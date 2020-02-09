Sputnik недели: новые кандидаты, убийство в СИЗО и антикоррупционный протест

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 3 по 9 февраля, читайте в обзоре Sputnik.

Уходящая неделя была насыщена событиями: стало известно о намерении министра экономики Адгура Ардзинба баллотироваться на президентских выборах Абхазии, партии "Амцахара" и "Айтайра" заключили политический альянс, в СИЗО произошло убийство, сторонники принятия антикоррупционного закона провели в Сухуме пикет, в РУСДРАМе поставили новый спектакль.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Еще один кандидат

6 февраля инициативная группа по выдвижению Адгура Ардзинба в качестве кандидата в президенты зарегистрировалась в Центризбиркоме.

Адгур Ардзинба с апреля 2015 года возглавляет Министерство экономики Абхазии. В декабре 2019 года Адгур Ардзинба совместил пост министра экономики с должностью вице-премьера Абхазии.

Помимо Ардзинба в ЦИКе к 9 февраля успели зарегистрироваться одна политическая партия, "Акзаара", и две инициативные группы по выдвижению в качестве кандидатов на пост главы государства Кана Кварчия и Аслан Бжания.

9 февраля в лингвистической комиссии, которая принимает экзамен у кандидатов в президенты, сообщили, что ужесточать, как планировалось ранее, требования экзамена они не будут.

По графику кандидаты в президенты Абхазии могут сдать экзамены 10 и 11 февраля.

Правила сложения: каких должностей лишатся кандидаты в президенты на время кампании>>

Политический альянс

В пятницу 7 февраля политические партии "Амцахара" и "Айтайра" провели консультации. По итогам переговоров обе партии пришли к единому мнению – рекомендовать экс-министру культуры Бадре Гунба принять участие в выборах президента. Сам Гунба в интервью Sputnik отметил, что в случае успеха на предстоящих выборах необходимо будет решать первостепенные задачи, стоящие перед страной.

Тогда же председатель политической партии "Айтайра" Леонид Лакербая заявил, что в случае победы оппозиционного кандидата Аслана Бжания премьер-министром республики станет депутат Народного Собрания, экс-президент Абхазии Александр Анкваб.

Протест против коррупции и сессия Парламента



4 февраля инициативная группа сторонников принятия закона против коррупции объявила о бессрочном митинге у здания Народного собрания Абхазии. Активисты требовали от депутатов принять законопроект на сессии, которая была назначена на 6 февраля. Они обещали ночевать у Парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Для этого митингующие поставили у входа палатки.

5 февраля милиция разобрала палатки у Парламента. В Управление милиции по Сухуму пригласили активистов для написания объяснительной.

Антикоррупционный пикет: два дня акции у Парламента Абхазии>>

6 февраля в Парламенте состоялась сессия. Депутаты проголосовали за принятие в окончательном чтении законопроекта "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

Активисты принятый депутатами закон раскритиковали и назвали его "телегой без лошади". Дело в том, что исполнение закона невозможно в полной мере без принятия отдельного закона "О государственной службе". В связи с этим депутаты отложили вступление в силу закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" до 31 декабря 2020 года, а за это время обещали принять закон о госслужащих.

На той же сессии Парламента депутаты отклонили два законопроекта, подготовленные их коллегами, вносящих поправки в избирательное законодательство. Почему поправки не прошли, читайте в материале Sputnik.

Также парламентской комиссией были выявлены факты незаконной выдачи паспортов гражданина Абхазии. Депутаты Парламента порекомендовали министру внутренних дел отстранить от работы начальника Паспортно-визовой службы Абхазии на время следственных мероприятий.

Дело на миллионы

Генпрокуратура Абхазии начала проверять информацию о хищении порядка 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка Абхазии. Обращение в надзорное ведомство поступило от председателя банка Роберта Агрба. Он заявил, что мошенничество было совершено в 2017 году. Деньги выводились наличными через кассу банка, а также по переводу как внутри, так и за ее пределами.

Как сообщил председатель Нацбанка, они обращались в Генеральную прокуратуру с заявлением о хищении около денежных средств со счетов Сбербанка республики еще в начале 2018 года.

Убийство в Дранде

4 февраля в СИЗО был убит Астамур Дзидзария. Он один из фигурантов дела об убийстве Дмитрия Озган и один из предполагаемых похитителей бывшего секретаря "Единой Абхазии" Ирины Дочия.

8 февраля заместитель главного прокурора Абхазии Руслан Тыркба в интервью Sputnik заявил, что сотрудники СИЗО стали фигурантами расследования убийства Астамура Дзидзария.

Тело Дзидзария было обнаружено на территории СИЗО МВД в поселке Дранда 4 февраля с множественными колото-резаными ранениями.

Подсудимыми в деле о похищении Дочия являются Геннадий Блаб, Арден Чантурия, Джумбер Авидзба и Алхас Дзидзария. Соучастником Астамура Дзидзария в убийстве Дмитрия Озган по делу проходит Алхас Дзидзария. Приговор обвиняемым должны объявить 13 февраля.

Правительственный конкурс

Кабмин Абхазии объявил о конкурсе по выбору поставщика для закупки и реставрации дверей, испорченных в комплексе правительственных зданий во время акций протеста сторонников оппозиции в Сухуме в начале января.

Всего в рамках конкурса выставили три лота:

Приобретение и установку пяти металлических дверей в Кабинете министров и Администрации президента Абхазии на максимальную сумму 1 213 040 рублей.

Приобретение и установку 16 арочных раздвижных решеток, 16 врезных замков, покраску и монтаж решеток и врезных замков с максимальной стоимостью 457 360 рублей.

Реставрация 62 деревянных дверей, дверных стоек, замена ручек и замков, демонтаж, нумерация и упаковка к погрузке деревянных дверей на сумму 2 143 462 рубля.

Общая максимальная сумма всех трех лотов – 3 813 862 рубля.

Заявку на конкурс можно подать в канцелярии аппарата Кабинета Министров Абхазии с 6 по 17 февраля. Итоги будут подведены не позднее 25 февраля.

Вирус атакует

3 февраля Управление образования Сухума приняло решение ввести временные ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов из-за вспышки гриппа и других вирусных заболеваний. Школьники и детсады не посещали учебные заведения с 4 по 10 февраля.

Временные ограничения из-за ОРВИ также ввели в в школах Ткуарчала и Очамчыры.

А с 4 февраля на КПП "Псоу" и "Ингур" из-за вспышки коронавируса в мире были введены временные ограничения на въезд мигрантов на территорию Абхазии. Ограничения коснулись граждан Таджикистана, Узбекистана, Кореи, Китая и Киргизии.

"Оскар" по-абхазски

6 февраля в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера комедии француза Клода Манье "Оскар". Спектакль поставил российский режиссер Сергей Ефремов.

Чем зрителей впечатлила постановка, читайте в материале Sputnik.

Читайте также: