Sputnik недели: президентская "гонка", "жертвы" бетона и исторические открытия

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике с 19 по 25 августа.

Минувшая неделя выдалась богатой на политические события и исторические находки. ЦИК Абхазии подвел итоги первого тура президентских выборов и назвал двух кандидатов в президенты, которые продолжат борьбу во втором туре. В Очамчырском районе нашли древний княжеский дворец, в Гагрском связь с Калькуттой и Лондоном, а в Сухуме "жертв" бетономешалки.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Президентская гонка – первый раунд

Самым важным и обсуждаемым событием недели стали президентские выборы в Абхазии. Голосование завершилось в 20:00 в воскресенье 25 августа, а первые предварительные результаты стули известны уже ночью 26 августа.

© Sputnik / Илья Питалев Сторонники у штаба кандидата в президенты Абхазии и действующего президента Рауля Хаджимбы в Сухуме.

В полночь штабы кандидатов в президенты представили предварительные итоги выборов, согласно которым, большинство голосов набрал действующий президент республики Рауль Хаджимба, на втором месте был Олег Аршба и на третьем - лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния.

К четырем утра расклад изменился: на второе место по количеству набранных голосов избирателей вышел Алхас Квициния, опередив Олега Аршба на 101 голос.

Официальные итоги выборов были объявлены Центральной избирательной комиссией 27 августа. Во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей. Количество бюллетеней, поданных против всех кандидатов - 1666, а 4693 бюллетеня были признаны недействительными. Процент явки составил 65,18%.

© Sputnik / Илья Питалев Подведение итогов президентских выборов в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября. В истории выборов президента Абхазии второй тур пройдет впервые.

В качестве наблюдателей на выборах присутствовали более 67 человек. Однако на заседании Центральной избирательной комиссии 27 августа председатель Тамаз Гогия сообщил о том, что второй тур выборов может пройти без присутствия международных наблюдателей.

"Мы не проводим новые выборы, проводим второй тур голосования. Поэтому, возможно, мы ограничимся внутренними ресурсами по мониторингу выборов", - подчеркнул он.

День признания независимости

В суматохе политических событий в Абхазии не забыли и об 11-ой годовщины Дня признания независимости республики 26 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт в Госфилармонии посвященный Дню признания независимости Абхазии

В Абхазской государственной филармонии прошел концерт с участием Государственного ансамбля песни и танца Абхазии, хореографических ансамблей "Кавказ", "Абаза" и "Шаратын". Поздравить республику с праздником приехали Духовой оркестр Минобороны Абхазии и Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

Не башня, а дворец

Археологические раскопки в селе Меркула проводятся с 2015 года. Здесь с IV века до нашей эры по XV век нашей эры жили предки абхазов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Археологические раскопки в селе Меркула, Очамчырского района

27 августа сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Галина Требелева сообщила о том, что развалины древней башни в селе оказались на самом деле княжеским дворцом, относящемся к римско-византийскому периоду.

Размеры дворца: 12 метров в длину и шесть метров в ширину.

Связь с Калькуттой

Еще одна историческая находка была обнаружена в селе Цандрипш 27 августа. Экскурсовод из Гагры Анастасия Туева во дворе частного дома нашла столб Индоевропейской телеграфной линии.

Оказывается столбы телеграфной линии шли от Лондона до Калькутты и проходили через Россию, Абхазию, Грузию, Армению.

"Жертва" бетона

В Сухуме продолжают активно приводить в порядок дворы жилых домов. Начали с бетонирования дорог. Работы активно проводятся в черте города и на Новом районе.

Долгожданная бетономешалка доехала и до улицы Эшба в Сухуме, но доделать работу до конца не смогла – во дворе стояла иномарка, которая не хотела покидать свое парковочное место. Жители многоквартирного дома не стали ждать владельца иномарки. Нашли решение – залили бетон вокруг нее, соорудив защитные "бортики".

© Foto / очевидец Машина во дворе оставленная владельцем

На следующее утро нашлась хозяйка автомобиля, которая убрала его, а оперативная бетономешалка приехала и "добила" оставшийся участок.

Урожайный год

До пяти-шести тысяч тонн фундука ожидают в Галском районе в этом году. Год, благодаря активной борьбе с вредителями, выдался урожайным.

CC0 Фундук

"Если раньше людей на рынке не было, то сегодня в рыночный день начали создаваться какие-то очереди в магазинах, у людей появились деньги, орех – самый главный источник финансов", - сказал в интервью радио Sputnik главный агроном Управления сельского хозяйства Галского района Лери Шония.

В новый класс

Ремонтно-восстановительные работы в Сухумской второй школе после пожара продолжаются. К 1 сентября строители не успели, но два из трех корпусов заработают уже в октябре.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ликвидация последствий пожара во второй школе

В школе уже поменяли отопительную систему, нанесли новую штукатурку, положили новые полы и сделали новые надежные монолитные потолки.

Предусмотрели и противопожарные меры – на чердаке появится система пожаротушения и удаления дыма, в здании будет установлена противопожарная сигнализация.

На ремонт школы выделено 72 миллиона рублей из резервного фонда президента Абхазии.

Итоги туристического сезона

В пятницу в пресс-центре Sputnik заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц подвел итоги летнего туристического сезона 2019 года. По его словам, в мае 2019 года туристов было на 15 тысяч больше, чем в мае 2018 года. Популярностью в 2019 году пользовалась восточная часть страны. Порядка десяти тысяч туристов в неделю посещали восточные районы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отдых в Абхазии

Интересно, что в этом году Рицынский национальный реликтовый парк посетили 305 тысяч человек, это более чем на 3 тысячи меньше, чем в 2018 году.

В целом, по данным на 20 августа 2019 года, в отелях и гостиницах Абхазии отдохнули порядка 250 тысяч туристов.