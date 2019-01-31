Неформат: арт-фойе РУСДРАМа расширило границы театральной жизни в Сухуме

О том, чем на этот раз РУСДРАМ удивил зрителей, какие эмоции его артисты смогли вызвать у публики и какой "вердикт" вынесли ценители театрального искусства, читайте в материале Бадри Есиава.

Бадри Есиава, Sputnik

Стихи, музыка и шампанское

Гостей РУСДРАМа по традиции лично встречал гендиректор Ираклий Хинтба. Тепло поприветствовав каждого, он приглашал пройти ближе к сцене. Нет, не к той сцене, где проходят все спектакли театра, а к новой.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Трагедийное" открытие: с чего начнется 39 сезон в РУСДРАМе

Арт-фойе решили организовать прямо в холле, где установили небольшой подиум. Рядом с ним стояли синтезатор и гитара, которые, как и сами артисты, ждали своего часа.

Фойе рассчитано на сто человек. Гостям предлагали пирожные, чай и шампанское. Приглушенный свет в помещении придавал обстановке некую романтичность, и даже таинственность.

По словам Хинтба, арт-фойе – это сценическая площадка, предназначенная для творческих экспериментов, спектаклей в необычных форматах, которых сложно показать на обычной сцене.

"Это могут быть моноспектакли, чтецкий вечер, открытое чтение современной пьесы или же концерт. Площадка эта оснащена светом, звуком и рассчитана на сто мест. Это будет одно из самых интересных арт-пространств в Абхазии", - отметил Хинтба.

Он добавил, что продемонстрировать свои навыки или представить тот или иной проект на этой площадке может не только труппа театра Искандера, но и деятели культуры из Абхазии и других стран.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие Арт фойе в РУСДРАМе

Его коллега гендиректор Абхазского драматического театра Нодар Чанба считает, что всей стране необходимы подобные площадки, где люди смогут говорить о культуре и погружаться в искусство.

Слова и чувства

Первым на сцену вышел Ираклий Хинтба. Он поблагодарил гостей за то, что они нашли время прийти и объявил вечер открытым. На подиум поднялись Милана Ломия и Осман Абухба. Под лирическую музыку в исполнении Норы Окуджава они предстали перед зрителями в образах Марины Цветаевой и Сергея Эфрона и прочли их переписку со сцены. Зал затаил дыхание и внимал каждому слову молодых актеров, которые сумели ярко передать чувства, испытываемые их героями.

Хинтба заметно волновался. Периодически вставал и внимательно следил за тем, все ли есть на столах у гостей, всем ли хватило мест и шампанского. В темноте разглядел женщину, стоявшую в одиночестве в глубине холла. Гендиректор вскочил, взял стул и предложил женщине присесть к столу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие Арт фойе в РУСДРАМе

Марину Скворцову за великолепное исполнение композиции "Я болею тобой" публика одарила овациями и громким "браво". Так же тепло встретили Марину Сичинава, которая раскрылась с новой творческой стороны - она удивила гостей театра исполнением песни "Любовь - волшебная страна", чем задела тончайшие струны души публики.

На сцене появилась роскошная Симона Спафопуло. После триумфальной премьеры "Хаджи Мурата" в РУСДРАМе режиссера Адгура Кове, где она поразили публику живым исполнением арий, актриса вновь оправдала все надежды. "Беда" Владимира Высоцкого в ее исполнении некоторых заставила прослезиться.

Наиболее эмоциональным, на мой взгляд, можно назвать выступление Мадлены Барциц. Она прочла стихи Владимира Маяковского "Облако в штанах". Зрители не скупились на аплодисменты.

Умело отбросил слегка нависшую грусть Армен Амирбекян, который прочел стихотворение Саши Черного "Балбес". Его выступление изрядно раззадорило гостей арт-фойе. Веселое настроение подхватил его коллега Осман Абухба, который предстал перед зрителями в образе комбинатора Остапа Бендера. Пританцовывая он спел песню "Белеет мой парус".

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие Арт фойе в РУСДРАМе

Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания вышел на сцену с сундуком и маленьким кошельком, в котором звенела мелочь. В этот вечер он был пушкинским скупым рыцарем.

Завершился творческий вечер коллективным выступлением труппы. Артисты спели песню Марка Минкова "А знаешь, все еще будет", а зрители их в этом поддержали.

Вердикт зрителей и четвертая стена

После увиденного, советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский не мог скрыть эмоций. Всех присутствующих на открытие арт-фойе он назвал самыми счастливыми людьми, так как им удалось прикоснуться к забытому виду театрального искусства – камерному домашнему театру.

"Именно сегодня мы увидели новые грани таланта артистов РУСДРАМа. Здесь был и вокал, и художественное чтение. Молодцы, ребята. Вы очень талантливые. Сегодня мы все свидетели, закладывающей новой традиции. Когда-нибудь все будут говорить: "Мы пошли на знаменитые сухумские миниатюры РУСДРАМа", - сказал дипломат.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что РУСДРАМ, который идет непростым путем, открыл еще один творческий центр притяжения в стране. Она также выразила уверенность в том, что на площадке арт-фойе будут проходить интересные встречи, образовательные лекции, камерные вечера.

"Я уверена мы будем сюда приходить вновь и вновь. Еще раз поздравляю нас всех с таким замечательным вечером", - сказала Арсалия.

Советник президента Абхазии Владимир Зантария признался, что действительно скучал по подобным событиям и проведенное им время в РУСДРАМе вызвали в нем ностальгию по прошлому.

Свой "вердикт" вынесла и театральный критик Светлана Корсая, которая была рада тому, что художественное чтение возвращается на абхазские сцены.

"В наше время это действительно было распространено, развито, но это, собственно говоря, самостоятельный вид искусства и не все актеры умеют художественно читать стихи, прозы. Это очень сложно. Может, потому что я люблю "Облако в штанах", я хочу отметить выступление Мадлены Барциц. Как театрал я могу сказать, что это было замечательно. Молодец", - обратилась к артистке Корсая и похвалила Джамбула Жордания, Кирилла Шишкина, Османа Абухба.

Под впечатлением остались не только зрители, но и сами артисты. Актриса РУСДРАМа Милана Ломия призналась, что испытывала сильное волнение перед выходом на новую сцену.

"Очень волновалась, но как только вышла на сцену, все прошло само по себе. Открытие этой площадки – это новая ступень в творчестве. Любая работа, для тех кто хочет двигаться дальше, всегда ведет к чему то большему. Я не могу себя оценивать со стороны, но работа над собой продолжается", - поделилась актриса.

По словам актера Кирилла Шишкина, играть в непосредственной близости к залу намного сложнее, чем с привычной для него сцены.

"Есть такое понятие в театре, называется четвертая стена. Это когда артист ограждает пространство между собой и зрителем, словно, он находится в четырех стенах и не видит зрителя. Здесь этого делать принципиально не получается и мы прекрасно видим, что происходит в зале, кто куда смотрит, какие эмоции испытывает", - сказал Шишкин.

При этом, добавил он, артисту нельзя сбиваться и ему следует сохранять спокойствие, быть сосредоточенным над тем, что он делает на сцене.