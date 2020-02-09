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Sputnik недели: новые кандидаты, убийство в СИЗО и антикоррупционный протест

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 3 по 9 февраля, читайте в обзоре Sputnik.

Уходящая неделя была насыщена событиями: стало известно о намерении министра экономики Адгура Ардзинба баллотироваться на президентских выборах Абхазии, партии "Амцахара" и "Айтайра" заключили политический альянс, в СИЗО произошло убийство, сторонники принятия антикоррупционного закона провели в Сухуме пикет, в РУСДРАМе поставили новый спектакль.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Еще один кандидат

6 февраля инициативная группа по выдвижению Адгура Ардзинба в качестве кандидата в президенты зарегистрировалась в Центризбиркоме.

Адгур Ардзинба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук
Адгур Ардзинба будет баллотироваться на пост президента Абхазии

Адгур Ардзинба с апреля 2015 года возглавляет Министерство  экономики Абхазии. В декабре 2019 года Адгур Ардзинба совместил пост министра экономики с должностью вице-премьера Абхазии.

Помимо Ардзинба в ЦИКе к 9 февраля успели зарегистрироваться одна политическая партия, "Акзаара", и две инициативные группы по выдвижению в качестве кандидатов на пост главы государства Кана Кварчия и Аслан Бжания.

9 февраля в лингвистической комиссии, которая принимает экзамен у кандидатов в президенты, сообщили, что ужесточать, как планировалось ранее, требования экзамена они не будут.

По графику кандидаты в президенты Абхазии могут сдать экзамены 10 и 11 февраля.

Правила сложения: каких должностей лишатся кандидаты в президенты на время кампании>>

Политический альянс

В пятницу 7 февраля политические партии "Амцахара" и "Айтайра" провели консультации. По итогам переговоров обе партии пришли к единому мнению – рекомендовать экс-министру культуры Бадре Гунба принять участие в выборах президента. Сам Гунба в интервью Sputnik отметил, что в случае успеха на предстоящих выборах необходимо будет решать первостепенные задачи, стоящие перед страной.

Тогда же председатель политической партии "Айтайра" Леонид Лакербая заявил, что в случае победы оппозиционного кандидата Аслана Бжания премьер-министром республики станет депутат Народного Собрания, экс-президент Абхазии Александр Анкваб.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Лакербая: если Аслан Бжания станет президентом, премьером будет Александр Анкваб

Протест против коррупции и сессия Парламента

4 февраля инициативная группа сторонников принятия закона против коррупции объявила о бессрочном митинге у здания Народного собрания Абхазии. Активисты требовали от депутатов принять законопроект на сессии, которая была назначена на 6 февраля. Они обещали ночевать у Парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Для этого митингующие поставили у входа палатки.

5 февраля милиция разобрала палатки у Парламента. В Управление милиции по Сухуму пригласили активистов для написания объяснительной.

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6 февраля в Парламенте состоялась сессия. Депутаты проголосовали за принятие в окончательном чтении законопроекта "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

Активисты принятый депутатами закон раскритиковали и назвали его "телегой без лошади". Дело в том, что исполнение закона невозможно в полной мере без принятия отдельного закона "О государственной службе". В связи с этим депутаты отложили вступление в силу закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" до 31 декабря 2020 года, а за это время обещали принять закон о госслужащих.

На той же сессии Парламента депутаты отклонили два законопроекта, подготовленные их коллегами, вносящих поправки в избирательное законодательство. Почему поправки не прошли, читайте в материале Sputnik.

Абхазский паспорт
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парламентская комиссия выявила факты незаконной выдачи абхазских паспортов

Также парламентской комиссией были выявлены факты незаконной выдачи паспортов гражданина Абхазии. Депутаты Парламента порекомендовали министру внутренних дел отстранить от работы начальника Паспортно-визовой службы Абхазии на время следственных мероприятий.

Дело на миллионы

Генпрокуратура Абхазии начала проверять информацию о хищении порядка 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка Абхазии. Обращение в надзорное ведомство поступило от председателя банка Роберта Агрба. Он заявил, что мошенничество было совершено в 2017 году. Деньги выводились наличными через кассу банка, а также по переводу как внутри, так и за ее пределами.

Как сообщил председатель Нацбанка, они обращались в Генеральную прокуратуру с заявлением о хищении около денежных средств со счетов Сбербанка республики еще в начале 2018 года.

Убийство в Дранде

4 февраля в СИЗО был убит Астамур Дзидзария. Он один из фигурантов дела об убийстве Дмитрия Озган и один из предполагаемых похитителей бывшего секретаря "Единой Абхазии" Ирины Дочия.

8 февраля заместитель главного прокурора Абхазии Руслан Тыркба в интервью Sputnik заявил, что сотрудники СИЗО стали фигурантами расследования убийства Астамура Дзидзария.

Тело Дзидзария было обнаружено на территории СИЗО МВД в поселке Дранда 4 февраля с множественными колото-резаными ранениями. 

Архивное фото СИЗО в Дранде
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фигурант дела об убийстве Дмитрия Озган убит в СИЗО

Подсудимыми в деле о похищении Дочия являются Геннадий Блаб, Арден Чантурия, Джумбер Авидзба и Алхас Дзидзария. Соучастником Астамура Дзидзария в убийстве Дмитрия Озган по делу проходит Алхас Дзидзария. Приговор обвиняемым должны объявить 13 февраля.

Правительственный конкурс

Кабмин Абхазии объявил о конкурсе по выбору поставщика для закупки и реставрации дверей, испорченных в комплексе правительственных зданий во время акций протеста сторонников оппозиции в Сухуме в начале января.

Всего в рамках конкурса выставили три лота:

  • Приобретение и установку пяти металлических дверей в Кабинете министров и Администрации президента Абхазии на максимальную сумму 1 213 040 рублей.
  • Приобретение и установку 16 арочных раздвижных решеток, 16 врезных замков, покраску и монтаж решеток и врезных замков с максимальной стоимостью 457 360 рублей.
  • Реставрация 62 деревянных дверей, дверных стоек, замена ручек и замков, демонтаж, нумерация и упаковка к погрузке деревянных дверей на сумму 2 143 462 рубля.

Общая максимальная сумма всех трех лотов –  3 813 862 рубля.

Заявку на конкурс можно подать в канцелярии аппарата Кабинета Министров Абхазии с 6 по 17 февраля. Итоги будут подведены не позднее 25 февраля.

Абхазо-российская граница.
© Sputnik Томас Тхайцук
Названы страны, гражданам которых ограничили въезд в Абхазию

Вирус атакует

3 февраля Управление образования Сухума приняло решение ввести временные ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов из-за вспышки гриппа и других вирусных заболеваний. Школьники и детсады не посещали учебные заведения с 4 по 10 февраля.

Временные ограничения из-за ОРВИ также ввели в в школах Ткуарчала и Очамчыры.

А с 4 февраля на КПП "Псоу" и "Ингур" из-за вспышки коронавируса в мире были введены временные ограничения на въезд мигрантов на территорию Абхазии. Ограничения коснулись граждан Таджикистана, Узбекистана, Кореи, Китая и Киргизии.

"Оскар" по-абхазски

6 февраля в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера комедии француза Клода Манье "Оскар". Спектакль поставил российский режиссер Сергей Ефремов.

Чем зрителей впечатлила постановка, читайте в материале Sputnik.

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