступление было провокацией с самого начала, но мы это не увидели, не раскусили. Наша бдительность была ослаблена из-за того, что он родился и вырос здесь, в Гале, он не первый раз посещает Абхазию и он гражданин России. На него, на его родителей и родственников никакого компромата, связанного с участием в войне и каких-то других событиях, не было и нет", — заявил тогда глава Галского района Тимур Надарая.

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В феврале, наконец, Народное Собрание утвердило полный состав Конституционного суда. Председателем стал Нурий Тания, его заместителем – Людмила Ходжашвили.

© Depositphotos / JanPietruszka Что такое Конституционный суд?

Главным культурным событием зимы стала премьера семи короткометражных фильмов по новеллам Михи Лакрба в РУСДРАМе 27 февраля. В киноальманах "7 новелл" вошли работы абхазских режиссеров Вячеслава Аблотия, Инара Нармания, Наура Гармелия, Илоны Хварцкия, Джано Цурцумия, Даута Логуа и Тимура Квеквескири. По решению тайного голосования зрителей, в номинации "Лучший фильм" победу одержала картина Тимура Квеквескири "Отец" по мотивам одноименной новеллы.

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Оттепель

Весна в Абхазии началась с международного визита. 8 марта президент Рауль Хаджимба принял делегацию Иорданского Хашимитского Королевства. Руководитель делегации Мансур Сжьажь отметил, что Иордания заинтересована в сотрудничестве с Абхазией и выразил уверенность в будущем взаимодействии с республикой в сфере культуры и здравоохранения.

20 марта первый посол России в Абхазии Семен Григорьев заявил о завершении своей дипломатической миссии. В своем обращении посол отметил, что покидает пост с чувством выполненного долга. 30 марта Владимир Путин назначил нового посла - Алексея Двинянина.

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29 мая Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений. В своем видеообращении президент Хаджимба отметил, что подобное решение – результат продолжительной работы Министерства иностранных дел республики, Посольства Абхазии в Российской Федерации и других ведомств страны.

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Как следствие, 29 мая МИД Грузии объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией.

2 апреля 2018 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки товаров растительного происхождения из Абхазии в Россию. Ограничения были связаны с распространением мраморного клопа в стране. Для борьбы с вредителем в республике был создан специальный комитет при Парламенте, помощь оказали специалисты Россельхознадзора. Из России в Абхазию были доставлены 130 опрыскивателей и пять тысяч литров ядохимикатов.

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Главным культурным событием весны стал Сухумский международный кинофестиваль, который прошел со 2 по 6 апреля. В нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана и Венгрии.

Первое место досталось фильму Инара Нармания "Меня зовут Махаз", второе место киноленте "Новый Дома" словенского режиссера Жига Вирка, а гран-при присудили российской картине "Костик" Ирины Волковой.

Три жарких месяца

Лето началось с назначения нового руководителя Абхазского драматического театра. С 8 июня этот пост занимает Народный артист Абхазии Нодар Чанба.

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8 августа впервые звание Народного артиста Абхазии было присвоено иностранцу. Им стал ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

24 августа к десятилетнему юбилею признания независимости Абхазии и Южной Осетии в Москве состоялась встреча президентов Владимира Путина, Рауля Хаджимба и Анатолия Бибилова. Хаджимба вручил Владимиру Путину орден "Ахьдз-Апша" I степени.

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Масштабные мероприятия прошли в столице к десятилетнему юбилею признания независимости Абхазии Российской Федерацией 26 августа. Села и районы республики представили свою продукцию на праздничной ярмарке, республику посетили зарубежные делегации и журналисты.

Осень потерь и побед

Первый официальный визит абхазской делегации в Сирию состоялся в сентябре 2018 года. Руководители государств подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Но это историческое событие было омрачено трагедией. 8 сентября по дороге в Сухум кортеж абхазской делегации попал в автоаварию, в которой погиб премьер-министр Геннадий Гагулия.

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18 сентября должность премьер-министра занял Валерий Бганба, а уже 19 сентября был утвержден состав правительства.

В конце сентября республика отметила 25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии. В Сухуме состоялся большой военный парад, в котором участвовали не только колонны военнослужащих и техники, но и боевая авиация. Более полутора тысяч военнослужащих и свыше ста единиц техники прошли по площади Свободы. На торжественном вечере оперная дива Хибла Герзмава представила новую песню "Моя Абхазия", написанную композитором Максимом Фадеевым.

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Традиционным событием октября стал IX Абхазо-российский деловой форум. Он прошел в Сухуме 12 октября. В форуме приняли участие около 300 экспертов и бизнесменов из Абхазии и регионов России, которые обсудили актуальные проблемы в экономике, энергетике и инвестировании.

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15 ноября взбунтовалась труппа Молодежного театра. Артисты собралась на площади у Абхазского драматического театра с требованием выступать на сцене Абхаздрама. Акция продлилась почти неделю. В итоге стороны пришли к компромиссу. Гендиректор Абхаздрама Нодар Чанба предложил коллегам два понедельника и две среды в месяц, Молодежный театр согласился.

В этом году Абхазия буквально не знала, что делать с мандаринами. Борьба с мраморным клопом принесла свои плоды, урожай цитрусовых был богатым.

Уже к середине декабря из республики ушло на экспорт более 18 тысяч тонн мандаринов. В 2017 году к этому времени было вывезено всего 3800 тонн.

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20 декабря состоялась церемония открытия и запуска Сухумской гидроэлектростанции. Капитальный ремонт станции начался еще в 2012 году за счет частных инвестиций. Мощность станции – 19, 6 МВт, это позволяет поддерживать напряжение в энергосистеме Сухума и Сухумского района.

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По традиции в конце года президент Абхазии подвел итоги на пресс-конференции. Главными темами стали паспортизация, добыча нефти, экология, заработные платы, сельское хозяйство, политическая обстановка и коррупция. Одним из главных достижений 2018 года президент назвал то, что ему удалось не озлобиться, несмотря на все сложности.

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